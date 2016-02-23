MediaTek, sağlık ve fitness cihazları için biyosensör çipini duyurdu

Mobil sağlık cihazları için küresel talep büyümeye devam ederken MediaTek bugün Mobil Dünya Kongresi'nde sağlık ve fitness cihazları için tasarlanmış şirketin ilk biyosensör çip modelini duyurdu. MT2511 olarak lanse edilen çip aynı anda elektrokardiyografi (EKG) ve fotopletismografi (PPG) sinyallerini toplayabiliyor ve kullanıcının nabzını ölçebiliyor.





Son derece verimli bir güç kullanımına sahip MT2511, PPG çekerken 0.6mA'den daha düşük bir aktif güç tüketimi sağlıyor. Buna ek olarak uyku kalp atış hızı izlemesi için genel sistem güç tüketimini optimize etmeye yardımcı olacak 4KB SRAM ile donatılmış durumda.





MediaTek mobil sağlık pazarının en hızlı büyüyen teknoloji sektörlerinden biri olduğunu ve yeni biyo-algılamalı AFE çipin, fitness takipçileri, aktif yaşam tarzı akıllı saatler ve spor bantları da dahil olmak üzere çeşitli giyilebilir cihazlarda kullanılabileceğini belirtiyor. MT2511 ayrıca elektromiyografi (EMG), elektroensefalografi (EEG), pulse oksimetre (SpO2) ve kan basıncı gibi çeşitli uygulamalarla doğru nabız verileri toplama yeteneğine de sahip.





Şirket yeni çipin, Android Wear için MT2502, MT2523 ve MT2601 dahil olmak üzere MediaTek'in mevcut IoT ve giyilebilir platformları ile sorunsuz bir şekilde çalışabildiğini belirtiyor. MediaTek MT2511'in 2016 yılının ilk yarısında seri üretime başlaması bekleniyor.



