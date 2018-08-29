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MediaMarkt, Teknosa'yı satın alma planını dövizdeki hareketlikten dolayı askıya aldı

Reuters haber ajansı, Alman elektronik perakendecisi MediaMarkt’ın Türkiye’de Teknosa’yı satın almak üzere yürüttüğü görüşmeleri geçici olarak durdurduğunu aktardı.
8 ay
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18
Zamazingo
Yusuf Akbaş
Yazar
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MediaMarkt, Teknosa'yı satın alma planını dövizdeki hareketlikten dolayı askıya aldı
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Alman perakende teknoloji şirketi MediaMarktSaturn, Sabancı Holding’den Teknosa’yı satın almak için uzun zamandır sürdüğü görüşmeleri sonlandırdı. MediaMarkt, dövizdeki hareketlikten dolayı görüşmeleri askıya aldı.

Reuturs’ın edindiği bilgiye göre Mediamarkt, Teknosa hisselerini satın alma planını tamamen iptal etmedi, askıya aldı. Dövizdeki hareketliliğe bağlı olarak satın alma kararını önümüzdeki aylarda verecek. MediaMarkt’ın karar vermesinin Ekim ayını bulabileceği iddia ediliyor.

Sabancı Holding çatısı altında faaliyet gösteren Teknosa'ın girişim değeri 170 milyon dolar ve şirket geçtiğimiz sene 933 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi.



https://www.reuters.com/article/turkey-currency-mediamarkt-teknosa/germanys-mediamarkt-suspends-turkeys-teknosa-acquisition-plans-sources-idUSL8N1VK27V Yorum Yaz
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gun 8 ay en beğenilen
Aynen dolar cinsinden fiyat ile alacaktıysa biraz zaman verip ucuzdan alması daha makul artık.
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denizbay1 8 ay
O değil de, Amazon işi ne oldu bilgi var mı? Sanırım vazgeçti Türkiye pazarından?
2 Yanıt Yanıtla +27
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JackSparro131 8 ay 12 Angry Men
Mm Tr degil Alman sirketi hocam ne batacaklar eskiden
baya teknoloji magazasi vardi simdi bi vatan bi mm kaldi piyasayi silip supurdu mm.
En fazla magaza sayisi azalir ama tekel kalir zenginler yine alacak 80 milyonluk ulkeyiz.
Asil otomobil firmalari gidecek gibi
Mm Tr degil Alman sirketi hocam ne batacaklar eskidenbaya teknoloji magazasi vardi simdi bi vatan bi mm kaldi piyasayi silip supurdu mm.En fazla magaz...
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2 Yanıt Yanıtla +15
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gamer777 8 ay
Valla mediamartk akıllı bimeksi de satın almıştı adam alman şirketi euro sermayeli türkiyede pazarı çok savunmasız zaten türk parası 5 para etmiyor zaman geçtikçe yabancı kaynaklı firmalar yerli firmaları çerez parasına toplayıp ülkede tekel olacaklardır artık en ufak kablo bile alsan paran almana gidecek kabloyu üreten de ülkede de satan da yabancı , türkiye bitmiştir artık geçmiş olsun
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Ygal 8 ay
Çok iyi olmuş.
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serafon 8 ay
sabancıya zamanında haber vermemişler demek ki
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MonitörKertenkelesi 8 ay
Mediamarkt bildiğim kadarıyla Alman şirketi. Euro bu kadar değerliyken Teknosa'nın fiyatı çok makuldür, sudan ucuza gidecek besbelli.
Ama sorun şu ki döviz bu kadar değerliyken kimse teknolojik ürünlere para verecek durumda olmayınca Mediamarkt da sudan bile ucuza alacak bile olsa bu suyun elinde kalacağından korkuyor besbelli.
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denizbay1 8 ay
O değil de, Amazon işi ne oldu bilgi var mı? Sanırım vazgeçti Türkiye pazarından?
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JESKO 8 ay

denizbay1
O değil de, Amazon işi ne oldu bilgi var mı? Sanırım vazgeçti Türkiye pazarından?

Gelmeyecekler TR ye yalan oldu.
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Nerevarine 8 ay denizbay1
Mart'ta gelecekti hala gelecek... Aslında geleceği yok maalesef. Türkiye'nin bu dövizle ürün alacağı tek gün Black Friday günüdür bundan sonra.
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alemburda34 8 ay
Heralde en son vurgunu Trendyol yaptı. donanimhaber.com/...
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smart1978 8 ay
Ekim de TL cakilacak ondan ...
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Tommy Shelby 8 ay
Dövizdeki dalgalanma küçük-büyük işletme demeden herkesi fena vurdu
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ssbrutality 8 ay
umarım bu satın almaya ultra süper bilgili Teknosa çalışanları dahil değildir..
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12 Angry Men 8 ay
Döviz kuru böyle devam ederse medimarkt bile batar. Mılletın alım gucu dustu hcıbır sey alamaz hale geldı.
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JackSparro131 8 ay 12 Angry Men
Mm Tr degil Alman sirketi hocam ne batacaklar eskiden
baya teknoloji magazasi vardi simdi bi vatan bi mm kaldi piyasayi silip supurdu mm.
En fazla magaza sayisi azalir ama tekel kalir zenginler yine alacak 80 milyonluk ulkeyiz.
Asil otomobil firmalari gidecek gibi
1 Yanıt Yanıtla +15
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