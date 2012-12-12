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MediaTek, dört çekirdekli ARM-Cortex-A7 işlemciye sahip MT6589 çipsetini duyurdu

6 yıl
7,7b
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Cep Telefonu Diğer
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Fabrikasız yarı iletken çip firması MediaTek, bugün yayınladığı basın duyurusuyla ARM'ın en az enerji tüketen mimarisi Cortex-A7'nin dört çekirdekli bir yapıda kullanıldığı MT6589 yongasını resmen tanıttı. Orta-üst segment akıllı telefon ve tablet bilgisayarları yeniden şekillendirmeyi amaç edinen yongada sistem çözümü, 28nm üretim teknolojsiyle geliştirilmiş. Yeni donanımını geliştirirken her zaman tercihini enerji tasarrufundan yana kullanan üretici, GPU kanadında mümkün olan en az enerjiyi tüketen, en düşük zar alanında en yüksek performans sunan Imagination Technologies'in PowerVR SGX544 grafik birimini tercih etmiş.

Tayvanlı şirketin UMTS Rel.8, HSPA+ ve TD-SCDMA destekli gelişmiş çok modlu mobil iletişim modemini bünyesinde barındıran MT6589, çift SM kartı aynı anda aktif bir şekilde kullanabilmeyi mümkün kılan dünyanın ilk HSPA+ akıllı telefon yongası olma özelliği taşıyor. Tüketiciler, bu çipsetin güç verdiği aygıtlarda her iki SIM kartlarını her zaman aktif bir şekilde kullanabiliyor. Bu durum pil ömrünü etkileyecek olsa da ARM Cortex-A8'den tam beş kat daha fazla enerji tasarrufu sağlayan Cortex-A7 mimarisi sayesinde Dual-Active teknolojisi ve dört çekirdekle gelen yüksek işlem performansını rahatlıkla tecrübe edebilecekler. Aynı şekilde PowerVR SGX544, önceki nesil Imagination Technologies çözümlerinden iki kat daha fazla grafik performansı vaat edip çok daha az enerji tüketerek kullanım ömrünü önemli ölçüde arttırmış oluyor.
Full HD 1080p 30FPS video kayıt-oynatma, 13MP kamera, Full HD (1920 x 1080 piksel) çözünürlüklü panel, kablosuz görüntü aktarımı sağlayan Miracast teknolojisi ve MediaTek'in Cool 3D fonksiyonu sayesinde 3D ekran ile üç boyutlu çekim yapabilen çift kamera desteği sunan çipset, üreticisinin FM radyo, Bluetooth 4.0, GPS ve Wi-Fi 802.11n destekli dördü bir arada bağlantı birimiyle bütünleşik olarak gelecek. Şimdiden uzak doğunun çakma ürün pazarını etkisi altına almaya başlayan MT6589, popüler akıllı telefonların klonlarına dört çekirdek markasını taşıyarak yerel üreticilerin çok daha güçlü ürünler ortaya koymasında büyük rol oynuyor.
Alcatel, Lenovo ve hatta Sony gibi üreticilerin incelemekte olduğu MediaTek'in yeni mobil çipseti, 2013'ün ilk çeyreğinde son kullanıcıya hazır ürünlerde boy göstermeye başlayacak. MT6589'un rakipleriyle ısı ve enerji tüketimi konularında karşılaştırıldığı videoları aşağıdan izleyerek Cortex-A7'nin sağladığı avantajlar hakkında daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.
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beter.böcek 4 yıl
enerji hersey degildir benim gozumde , cift cekirdekli cortex a-9 1 ghz quad cortex-a7 1.2 yi her turlu gecerken bana kimse enerji verimliliginden soz etmesin,yapilan islemler zaten cekirdek mimarisi sebebiyle uzarken enerji veriminin de etkisi kalkiyor ortadan.
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bakirkoygsm 4 yıl
bakirkoyiletisim.sahibiden.com üzerinden mtk6589 ürünlerine sahip olabilirsiniz.
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uçan tekme 4 yıl
720p de oldukça iyi sonuç veren çipset.
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Conqueror26 5 yıl
General Mobile Discovery telefonu kullanıcısı olarak yukarıda sayılan neredeyse bütün özelliklerden faydalanıyorum. En iyi çipset olmasa da benim için şu anda en iyisi.
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sis651 5 yıl
Adamlar aldı gidiyor Çin piyasasını...
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DH Misafiri 5 yıl
Arkadaslar bende General Mobile Discovery var suan incelemekte. Oldugunuz bu islemciyi kullaniyor oyunlarda isinma cok az performans gayet yeterli ekran karti olarak powervr sgx 544mp modelini kullaniyor hd cozunurlukte real racing 3 oyunu kasmadan takilmadan ve telefon cok az isinarak oynuyor hee bide oyun oynadigim halde sarj yatana kadar yetiyor ekran parlakligi ise %60
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CEO 5 yıl
İlk defa duyuyorum bu markayı.
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draconist 5 yıl
talerk
ben sony nin bu işlemcileri kullanacağını düşünmüyorum qualcomm ve st-ericsson işlemcilerini kullanır tahminimce

gsmarena.com/...
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demo11 6 yıl
android yada ios tablet yada telefonlarından oyun derdinden psp alıp kurtuldum!
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V4LKyR 6 yıl
Çok seviyorum böyle çipleri yahu. Çünkü enerji tüketimi çok önemli bir öğedir. Az enerjiyle çok iş yapacak ürünler üretmek kazandırır. Ne kadar ekmek o kadar köfte değil, ne kadar az ekmek o kadar çok köfte. (ekmek = enerji, köfte = hizmet)
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Muguroz 6 yıl
farkettiyseniz ilk video'da şeffaf yüzeyi koyduktan sonra en soldaki telefon bulunduğu bölgede görüntüde bulanıklaştırma yapmışlar. Adamın eli bulanık çıkıyo o bölgede. Üstelik telefonun ekranında hiç bi hareket de gözükmüyo. Bence diğer telefonlara ne yapıyolarsa ilk telefona yapmıyolar ve dolayısıyla da ısınmıyo. Bi aldatmaca var gibi geldi.
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OverClocK1ng 6 yıl
Vay be. MediaTek ile Allwinner hakkında şunu diyesim geldi:




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