Meerkat beta Android için yayınlandı; Facebook satın alımı yolda olabilir

Twitter'in Periscope'u satın almasıyla internet dünyasında mobil cihaz odaklı canlı yayın furyası başladı. Periscope'nin halen Android uygulaması olmamasıyla bu noktadaki önemli alternatiflerden olan Meerkat ise, beta takısıyla Google Play Store üzerine giriş yaptı.

Daha önce kapalı olarak test edilen Meerkat, artık buradan elde edilebilen Android 4.2 ve üzeri cihazlarla uyumlu sürümüyle herkesin kullanımına açıldı. Periscope ile benzer olarak cihazlar üzerinden canlı yayın yapılmasına imkan tanıyan uygulama, Twitter takipçilerine özel bir yayına odaklanıyor ve etkileşim seviyesi yüksek bir deneyim ortaya koyuyor. Periscope gibi Meerkat da ücretsiz olarak kullanılabiliyor olmasıyla özellikle anlık haber aktarımı noktasında inanılmaz bir yapı vaat ediyor.

Meerkat hakkındaki diğer önemli gelişme ise Facebook tarafından satın alınabileceği yönünde geliyor. Weblogs CEO'su Jason Calacanis, Meerkat'ın Facebook tarafından önümüzdeki 6 ay içerisinde satın alınabileceğini söylüyor. Meerkat CEO'su Ben Rubin'in uygulamasını satma gibi bir planı olmasa da, Facebook'un böyle bir satın alma ile en büyük rakiplerinden Twitter'a sağlam bir rakip sunması olası görünüyor. Ayrıca Facebook için Instagram'da da olduğu gibi hazır bir servisi satın alması çok daha kolay bir süreç oluşturuyor.

Bu olası satın alma sürecinin yakın zaman içerisinde netleşmesi bekleniyor.

http://www.cnbc.com/id/102618613