MediaTek'in yeni Cortex-A9 işlemcisi ucuz Android 4.0 telefonların yolunu açıyor

Tayvan bazlı yarı iletken üreticisi MediaTek, duyurusunu yaptığı Cortex-A9 tabanlı mobil işlemcisi MT6575 ile 200$ altında satış fiyatına sahip Android 4.0 işletim sistemli akıllı telefonların üretilebileceğini iddia ediyor.

PowerVR SGX grafik yongasına sahip olan işlemci 720P çözünürlükte video oynatma ve kayıt özellikleri yanında 8MP çözünürlükte fotoğraf çekimine de izin veriyor. 960x540 piksel çözünürlükteki ekranlarla uyumlu yonga 3 boyutlu ekranlar ve çift sim kart desteği de içeriyor.

Genel olarak bakıldığında MT6575 orta ve alt seviyede yer alan cep telefonu modelleri için oldukça yeterli görünüyor. Fakat iddia edildiği gibi Android 4.0 işletim sistemli 200$ altı cep telefonlarının önündeki engellerden; büyük bellek ihtiyacı ve yüksek çözünürlükteki ekran maliyetlerinin nasıl aşağıya çekilebileceği konusunda yol gösterilmemiş.

http://www.mediatek.com/en/News/news_content.php?sn=1052