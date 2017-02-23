Lenovo Moto Z ile büyük ekran keyfi her an yanınızda

Pazarın en önemli bilgisayar üreticilerinden olan Lenovo'nun beğeni toplayan telefonu Moto Z için satışa çıkardığı aksesuarlar kullanıcılara birbirinden farklı deneyimler sunuyor. Bunlardan biri olan "Insta-Share Projektör" modu ise adeta büyük ekranı cebe sığdırıyor. Öyle ki 70 inç büyüklükte yansıtma yapabilen cihaz sayesinde dilediğiniz an her açıda görüntüleme mümkün hale geliyor.

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Rahatça yansıtma yapılabilmesi için dahili destek çubuğuna da sahip olan projektörün ekstra bataryası sinema, dizi ve maç keyfini kesintisiz hale getiriyor. Öyle ki Moto Z’deki 2600 mAh batarya ve 15 dakikada 6 saatlik pil ömrü sağlayan Turbo Power teknolojisinin yanı sıra "Insta-Share Projektör"de ekstra 1 saatlik daha pil ömrü bulunuyor.

Insta-Share Projektör Teknik Özellikler

Ölçüler: 152 x 74 x 11 mm

152 x 74 x 11 mm Ağırlık: 125 g

125 g Çözünürlük: 854x480 WVGA (480p)

854x480 WVGA (480p) Projektör teknolojisi: DLP

DLP Parlaklık: 50 lümen nominal

50 lümen nominal Kontrast oranı: 400:1

400:1 Yansıtma açısı oranı: 1.2

1.2 Görüntü boyutu: Maks. 70 inç

Maks. 70 inç En boy oranı: 1899/12/30 16:09:00

1899/12/30 16:09:00 Kablosuz: Moto Z telefon hücre ve kablosuz verileri

Moto Z telefon hücre ve kablosuz verileri Lamba ömrü değeri: 10.000 saat

10.000 saat Keystone düzeltmesi: -40º ila 40º

-40º ila 40º Fiziksel düğme ile kontrol: Güç/ayarlar, Manuel odaklama

Güç/ayarlar, Manuel odaklama Ayar seçenekleri: Görüntü eğikliği, Parlaklık

Görüntü eğikliği, Parlaklık Pil boyutu: 1100 mAh

1100 mAh Pil ömrü: Projeksiyon süresine 60 dakikaya kadar süre ekler

Projeksiyon süresine 60 dakikaya kadar süre ekler Harici şarj: USB Tip C

USB Tip C Ses çıkışı: Moto Z telefondan Hoparlör, Bluetooth veya USB-C

Moto Z telefondan Hoparlör, Bluetooth veya USB-C Ekran Girişi: Moto Z telefon

Moto Z telefon Taşıma kılıfı: Birlikte verilir