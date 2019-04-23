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Meizu 16s tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Meizu’nun merakla beklenen yeni amiral gemisi Meizu 16s an itibariyle tanıtıldı. Snapdragon 855 yonga seti, 48 MP arka kamera özelliklerine rağmen uygun fiyatını koruyan cihazın detayları haberimizde.
3 hf.
6,6b
1
26
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Meizu 16s tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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Meizu’nun oldukça uzun zamandır sızıntılarıyla gündemi meşgul eden yeni amiral gemi modeli Meizu 16s an itibariyle tanıtıldı. Ülkemiz pazarında da resmi olarak faaliyet gösteren Çinli Meizu, her zaman olduğu gibi özelliklerine kıyasla uygun fiyatıyla dikkatlerini üzerine çekmeyi planlıyor.

Tasarım ve ekran

Tasarım konusunda Meizu bazı kullanıcılar için ayrı bir konumda tutuluyor. Tüm akıllı telefon üreticilerinin çentikli tasarıma geçtiği gördüğümüz sene, firma kendisini çentik akımının dışında tutmaya karar verdi. Meizu 16’da bu kararın yansıması olan çentiksiz tasarımı gördük. Yeni Meizu 16s modelinde de aynı anlayış devam ediyor. Alt ve üst kısımda ince bir çerçeve barındıran Meizu 16s’in ön kamerası ve ahizesi ince çerçeve üzerine yerleştiriliyor. Böylece ne çentik ne de mekanizmalı yapı kullanma gereği duymuyorlar. Her ne kadar akıllı telefon üreticileri tamamıyla çerçevesiz ekran yarışında olsalar da Meizu’nun bu tercihinin bazı kullanıcılar tarafından beğenildiği söylenebilir.

Ek olarak geçtiğimiz senenin modeline kıyasla alt ve üst çerçeve bir miktar daha traşlanabildiği için çok daha güzel bir görünüm ortaya çıkıyor. Firmanın belirttiğine göre çerçeveler 4.2 mm kalınlığında. Bu da cihazın yüzde 91.53 ekran çerçeve oranına ulaşmasını sağlıyor. Etkinlik sırasında Meizu diğer firmaların tasarımlarının birbirlerine çok benzer olduğundan ve garip mekanizmalar kullandıklarından bahsetti.
Meizu 16s tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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6.2 inç boyutunda Full HD+ AMOLED ekran ile gelen telefon, ekran üzerinden parmak izi tanıma özelliğine sahip. Ekran Samsung ile ortaklaşa çalışılarak geliştirildi. Ayrıca ekran ışığınızı kıstığınızda oluşan OLED ekran titremesi de DC Diming özelliği ile giderilebilecek. Bu sayede arka tarafa geçtiğimizde oldukça sade bir tasarım bizleri karşılıyor. Meizu’nun genellikle ortaya konumlandırdığı arka kamera paketi yeni model de sol üst kısma yerleştirilmiş. Onun altında ise Meizu ile özdeşleşen led flash mevcut. Son olarak 165 gram ağırlığında olan cihazın 151.39 x 73.4 x 7.65 mm boyutlarında olduğunu belirtelim.

Performans ve batarya

Android tarafındaki en güçlü yonga seti olan Snapdragon 855, Meizu 16s’in de temelini oluşturuyor. Yonga seti tercihinize göre 6 GB RAM + 128 GB depolama veya 8 GB RAM + 256 GB depolama ile birlikte geliyor. Snapdragon 855 sayesinde yeni modelinin, içinde bulunduğumuz senenin amiral gemi modellerinden performans konusunda geri kalır bir yanı olmadığını söyleyebiliriz. Yonga setinin içerdiği Adreno 640 grafik birimi de oyun severleri memnun edecektir. Android 9 Pie üzerine kurulu Flyme OS arayüzü de cihazın diğer detaylarından.

Meizu 16s tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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Tüm paket 3600 mAh boyutunda batarya ile geliyor. Firma telefonun inceliğini koruyarak bu bataryayı sığdırmak için özel çözümler geliştirdi. Bunlardan biri çift taraflı sim tepsisi. Bildiğiniz gibi çift simli telefonların sim tepsisi oldukça uzun oluyor. Meizu sim tepsisi boyunu kısaltmak için arkalı önlü şekilde takılabilen sim tepsisi geliştirmiş. 24W mCharge hızlı şarj desteği sayesinde bataryayı oldukça hızlı bir şekilde doldurabileceksiniz.

Kamera ve diğer özellikler

Günümüz amiral gemileri üç (hatta dört) sensörlü kamera paketlerine geçiş yaparken Meizu çift kamera kullanmayı uygun görmüş. Kamera paketinin ana sensörü 48 MP çözünürlüğünde. OIS destekli Sony IMX586 sensör sayesinde cihazın fotoğraf konusunda da iddialı olduğu bir gerçek. Ana kameraya 20 MP yardımcı sensör eşlik ediyor. Ön tarafta ise yine 20 MP, HDR+ destekli öz çekim kamerası yer alıyor. Yüz tanımayla kilit açma için de kullanılabilen ön kameranın yerleştirilmesi için özel çalışmalar yapılmış. Üst çerçevenin ince tutulabilmesi ve buna rağmen kameranın kalitesini kaybetmemesi çalışmanın temel sebebi. Tabii ki diğer firmalarda olduğu gibi Meizu da kamera paketini özel yapay zeka ve "Super Night View" yazılımlarıyla destekliyor.  Cihazın diğer özellikleri Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.0, çift hoparlör vb. şeklinde sıralanabilir.

Meizu 16s tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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Fiyatlandırma ve renk seçenekleri

Meizu 16s üç farklı renk seçeneği ile geliyor. Bunlar beyaz, siyah ve geçişli mavi şeklinde sıralanabilir. Siyah renk seçeneğinin karbon fiber kaplama görüntüsüyle geldiğini bildirelim. Cihazın 6 GB RAM + 128 GB depolama kapasiteli başlangıç versiyonu 475 dolar fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak. 8 GB RAM + 128 GB depolamalı model 520 dolar ve son olarak 8 GB RAM + 256 GB depolamalı model ise 594 dolar fiyat etiketi ile geliyor.

Meizu 16s tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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Meizu 16s özellikleri

  • Ekran: 6.2 inç, 2232x1080 (Full HD+) AMOLED ekran
  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 855
  • Boyut ve ağırlık: 151.39 x 73.4 x 7.65, 165 gram
  • RAM: 6 GB / 8 GB
  • Arka kamera: 48 MP + 20 MP
  • Ön kamera: 20 MP
  • Depolama: 128GB / 256 GB
  • Batarya: 3600 mAh
  • İşletim sistemi: Android 9 Pie (Flyme OS)
  • Diğer:  Parmak izi (ekran üzerinden), 24 W hızlı şarj, çift hoparlör

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Kefelon 3 hf. en beğenilen
Haber içerisine dahil etmedim ama etkinlik sırasında şöyle bir an yaşandı paylaşmak istedim;
Telefonlarımızın ayı, galaksiyi veya kara deliği çekmesini gerçekten istiyor muyuz? (Huawei göndermesi
)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Haber içerisine dahil etmedim ama etkinlik sırasında şöyle bir an yaşandı paylaşmak istedim;Telefonlarımızın ayı, galaksiyi veya kara deliği çekmesini gerç...
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__Nikolaus__ 3 hf.
IMX586 da bu senenin modası , muhtemelen Oneplus 7 de bunu kullanacak.
Telefonlara 4-5-6k para verip xda da uygun gcam sürümü ararlar
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funkerman 3 hf.
Bide güncelleme alsan ne guzel olur :)
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SixSixSix 3 hf.
Meizu güzel fiyatlandırma yapıyor ama güncelleme olayı yüzünden tüm hevesim kırılıyor.
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DH Misafiri 3 hf.
Flyme OS 8 ile gelecek. Neden bahsedilmemiş..
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Japonya 3 hf. DH Misafiri
Tr ye gelene kadar os9 çıkacak zaten kimin umrumda bu detay
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DH Misafiri 3 hf.
Parmak izi okuyucusu 16th ye göre bir tık önde açılıyor.
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Fenomenon 3 hf.
harika bir telefon olmuş ama fiyatı 500-600$ seviyesinde olunca benim kampsama alanım dışında kalıyor :D
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sismansan 3 hf.
Erdi hemen incele bu telefonu, garanti nasıl olacak, tek sorun bu gibi. Güncelleme falan hikaye istemiyorum, stereo, umarım sesi iyidir. Bekliyorum, sony den sonra ilk marka değişikliği bu olacak.
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astegon 3 hf.
1 aydan fazla oldu note 9 tanıtılalı daha ortalıkta yok. Bu da sonbahar gibi gelir artık.

Cihaza gelirsek mis bence. Ama gelmiyor arkadaş TR ye geç geliyor.
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eP_362 3 hf. astegon
Global olarak daha dün satışa çıktı Note9. Haziran denmişti bir ara gelmesi için.
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talatcaner 3 hf.



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sismansan 3 hf.
Samsung olsa iyiinceleme yapardınız. Stereo mu bu?
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eP_362 3 hf. sismansan
Evet stereo.
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Askaparta 3 hf.
Çok iyi telefon da marka değerini garanti ve güncellemeyle taçlandırman lazım.
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turyunus 3 hf.
Güncelleme vermemesi büyük sorun.
Her firmanın en az 2 yıl güncelleme garantisi vermesi lazım.
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