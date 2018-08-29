MediaMarkt, Teknosa'yı satın alma planını dövizdeki hareketlikten dolayı askıya aldı

Alman perakende teknoloji şirketi MediaMarktSaturn, Sabancı Holding’den Teknosa’yı satın almak için uzun zamandır sürdüğü görüşmeleri sonlandırdı. MediaMarkt, dövizdeki hareketlikten dolayı görüşmeleri askıya aldı.
Reuturs’ın edindiği bilgiye göre Mediamarkt, Teknosa hisselerini satın alma planını tamamen iptal etmedi, askıya aldı. Dövizdeki hareketliliğe bağlı olarak satın alma kararını önümüzdeki aylarda verecek. MediaMarkt’ın karar vermesinin Ekim ayını bulabileceği iddia ediliyor.
Sabancı Holding çatısı altında faaliyet gösteren Teknosa'ın girişim değeri 170 milyon dolar ve şirket geçtiğimiz sene 933 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi.
https://www.reuters.com/article/turkey-currency-mediamarkt-teknosa/germanys-mediamarkt-suspends-turkeys-teknosa-acquisition-plans-sources-idUSL8N1VK27V Yorum Yaz Paylaş Tweetle
baya teknoloji magazasi vardi simdi bi vatan bi mm kaldi piyasayi silip supurdu mm.
En fazla magaza sayisi azalir ama tekel kalir zenginler yine alacak 80 milyonluk ulkeyiz.
Asil otomobil firmalari gidecek gibi