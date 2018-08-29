MediaMarkt, Teknosa'yı satın alma planını dövizdeki hareketlikten dolayı askıya aldı

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Alman perakende teknoloji şirketi MediaMarktSaturn, Sabancı Holding’den Teknosa’yı satın almak için uzun zamandır sürdüğü görüşmeleri sonlandırdı. MediaMarkt, dövizdeki hareketlikten dolayı görüşmeleri askıya aldı.

Reuturs’ın edindiği bilgiye göre Mediamarkt, Teknosa hisselerini satın alma planını tamamen iptal etmedi, askıya aldı. Dövizdeki hareketliliğe bağlı olarak satın alma kararını önümüzdeki aylarda verecek. MediaMarkt’ın karar vermesinin Ekim ayını bulabileceği iddia ediliyor.

Sabancı Holding çatısı altında faaliyet gösteren Teknosa'ın girişim değeri 170 milyon dolar ve şirket geçtiğimiz sene 933 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi.

https://www.reuters.com/article/turkey-currency-mediamarkt-teknosa/germanys-mediamarkt-suspends-turkeys-teknosa-acquisition-plans-sources-idUSL8N1VK27V