MegaBots projesi dev robotlarla Real Steel tecrübesi yaşatmayı amaçlıyor

Önemli fikirlere ev sahipliği yapan ve bunların bazılarının yeni bir dönemin kapılarını açtığına şahit olan Kickstarter tarzındaki bağış platformları zaman zaman uçuk projelere de evsahipliği yapabiliyor. MegaBots bunlardan bir tanesi.





Proje geçtiğimiz yıllarda gösterime giren ve uzaktan kontrollü robotların dövüştürüldüğü turnuvaları konu alan Real Steel filminden esinlenmiş. Projede amaç 4.5 metre uzunluğunda ve 450Kg ağırlığında robotlar üretmek ve bunları arena tarzı turnuvalarda yarıştırmak.





MegaBot içerisine bir sürücü bir de atıcı olmak üzere iki kişi binebiliyor. Atıcı elinin altındaki kumanda ile saatte 180km hızla giden boya topları fırlatıyor ve dövüşler bu şekilde gerçekleşiyor. Bir robotun zırhı ve panelleri gevşemeye başlayınca dövüş de sona eriyor.





Ekip şimdiden Mech Warrior tarzındaki robotların bel üstü kısmının prototipini geliştirmeyi başarmış. Kickstarter üzerinde 1.8 milyon dolar bağış elde edilirse iki adet robot üretilecek ve bunlar dövüştürülecek. Yatırımlar devam ettiği sürece girişim repertuarını genişletecek.





Bize biraz horoz dövüşlerini anımsatsa da projeye ilgi gösterenler mevcut. Yapılan bağışa göre destekçiler mühendislik ekibi ile zaman geçirecek veya eğitim alarak turnuvalarda robotu kullanabilecekler. Eğer bir tane isterseniz 1 milyon doları gözden çıkarmanız gerekiyor. Projenin gerçekleşmesi ise imkansız gibi görünüyor.





https://www.kickstarter.com/projects/megabots/megabots-live-action-giant-robot-combat