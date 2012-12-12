MediaTek, dört çekirdekli ARM-Cortex-A7 işlemciye sahip MT6589 çipsetini duyurdu





Fabrikasız yarı iletken çip firması MediaTek, bugün yayınladığı basın duyurusuyla ARM'ın en az enerji tüketen mimarisi Cortex-A7'nin dört çekirdekli bir yapıda kullanıldığı MT6589 yongasını resmen tanıttı. Orta-üst segment akıllı telefon ve tablet bilgisayarları yeniden şekillendirmeyi amaç edinen yongada sistem çözümü, 28nm üretim teknolojsiyle geliştirilmiş. Yeni donanımını geliştirirken her zaman tercihini enerji tasarrufundan yana kullanan üretici, GPU kanadında mümkün olan en az enerjiyi tüketen, en düşük zar alanında en yüksek performans sunan Imagination Technologies'in PowerVR SGX544 grafik birimini tercih etmiş.





Tayvanlı şirketin UMTS Rel.8, HSPA+ ve TD-SCDMA destekli gelişmiş çok modlu mobil iletişim modemini bünyesinde barındıran MT6589, çift SM kartı aynı anda aktif bir şekilde kullanabilmeyi mümkün kılan dünyanın ilk HSPA+ akıllı telefon yongası olma özelliği taşıyor. Tüketiciler, bu çipsetin güç verdiği aygıtlarda her iki SIM kartlarını her zaman aktif bir şekilde kullanabiliyor. Bu durum pil ömrünü etkileyecek olsa da ARM Cortex-A8'den tam beş kat daha fazla enerji tasarrufu sağlayan Cortex-A7 mimarisi sayesinde Dual-Active teknolojisi ve dört çekirdekle gelen yüksek işlem performansını rahatlıkla tecrübe edebilecekler. Aynı şekilde PowerVR SGX544, önceki nesil Imagination Technologies çözümlerinden iki kat daha fazla grafik performansı vaat edip çok daha az enerji tüketerek kullanım ömrünü önemli ölçüde arttırmış oluyor.

Full HD 1080p 30FPS video kayıt-oynatma, 13MP kamera, Full HD (1920 x 1080 piksel) çözünürlüklü panel, kablosuz görüntü aktarımı sağlayan Miracast teknolojisi ve MediaTek'in Cool 3D fonksiyonu sayesinde 3D ekran ile üç boyutlu çekim yapabilen çift kamera desteği sunan çipset, üreticisinin FM radyo, Bluetooth 4.0, GPS ve Wi-Fi 802.11n destekli dördü bir arada bağlantı birimiyle bütünleşik olarak gelecek. Şimdiden uzak doğunun çakma ürün pazarını etkisi altına almaya başlayan MT6589, popüler akıllı telefonların klonlarına dört çekirdek markasını taşıyarak yerel üreticilerin çok daha güçlü ürünler ortaya koymasında büyük rol oynuyor.

Alcatel, Lenovo ve hatta Sony gibi üreticilerin incelemekte olduğu MediaTek'in yeni mobil çipseti, 2013'ün ilk çeyreğinde son kullanıcıya hazır ürünlerde boy göstermeye başlayacak. MT6589'un rakipleriyle ısı ve enerji tüketimi konularında karşılaştırıldığı videoları aşağıdan izleyerek Cortex-A7'nin sağladığı avantajlar hakkında daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.