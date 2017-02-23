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Lenovo Moto Z ile büyük ekran keyfi her an yanınızda

Moto Z serisi akıllı telefonuyla dikkatleri üzerine çeken Lenovo’nun "Moto Insta-Share Projektör" modu sayesinde artık gittiğiniz her yerde büyük ekran keyfini telefonunuzda taşıyabilmeniz mümkün.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
6,6b
1
13
Cep Telefonları
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Pazarın en önemli bilgisayar üreticilerinden olan Lenovo'nun beğeni toplayan telefonu Moto Z için satışa çıkardığı aksesuarlar kullanıcılara birbirinden farklı deneyimler sunuyor. Bunlardan biri olan "Insta-Share Projektör" modu ise adeta büyük ekranı cebe sığdırıyor. Öyle ki 70 inç büyüklükte yansıtma yapabilen cihaz sayesinde dilediğiniz an her açıda görüntüleme mümkün hale geliyor.
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Rahatça yansıtma yapılabilmesi için dahili destek çubuğuna da sahip olan projektörün ekstra bataryası sinema, dizi ve maç keyfini kesintisiz hale getiriyor. Öyle ki Moto Z’deki 2600 mAh batarya ve 15 dakikada 6 saatlik pil ömrü sağlayan Turbo Power teknolojisinin yanı sıra "Insta-Share Projektör"de ekstra 1 saatlik daha pil ömrü bulunuyor.

Insta-Share Projektör Teknik Özellikler


  • Ölçüler: 152 x 74 x 11 mm 
  • Ağırlık: 125 g 
  • Çözünürlük: 854x480 WVGA (480p) 
  • Projektör teknolojisi: DLP 
  • Parlaklık: 50 lümen nominal 
  • Kontrast oranı: 400:1 
  • Yansıtma açısı oranı: 1.2 
  • Görüntü boyutu: Maks. 70 inç 
  • En boy oranı: 1899/12/30 16:09:00 
  • Kablosuz: Moto Z telefon hücre ve kablosuz verileri
  • Lamba ömrü değeri: 10.000 saat 
  • Keystone düzeltmesi: -40º ila 40º 
  • Fiziksel düğme ile kontrol: Güç/ayarlar, Manuel odaklama 
  • Ayar seçenekleri: Görüntü eğikliği, Parlaklık 
  • Pil boyutu: 1100 mAh 
  • Pil ömrü: Projeksiyon süresine 60 dakikaya kadar süre ekler
  • Harici şarj: USB Tip C 
  • Ses çıkışı: Moto Z telefondan Hoparlör, Bluetooth veya USB-C 
  • Ekran Girişi: Moto Z telefon 
  • Taşıma kılıfı: Birlikte verilir

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frostburn 2 yıl en beğenilen
kimse söylememiş ama resimdeki ışık ortamında o çözünürlük ve düşük lümenli bir cihazın o kadar net ve parlak bir yansıtma yapmayacağını dolayısıyla bunun bir photoshoptan ibaret olduğunu biliyoruz değil mi?
kimse söylememiş ama resimdeki ışık ortamında o çözünürlük ve düşük lümenli bir cihazın o kadar net ve parlak bir yansıtma yapmayacağını dolayısıyla bunun bir p...
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refko 2 yıl
Cihaz ve projeksiyon aparatına sahibim. Telefon ekranı kapalı olarak da yayın veriyor. Moto Z başarılı bir cihaz; ama kesinlikle kılıfsız kullanmayın dağılır. Arka kapak gibi duran kılıfı kesinlikle takın. Projeksiyon için beklediğimden fazlasını aldım diyebilirim. Uçuk görüntüler beklemeyin; ama telefon projeksiyonu olarak gayet başarılı. Tabi ki karanlık ortam şart! Bir önceki telefonum HTC 10 olarak söylüyorum ki Moto Z güzel telefon; fakat böyle projeksiyon aparatları olmasa HTC 10' nu tercih edin derim. Bu aparatlarıyla çok ayrı bir telefon. Bunları kullanıcaksanız alın.
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CoreXXX 2 yıl
projeksiyon açıkken telefonun ekranının açık olmasına gerek varmıki. işlem yapacaksan dokunur açarsın. pil ömrü uzar
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Biyturs_OnSr 2 yıl
Anasayfa görselini haber içeriğine de yerleştirseydiniz sunucunuz mu çökerdi ?
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MetalWave 2 yıl
telefona sahibim. sahip olmayanların tahimini üzerine olumsuz yorum yapılmış. dün hepsiburada stoklarına girdi ama alamadım kartım taksit yapmadı ve bugün tükendi. alan kişiler beklentinin üstünde performans sunduğunu söylüyor. bekleyen kişi çok, amacı güzel. biryere gittiniz açın maçınızı izleyin yada alın arabanızı gece bir yere çekin verin sesi bluetooth ile araca yansıtın dışarda bir duvara keyif yapın.yazlığınıza gidin film izleyin. gece tavana yansıtın yatağınızda yatarken film izleyin. pratik şeyler için çok kullanışlı ve küçük bir cihaz.
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Haggard1963 2 yıl
Hep bir şeyler eksikti, şimdi tamam...
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Nemrut17 2 yıl
Hemen almaya gidiyorum.
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unyeee 2 yıl
50 lümen çok düşük anca zifiri karanlıkta iş görür
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frostburn 2 yıl en beğenilen
kimse söylememiş ama resimdeki ışık ortamında o çözünürlük ve düşük lümenli bir cihazın o kadar net ve parlak bir yansıtma yapmayacağını dolayısıyla bunun bir photoshoptan ibaret olduğunu biliyoruz değil mi?
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cosica 2 yıl
teknik servisini aradım ve aksesuar satışı yapmadıkları cevabını aldım. elimde Moto G4 Plus var değiştirilebilir kapak arıyorum ama yok!!!!!!!
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mavvrick 2 yıl
480p nedir ya öle bi çözünürlük mü kaldı
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lenovo, moto z ve
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