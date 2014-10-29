MegaBots projesi dev robotlarla Real Steel tecrübesi yaşatmayı amaçlıyor

Haber Editörü
Önemli fikirlere ev sahipliği yapan ve bunların bazılarının yeni bir dönemin kapılarını açtığına şahit olan Kickstarter tarzındaki bağış platformları zaman zaman uçuk projelere de evsahipliği yapabiliyor. MegaBots bunlardan bir tanesi.
Proje geçtiğimiz yıllarda gösterime giren ve uzaktan kontrollü robotların dövüştürüldüğü turnuvaları konu alan Real Steel filminden esinlenmiş. Projede amaç 4.5 metre uzunluğunda ve 450Kg ağırlığında robotlar üretmek ve bunları arena tarzı turnuvalarda yarıştırmak.
MegaBot içerisine bir sürücü bir de atıcı olmak üzere iki kişi binebiliyor. Atıcı elinin altındaki kumanda ile saatte 180km hızla giden boya topları fırlatıyor ve dövüşler bu şekilde gerçekleşiyor. Bir robotun zırhı ve panelleri gevşemeye başlayınca dövüş de sona eriyor.
Ekip şimdiden Mech Warrior tarzındaki robotların bel üstü kısmının prototipini geliştirmeyi başarmış. Kickstarter üzerinde 1.8 milyon dolar bağış elde edilirse iki adet robot üretilecek ve bunlar dövüştürülecek. Yatırımlar devam ettiği sürece girişim repertuarını genişletecek.
Bize biraz horoz dövüşlerini anımsatsa da projeye ilgi gösterenler mevcut. Yapılan bağışa göre destekçiler mühendislik ekibi ile zaman geçirecek veya eğitim alarak turnuvalarda robotu kullanabilecekler. Eğer bir tane isterseniz 1 milyon doları gözden çıkarmanız gerekiyor. Projenin gerçekleşmesi ise imkansız gibi görünüyor.
Kaynak:https://www.kickstarter.com/projects/megabots/megabots-live-action-giant-robot-combat
https://www.kickstarter.com/projects/megabots/megabots-live-action-giant-robot-combat Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bilmiyorum ya fazla hayalperestler ya da asıl amaç milleti söğüşlemek.
Bakın yukarıda da arkadaş belirtmiş. Öncelikle enerji kaynağı büyük bir sorun. Şu anki pil teknolojisi ile böyle bir cihazı süremezsiniz.
Hadi diyelim yüksek verimli bir dizel ya da benzinli jenaratör kullandık. Cihaz 4.5 metreden daha büyük olmak zorunda.
İşte bu noktada da materyal devreye giriyor. Cihaz press çelikten yapılamaz CarbonFiber ya da daha ileri seviye teknolojiye sahip bir materyal gerekiyor.
Hadi her şeyi geçtik. Açık konuşayım sadece gövde yapmışlar alt kısım değil. Kusura bakmayın ama üst kısmı ben de yaparım. Aslında okulda arkadaş grubu olarak yaptık bile. Robot kol tasarladık ve inanın bana onun programlaması bile ciddi emek istiyor. Ya programlamasını geç motorları sürmek bile ayrı bir işlem safhası.
Ve asıl nokta denge. Bu cihaz yürüyecek ise kusura bakmasın kimse inanmam. Ancak bir kamyon şasesine montelerler öyle yerim. Bakın fabrikalarda yüksek seviye işçilik yapan tek ya da daha fazla kollu makineler var. Bunlar yapılabilir. Ama yürümek tamamen ayrı bir lütuf.
Aynı mekanikler öyle kolay sağlanmıyor. Hele hele böyle devasa bir makinede. 1 Milyon dolar rakamı ise fazla hayali. Milyar dolarlık Asimo nun durumu belli; merdiven çıkarken tam anlamı ile ayağını kaydırdılar. :D
Yani proje bir kaç gencin hikayesi. Elektrik motorlarının ağırlık/boyut/güç oranına girmedim bile.
Yani teknoloji gelişti ama bir yere kadar. Her şey parça parça ilerliyor. Nerede ise sınırsız bütçeler ile çalışmalar yapılıyor.
Bir grup bilim insanı robota enerji sağlayacak sistemleri araştırıyor güya daha uzun pili giden kalp pilleri için.
Bir grup bilim insanı eklem hareketleri için daha yüksek boyut/güç oranına sahip motorlar üzerine çalışıyor. Güya gelişmiş robot protezler ve elektrikli araçların yaygınlaşması için.
Bir grup bilim adamı gelişmiş nanoteknoloji programlanabilir materyallar üzerinden çalışıyor zırh yapımı için. Güya daha güvenli binalar yapabilmek, daha güvenli araçlar yapabilmek. Elektronik ürünleri daha dayanıklı yapmak için.
Yani pek çok kişi bunun üstünde çalışıyor. Ve genelde ayrı ayrı olarak bakınca sanki iyilik içinmiş gibi. Ama biliyoruz bu da Nükleer enerji gibi birilerini tehdit etmek için kullanılacak.
Hawken. PC için.
Ohaaa! Nasıl yani.
1 Metreküp su mu ağırdır yoksa 1 metreküp demir mi?
Zira benim boyum 1.72 metre, vücudum %70 sudan oluşuyor ve kilom da 153.
4.5 metre boyunda, demirden oluşan robot, benden 3 kat mı ağır olacak?
İçi boş mu olacakmış ki?...
Hocam dikkat edin çok tehlikeli o kadar Kilo 153 ne demek tıbbi destek almanızi oneririm