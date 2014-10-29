Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MegaBots projesi dev robotlarla Real Steel tecrübesi yaşatmayı amaçlıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
458
1
14
Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
MegaBots projesi dev robotlarla Real Steel tecrübesi yaşatmayı amaçlıyor
Önemli fikirlere ev sahipliği yapan ve bunların bazılarının yeni bir dönemin kapılarını açtığına şahit olan Kickstarter tarzındaki bağış platformları zaman zaman uçuk projelere de evsahipliği yapabiliyor. MegaBots bunlardan bir tanesi.

Proje geçtiğimiz yıllarda gösterime giren ve uzaktan kontrollü robotların dövüştürüldüğü turnuvaları konu alan Real Steel filminden esinlenmiş. Projede amaç 4.5 metre uzunluğunda ve 450Kg ağırlığında robotlar üretmek ve bunları arena tarzı turnuvalarda yarıştırmak. 

MegaBot içerisine bir sürücü bir de atıcı olmak üzere iki kişi binebiliyor. Atıcı elinin altındaki kumanda ile saatte 180km hızla giden boya topları fırlatıyor ve dövüşler bu şekilde gerçekleşiyor. Bir robotun zırhı ve panelleri gevşemeye başlayınca dövüş de sona eriyor. 

Ekip şimdiden Mech Warrior tarzındaki robotların bel üstü kısmının prototipini geliştirmeyi başarmış. Kickstarter üzerinde 1.8 milyon dolar bağış elde edilirse iki adet robot üretilecek ve bunlar dövüştürülecek. Yatırımlar devam ettiği sürece girişim repertuarını genişletecek. 

Bize biraz horoz dövüşlerini anımsatsa da projeye ilgi gösterenler mevcut. Yapılan bağışa göre destekçiler mühendislik ekibi ile zaman geçirecek veya eğitim alarak turnuvalarda robotu kullanabilecekler. Eğer bir tane isterseniz 1 milyon doları gözden çıkarmanız gerekiyor. Projenin gerçekleşmesi ise imkansız gibi görünüyor.  
MegaBots projesi dev robotlarla Real Steel tecrübesi yaşatmayı amaçlıyor



Kaynak:https://www.kickstarter.com/projects/megabots/megabots-live-action-giant-robot-combat
https://www.kickstarter.com/projects/megabots/megabots-live-action-giant-robot-combat Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DigitalWorld 5 yıl
Arkadaşlar imkansız işte.
Bilmiyorum ya fazla hayalperestler ya da asıl amaç milleti söğüşlemek.
Bakın yukarıda da arkadaş belirtmiş. Öncelikle enerji kaynağı büyük bir sorun. Şu anki pil teknolojisi ile böyle bir cihazı süremezsiniz.
Hadi diyelim yüksek verimli bir dizel ya da benzinli jenaratör kullandık. Cihaz 4.5 metreden daha büyük olmak zorunda.
İşte bu noktada da materyal devreye giriyor. Cihaz press çelikten yapılamaz CarbonFiber ya da daha ileri seviye teknolojiye sahip bir materyal gerekiyor.
Hadi her şeyi geçtik. Açık konuşayım sadece gövde yapmışlar alt kısım değil. Kusura bakmayın ama üst kısmı ben de yaparım. Aslında okulda arkadaş grubu olarak yaptık bile. Robot kol tasarladık ve inanın bana onun programlaması bile ciddi emek istiyor. Ya programlamasını geç motorları sürmek bile ayrı bir işlem safhası.
Ve asıl nokta denge. Bu cihaz yürüyecek ise kusura bakmasın kimse inanmam. Ancak bir kamyon şasesine montelerler öyle yerim. Bakın fabrikalarda yüksek seviye işçilik yapan tek ya da daha fazla kollu makineler var. Bunlar yapılabilir. Ama yürümek tamamen ayrı bir lütuf.
Aynı mekanikler öyle kolay sağlanmıyor. Hele hele böyle devasa bir makinede. 1 Milyon dolar rakamı ise fazla hayali. Milyar dolarlık Asimo nun durumu belli; merdiven çıkarken tam anlamı ile ayağını kaydırdılar. :D
Yani proje bir kaç gencin hikayesi. Elektrik motorlarının ağırlık/boyut/güç oranına girmedim bile.
Yani teknoloji gelişti ama bir yere kadar. Her şey parça parça ilerliyor. Nerede ise sınırsız bütçeler ile çalışmalar yapılıyor.
Bir grup bilim insanı robota enerji sağlayacak sistemleri araştırıyor güya daha uzun pili giden kalp pilleri için.
Bir grup bilim insanı eklem hareketleri için daha yüksek boyut/güç oranına sahip motorlar üzerine çalışıyor. Güya gelişmiş robot protezler ve elektrikli araçların yaygınlaşması için.
Bir grup bilim adamı gelişmiş nanoteknoloji programlanabilir materyallar üzerinden çalışıyor zırh yapımı için. Güya daha güvenli binalar yapabilmek, daha güvenli araçlar yapabilmek. Elektronik ürünleri daha dayanıklı yapmak için.
Yani pek çok kişi bunun üstünde çalışıyor. Ve genelde ayrı ayrı olarak bakınca sanki iyilik içinmiş gibi. Ama biliyoruz bu da Nükleer enerji gibi birilerini tehdit etmek için kullanılacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Biyturs_OnSr 5 yıl
Oyununu isteyenler varsa bakın derim, zevkli ve taktik isteyen bir oyun.
Hawken. PC için.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 5 yıl
"Projede amaç 4.5 metre uzunluğunda ve 450Kg ağırlığında robotlar üretmek"
Ohaaa! Nasıl yani.
1 Metreküp su mu ağırdır yoksa 1 metreküp demir mi?
Zira benim boyum 1.72 metre, vücudum %70 sudan oluşuyor ve kilom da 153.
4.5 metre boyunda, demirden oluşan robot, benden 3 kat mı ağır olacak?
İçi boş mu olacakmış ki?...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OnlyAnanas 5 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
"Projede amaç 4.5 metre uzunluğunda ve 450Kg ağırlığında robotlar üretmek"
Ohaaa! Nasıl yani.
1 Metreküp su mu ağırdır yoksa 1 metreküp demir mi?
Zira benim boyum 1.72 metre, vücudum %70 sudan oluşuyor ve kilom da 153.
4.5 metre boyunda, demirden oluşan robot, benden 3 kat mı ağır olacak?
İçi boş mu olacakmış ki?...

Hocam dikkat edin çok tehlikeli o kadar Kilo 153 ne demek tıbbi destek almanızi oneririm
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
halitozbasli 5 yıl
Füzyon jenaratörleri hala bina boyutunda.Onlar araba motoru boyuna inmeden ve süper kondaktör fırcasız motorlar laborotuardan piyasaya inmeden, Eklem mavsal servoları makınanın toplam ağırlığını tek başına kaldıracak torka sahip olmadan yapılacak mecha benzeri şeyler anca soğuk demirci hobbisinden başka bişey olmaz, Japonlar senelerdir mechalar üzerinde kafa yoruyor bir çoğunun çocukluk hayali enson okuduğum makalede yukarıda saydığım üç olmazsa olmaz hala piyasada mevcut değil ondan sırtında kendi agırlığı kadar ya pil taşıyor yada servoları torksuz olduğu için kaplubağa gibi sürünüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 5 yıl
devasa exoskeletmi robotmu ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gece772 5 yıl
Yapım süresi uzun maliyet pahalı olur....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BurayaNerdenÜyeOluyoruz 5 yıl
Yapılabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fieldyturbo19 5 yıl
yahu iyi de 1milyon dolar gerekmesi imkansız gibi parça fiyatları belli bu adamlar deli gibi kar etme milleti söyüşleme derdinde !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
herakles24 5 yıl
bu proje gerçekleşirse yakında amerikan askerleri ülkemizde bunlar la gezer
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1BilimAdamı 5 yıl
Niye imkansız olsun,paralarını saçmaya bayılan milyoner çocukları bayıla bayıla buna yatırım yapar ve bence inanılmaz bir proje,hayal etmesi bile bir başka...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
viper17 5 yıl
avatar robot
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
458 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Zamazingo, kickstarter
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Plantronics Voyager LEGEND Test Masamızda 5 yıl Samsung Galaxy Alpha video inceleme "Samsung'un metal ile imtihanı" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim