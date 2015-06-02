Meizu M2 Note resmiyet kazandı

Meizu'nun başarılı satış rakamlarına imza atan akıllı telefon modellerinden birisi olarak bilinen M1 Note veya Meizu Blue Charm Note, bugün düzenlenen bir lansmanla devam modeline resmen kavuştu.





Yeni model Meizu Blue Charm Note 2 ya da bilinen adıyla Meizu M2 Note olarak pazarlanacak. Giriş seviyesi bir cihaz olan M2 Note buna rağmen fiyatın çok üzerinde bir donanım sunmayı başarıyor.





M2 Note modelinde 5.5 inçlik Full HD IPS IGZO panel bizi karşılıyor. Sharp tarafından üretilen panel yüksek kontrast değerlerini düşük enerji tüketimi ile sağlamayı başarıyor. Modele gücünü ise 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve Mali-T720 grafik birimi barındıran MediaTek MT6753 yongaseti veriyor.





2GB LPDDR3 800MHz RAM ve artırılabilir dahili kapasite ile desteklenen modelde 13MP çözünürlüğünde f/2.2 aralıklı bir arka kamera ve 5MP çözünürlüğünde f/2.0 aralıklı bir ön kamera yer alıyor.





Modelin en büyük farkı ise ön kısımdaki fiziksel butonu. Meizu'nun alıştığımız daire tasarımlı kapasitif tuşunun yerini alan fiziksel tuşa kısa veya uzun basarak geri gidiyor veya ana ekrana çıkabiliyorsunuz.





Bunlar haricinde 8.7mm kalınlık, 149gr ağırlık, 3100mAh gücünde batarya, Android 5.0 işletim sistemi, Flyme OS kullanıcı arayüzü şeklinde özellikler yer alıyor. Modelin 16GB kapasiteli versiyonu yaklaşık olarak 130$, 32GB kapasiteli versiyonu ise yaklaşık olarak 160$ fiyat etiketine sahip. Cihazlar 12 Haziran itibariyle Çin'de raflara çıkacak.

http://www.phonearena.com/news/Meizu-Blue-Charm-Note-2-M2-Note-goes-official-great-specs-at-an-even-lower-price-of-less-than-130_id69959