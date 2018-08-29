2018 Lada Niva'nın Türkiye fiyatı sonunda belli oldu

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Geçtiğimiz mayıs ayında bayilerdeki yerini almaya başlayan ve 70 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı iddia edilen Lada Niva 2018'in fiyatı sonunda belli oldu. 2018 model yılı olarak 4x4 adı altında Türkiye’de satışa sunulacak Lada Niva 2018'in fiyatı 89 bin 155 liradan başlıyor.

3 ve 5 kapılı gövde tipiyle satışa sunulacak Lada Niva 2018’de standart versiyonun yanında bir de Urban paketi bulunacak. Giriş seviyesinin hemen üzerinde yer alan Urban 3 kapı versiyonunda fiyat 98 bin 700 liraya yükselirken, 5 kapılı model 108 bin 400 liradan, Urban 5 Kapı versiyonu ise 117 bin 900 liradan alıcı bekleyecek.

Lada Niva’nın tüm versiyonlarında 83 beygir güç ve 129 Nm tork üreten 1.7 litrelik benzinli motor bulunacak. 5 ileri manuel şanzımanla çalışan Niva modellerinin yakıt tüketimi 9,9 l/100 km, 0-100 km/s hızlanma süresi ise 18 saniye olacak.

Görüldüğü üzere Lada Niva 2018 beklenenin de üzerinde bir fiyatla Türkiye’ye giriş yaptı. Bu durumun satışlara ne şekilde etki edeceğini de zaman gösterecek. İlerleyen zamanlarda Vesta ve Xray gibi diğer Lada modellerinin de ülkemize getirilmesi bekleniyor.