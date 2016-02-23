Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Elektronik Cihazlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MediaTek, sağlık ve fitness cihazları için biyosensör çipini duyurdu

Teknoloji devi MediaTek, sağlık ve fitness cihazlarına yönelik ilk biyosensör çip modelini duyurdu. MT2511, şirketin mevcut IoT ve giyilebilir platformları ile sorunsuz bir şekilde çalışabiliyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
2,6b
1
Diğer Elektronik Cihazlar
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mobil sağlık cihazları için küresel talep büyümeye devam ederken MediaTek bugün Mobil Dünya Kongresi'nde sağlık ve fitness cihazları için tasarlanmış şirketin ilk biyosensör çip modelini duyurdu. MT2511 olarak lanse edilen çip aynı anda elektrokardiyografi (EKG) ve fotopletismografi (PPG) sinyallerini toplayabiliyor ve kullanıcının nabzını ölçebiliyor.

Son derece verimli bir güç kullanımına sahip MT2511, PPG çekerken 0.6mA'den daha düşük bir aktif güç tüketimi sağlıyor. Buna ek olarak uyku kalp atış hızı izlemesi için genel sistem güç tüketimini optimize etmeye yardımcı olacak 4KB SRAM ile donatılmış durumda.

MediaTek mobil sağlık pazarının en hızlı büyüyen teknoloji sektörlerinden biri olduğunu ve yeni biyo-algılamalı AFE çipin, fitness takipçileri, aktif yaşam tarzı akıllı saatler ve spor bantları da dahil olmak üzere çeşitli giyilebilir cihazlarda kullanılabileceğini belirtiyor. MT2511 ayrıca elektromiyografi (EMG), elektroensefalografi (EEG), pulse oksimetre (SpO2) ve kan basıncı gibi çeşitli uygulamalarla doğru nabız verileri toplama yeteneğine de sahip.

Şirket yeni çipin, Android Wear için MT2502, MT2523 ve MT2601 dahil olmak üzere MediaTek'in mevcut IoT ve giyilebilir platformları ile sorunsuz bir şekilde çalışabildiğini belirtiyor. MediaTek MT2511'in 2016 yılının ilk yarısında seri üretime başlaması bekleniyor.


http://www.mediatek.com/en/news-events/mediatek-news/mediatek-expands-wearables-portfolio-with-mt2511-for-health-and-fitness-devices/ Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Oppo'dan dünyanın en hızlı şarj teknolojisi mi geliyor? 3 yıl Uygulama Haber : Haftanın En İyi 5 iOS Oyunu ve Uygulaması 3 yıl Spreadtrum, mobil yonga pazarında vites yükseltiyor 3 yıl İlk AMD Polaris grafik kartları Nisan ayında geliyor 3 yıl PowerVR grafik birimleri, giriş seviyesine de en iyi performansı sunmak istiyor 3 yıl Acer'dan 1TB bulut depolama destekli Liquid Jade 2 3 yıl Kritik DNS açığı tüm interneti risk altına alıyor 3 yıl Apollo astronotlarının Ay'da duydukları ilginç ses 3 yıl İnsansız Hava Araçları için kayıt zorunluluğu başlıyor 3 yıl MWC 2016’nın en iyi akıllı telefonu hangisi? 3 yıl Kyocera güneş enerjili yeni akıllı telefon prototipini ortaya çıkardı 3 yıl Galaxy S7 ön siparişine Samsung Gear VR hediye 3 yıl BBC, Planet Earth 2'yi 4K görüntü kalitesiyle sunacak 3 yıl NASA, Mars'a 3 günde gitmeyi amaçlıyor 3 yıl Nikon'un ilk 4K Coolpix bas-çek kameraları, MWC 2016 fuarına geldi 3 yıl HTC Vive için performans test uygulaması yayınlandı 3 yıl Bill Gates FBI'ın yanındayken, Zuckerberg Apple'ın yanında yer aldı 3 yıl Microsoft kilit ekranı uygulamasını parmak izi desteğiyle güncelledi 3 yıl MOD platformu ile Cyanogen OS'nin görünümü değişiyor 3 yıl ARM'ın 32-bitte çalışan ilk 64-bitlik işlemci çekirdeği: Cortex-A32 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN MediaTek, sağlık ve fitness cihazları için biyosensör çipini duyurdu Sonraki Rüzgar enerjisi nükleeri alt etti 3 yıl Yeni Fiyat/Performans telefonu "GM 5 Plus video inceleme" 3 yıl SanDisk, USB Type-C girişli yeni flash belleğini duyurdu 3 yıl WD'den Xbox One'a özel harici disk "My Passport X inceleme videosu" 3 yıl Microsoft'un HoloLens'i astronotların emrinde 3 yıl Haier'den metal kasalı akıllı saat 3 yıl MediaTek ultra güç tasarruflu Helio P20 mobil işlemcisini tanıttı 3 yıl Karşınızda Android One'ın yeni temsilcisi: General Mobile GM 5 Plus 3 yıl Samsung Galaxy S7 serisi, çağrı tanıma sistemi ile geliyor 3 yıl Sıvı soğutma teknolojili Samsung Galaxy S7 parçalarına ayrıldı 3 yıl Dünyanın ilk 6GB RAM'li akıllı telefonu geliyor 3 yıl ZTE Blade V serisi yenilendi 3 yıl Sony'den kamera odaklı Xperia X serisi 3 yıl HTC One X9 global olarak tanıtıldı 3 yıl NASA'nın yeni teleskopu eskisinden 100 kat daha iyi 3 yıl Modüler yapısı ile dikkat çeken LG G5’in tüm ekipmanları bu yazıda 3 yıl Rockstar: GTA 6'da ana karakter kadın olabilir 3 yıl Deadpool şimdiden bütçesinin 8 katı hasılat yaptı 3 yıl Facebook kendi VR takımını oluşturdu 3 yıl 4G teknolojisi ile Drone'lar daha yükseğe uçabilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Dishonored 2 Türkçe Yama v0.01 Yayınlandı
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim