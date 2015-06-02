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Meizu M2 Note resmiyet kazandı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
6,6b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Meizu M2 Note resmiyet kazandı

Meizu'nun başarılı satış rakamlarına imza atan akıllı telefon modellerinden birisi olarak bilinen M1 Note veya Meizu Blue Charm Note, bugün düzenlenen bir lansmanla devam modeline resmen kavuştu. 

Yeni model Meizu Blue Charm Note 2 ya da bilinen adıyla Meizu M2 Note olarak pazarlanacak. Giriş seviyesi bir cihaz olan M2 Note buna rağmen fiyatın çok üzerinde bir donanım sunmayı başarıyor. 

M2 Note modelinde 5.5 inçlik Full HD IPS IGZO panel bizi karşılıyor. Sharp tarafından üretilen panel yüksek kontrast değerlerini düşük enerji tüketimi ile sağlamayı başarıyor. Modele gücünü ise 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve Mali-T720 grafik birimi barındıran MediaTek MT6753 yongaseti veriyor. 

2GB LPDDR3 800MHz RAM ve artırılabilir dahili kapasite ile desteklenen modelde 13MP çözünürlüğünde f/2.2 aralıklı bir arka kamera ve 5MP çözünürlüğünde f/2.0 aralıklı bir ön kamera yer alıyor. 

Modelin en büyük farkı ise ön kısımdaki fiziksel butonu. Meizu'nun alıştığımız daire tasarımlı kapasitif tuşunun yerini alan fiziksel tuşa kısa veya uzun basarak geri gidiyor veya ana ekrana çıkabiliyorsunuz. 

Bunlar haricinde 8.7mm kalınlık, 149gr ağırlık, 3100mAh gücünde batarya, Android 5.0 işletim sistemi, Flyme OS kullanıcı arayüzü şeklinde özellikler yer alıyor. Modelin 16GB kapasiteli versiyonu yaklaşık olarak 130$, 32GB kapasiteli versiyonu ise yaklaşık olarak 160$ fiyat etiketine sahip. Cihazlar 12 Haziran itibariyle Çin'de raflara çıkacak.  

http://www.phonearena.com/news/Meizu-Blue-Charm-Note-2-M2-Note-goes-official-great-specs-at-an-even-lower-price-of-less-than-130_id69959 Yorum Yaz
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bugraakkoc 4 yıl en beğenilen
1.model işlemci gpu yani performans olarak daha iyi
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DH Misafiri 3 yıl
Merhaba meizu note 2 almak istiyom istanbul'da ikamet ediyorum yardimci olursaniz sevinirim 0539 588 69 41
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DH Misafiri 3 yıl
0.345 W / Kg kafa
0,928 W / Kg vücut m2 note modeli icin belirlenen sar degeri
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ifteri61 4 yıl
m1 e oranla antutudan 31000 altı skor alıyor.denildiği gibi güç olarak ağabeyinden daha zayıf malesef.
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deligibiol 4 yıl
meizu m2 note flymee Adetli gri ve beyaz renk getiriyorum 2-3 haftaya 550tl pazarlıksız.
sahibinden.com/...
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Be All My Sins Remembered 4 yıl
Sar değeri hakkında bilgisi olan var mı bu kadar ucuz olması enteresan geldi
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inexo 4 yıl
tr ye daha m1 gelecek
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pranis 4 yıl
100 dolarlık telefon 700 liraysa, 130 dolarlık 1000 lira. alınır mı ? kesinlikle .
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King Stannis 4 yıl
İşlemci hızı 1.7 ghzden 1.3e düşürülmüş grafik işlemci mali t 720mp3 büyük ihtimal mali t 760mp2 den daha zayıf 1080p sıkıntı yaratıcaktır telefonda sd card girişi var bu avantajla 130 dolarlık versiyon tercih edilebilir ama 160 dolara lenovo k3 note var.
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bugraakkoc 4 yıl en beğenilen
1.model işlemci gpu yani performans olarak daha iyi
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cografik 4 yıl
Bununla 1. modeli arasındaki grafik işlemcileri arasında hangisi daha iyidir acaba
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emre1393 4 yıl
Fiyat çok iyi, peynir ekmek gibi satacaklar cihazı, incelemeleri yakında cikar
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