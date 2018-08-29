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2018 Lada Niva'nın Türkiye fiyatı sonunda belli oldu

Türkiye'ye dönmesi merakla beklenen Lada Niva 2018'in fiyatı sonunda açıklandı. Giriş seviyesinde 89 bin TL'den satılacak aracın fiyatı en tepedeki 4x4 Urban 5 Kapı versiyonunda 117 bin TL olacak.
8 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2018 Lada Niva'nın Türkiye fiyatı sonunda belli oldu
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Geçtiğimiz mayıs ayında bayilerdeki yerini almaya başlayan ve 70 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı iddia edilen Lada Niva 2018'in fiyatı sonunda belli oldu. 2018 model yılı olarak 4x4 adı altında Türkiye’de satışa sunulacak Lada Niva 2018'in fiyatı 89 bin 155 liradan başlıyor.

3 ve 5 kapılı gövde tipiyle satışa sunulacak Lada Niva 2018’de standart versiyonun yanında bir de Urban paketi bulunacak. Giriş seviyesinin hemen üzerinde yer alan Urban 3 kapı versiyonunda fiyat 98 bin 700 liraya yükselirken, 5 kapılı model 108 bin 400 liradan, Urban 5 Kapı versiyonu ise 117 bin 900 liradan alıcı bekleyecek.

Lada Niva’nın tüm versiyonlarında 83 beygir güç ve 129 Nm tork üreten 1.7 litrelik benzinli motor bulunacak. 5 ileri manuel şanzımanla çalışan Niva modellerinin yakıt tüketimi 9,9 l/100 km, 0-100 km/s hızlanma süresi ise 18 saniye olacak.

Görüldüğü üzere Lada Niva 2018 beklenenin de üzerinde bir fiyatla Türkiye’ye giriş yaptı. Bu durumun satışlara ne şekilde etki edeceğini de zaman gösterecek. İlerleyen zamanlarda Vesta ve Xray gibi diğer Lada modellerinin de ülkemize getirilmesi bekleniyor.


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AirSupport 8 ay en beğenilen
Allahım bu istikrar şahane sana geliyorum
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vedkum 8 ay
Bu 1980 lerden kalmayı kim 100 milyar verip alır çok merak ediyorum. 1 tane avantajı yok.
2 Yanıt Yanıtla +52
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dobrasam 8 ay
Değerli arkadaşlar araç fiyatları pahalı değil, sizin TL değersiz, aynı aracı viyana da 3,500 euro maaş alan bir tekniker 6 aylık maaşı ile alabiliyor 🙂
Yanıtla +29
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DH Misafiri 8 ay
Torosun yerine göz koymuş durum hemen anlaşılıyor, uzun olanın oynayacağı rol belli.
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Francis J. Underwood 8 ay
Bizim ülkede yaygın değil ama Azerbaycan'da bu araba çok tutuluyor. Hele özene bezene ekleme yaptıkları zaman ülkenin G-63'ü oluyor.
Siz ne anlarsınız
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quxall 8 ay
Aracın Euro bölgesinden almanyada satış fiyatı 12bin euro, bunun %20 si vergi olsa 10bin euro yapar. Bizde vergisiz fiyatı 6600 euro(kur 7,5 tl) bence normal, sıkıntı bizim vergi sisteminde ve yüksek kurda.
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waltran 8 ay
Rusyada son kullanıcıya satış fiyatı 41 bin liraya denk geliyor. 4x4 3 kapının. bu fiyatın içinde firma karı ve rusya vergileri dahil. (NOKTA)
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Strange Night 8 ay
2018 yazarken yanlışlıkla 1 yerine 2'ye basmışlar herhalde
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Boss Boost 8 ay
Avrupa’da Range alıyorsun burada Lada Niva 😂
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Zimmerit 8 ay
Çöpçü liseli arkadaşlar aracın binek sıradan otomobil olmadığını arazi için üretildiğini görünüşüne göre büyük işler başardığını göz onunda bulundursun vw amorokların vs. çıkamadığı yerlere keçi gibi tırmanıyor.
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TacoNikky 8 ay
10 litre yakıt tüketimi mi olur :o
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NecronLord 8 ay
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snoppy 8 ay
Duster'ın en boş hali bunun yanında uzay mekiği kalır.
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