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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MediaTek'in yeni Cortex-A9 işlemcisi ucuz Android 4.0 telefonların yolunu açıyor

7 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Tayvan bazlı yarı iletken üreticisi MediaTek, duyurusunu yaptığı Cortex-A9 tabanlı mobil işlemcisi MT6575 ile 200$ altında satış fiyatına sahip Android 4.0 işletim sistemli akıllı telefonların üretilebileceğini iddia ediyor.
PowerVR SGX grafik yongasına sahip olan işlemci 720P çözünürlükte video oynatma ve kayıt özellikleri yanında 8MP çözünürlükte fotoğraf çekimine de izin veriyor. 960x540 piksel çözünürlükteki ekranlarla uyumlu yonga 3 boyutlu ekranlar ve çift sim kart desteği de içeriyor.

Genel olarak bakıldığında MT6575 orta ve alt seviyede yer alan cep telefonu modelleri için oldukça yeterli görünüyor. Fakat iddia edildiği gibi Android 4.0 işletim sistemli 200$ altı cep telefonlarının önündeki engellerden; büyük bellek ihtiyacı ve yüksek çözünürlükteki ekran maliyetlerinin nasıl aşağıya çekilebileceği konusunda yol gösterilmemiş.

http://www.mediatek.com/en/News/news_content.php?sn=1052 Yorum Yaz
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sertacarslan 7 yıl
Diğer işlemcilerin yarı fiyatına malolsa bile, cebimize 10 dolar ya yansır, ya o kadar da yansımaz...
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eng304 7 yıl sertacarslan
sertacarslan

Diğer işlemcilerin yarı fiyatına malolsa bile, cebimize 10 dolar ya yansır, ya o kadar da yansımaz...

Türkiye'de hele hiç yansımaz.
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Rainbow6 7 yıl
Uretilir uretilmesinede ekranlari cok kaliteli olmuyo acikcasi, bu cin isi tabletler gibi tepkimesi yavas soluk renkli falan bisi olur ben hic sevmiyorum otip cihazlari
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darkaura 7 yıl
cift cekirdek bir islemcinin maliyeti 15$ bir sey. asil bunlari yuksek bellek ve yuksek cozurnurluklu bir ekranla birlestirince maliyet artiyor.
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createemir 7 yıl
720P video oynatabiliyosa geçiş efektlerinde kasmalar yaşanabilir.
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NuKe_MaNia 7 yıl
klon cihazlara gün doğdu yine muhtemelen ics temalı gingerbread li cihazlarda kullanılacaktır muhtemelen
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ahmetsaid_ak 7 yıl
Yeni teknolojiyi kullanamıyoruz bari eskisi ucuzlasa
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Batuist 7 yıl
android 4 telefonların maliyetini teşkil eden unsur sadece işlemci mi ki sadece bir işlemci ile ucuz telefon üretmenin yolu açılsın??? 500 dolara satılan bir telefonun içindeki işlemci fiyatın bu kadar çıkmasına ne kadar etki ediyordur???
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danGerfuLL 7 yıl
Ne kadar ekmek o kadar köfte!
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artcraft35 7 yıl
herkes bişeyler iddaa ediyor yapsınlar da görelim
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E_Aydin35 7 yıl
En önemlisi büyük bellek ihtiyacı o olmasa gerisi neye yarar? .:(
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