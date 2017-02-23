Lenovo Moto Z ile büyük ekran keyfi her an yanınızda

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Pazarın en önemli bilgisayar üreticilerinden olan Lenovo'nun beğeni toplayan telefonu Moto Z için satışa çıkardığı aksesuarlar kullanıcılara birbirinden farklı deneyimler sunuyor. Bunlardan biri olan "Insta-Share Projektör" modu ise adeta büyük ekranı cebe sığdırıyor. Öyle ki 70 inç büyüklükte yansıtma yapabilen cihaz sayesinde dilediğiniz an her açıda görüntüleme mümkün hale geliyor.Ayrıca Bkz. "Gelecekte popüler hale gelecek 7 önemli meslek"
Rahatça yansıtma yapılabilmesi için dahili destek çubuğuna da sahip olan projektörün ekstra bataryası sinema, dizi ve maç keyfini kesintisiz hale getiriyor. Öyle ki Moto Z’deki 2600 mAh batarya ve 15 dakikada 6 saatlik pil ömrü sağlayan Turbo Power teknolojisinin yanı sıra "Insta-Share Projektör"de ekstra 1 saatlik daha pil ömrü bulunuyor.
Insta-Share Projektör Teknik Özellikler
- Ölçüler: 152 x 74 x 11 mm
- Ağırlık: 125 g
- Çözünürlük: 854x480 WVGA (480p)
- Projektör teknolojisi: DLP
- Parlaklık: 50 lümen nominal
- Kontrast oranı: 400:1
- Yansıtma açısı oranı: 1.2
- Görüntü boyutu: Maks. 70 inç
- En boy oranı: 1899/12/30 16:09:00
- Kablosuz: Moto Z telefon hücre ve kablosuz verileri
- Lamba ömrü değeri: 10.000 saat
- Keystone düzeltmesi: -40º ila 40º
- Fiziksel düğme ile kontrol: Güç/ayarlar, Manuel odaklama
- Ayar seçenekleri: Görüntü eğikliği, Parlaklık
- Pil boyutu: 1100 mAh
- Pil ömrü: Projeksiyon süresine 60 dakikaya kadar süre ekler
- Harici şarj: USB Tip C
- Ses çıkışı: Moto Z telefondan Hoparlör, Bluetooth veya USB-C
- Ekran Girişi: Moto Z telefon
- Taşıma kılıfı: Birlikte verilir
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