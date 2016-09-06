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Meizu M3 Max: 6 inç ekran, 4100mAh kapasiteli batarya

Tek şarj ile çok uzun kullanım süreleri elde etmek isteyen tüketiciler için seçeneklerin sayısı giderek artıyor. Meizu’nun yarın tanıtacağı M3 Max modeli de seçenekler arasına katılacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Meizu M3 Max: 6 inç ekran, 4100mAh kapasiteli batarya

Son dönemde büyük boyutlu ve büyük kapasiteli pillere sahip akıllı telefonları daha sık görmeye başladık. Özellikle Çin pazarında yoğun talep gören bu tür modellerin sayısı giderek artıyor. Son olarak Meizu M3 Max aramıza katıldı.

Çinli üreticilerin giriş ve orta seviye modellerde de metal alaşımlı kasa kullandığını biliyoruz. Pazarda farklılaşmayı amaçlayan üreticiler, cihazlarına da Premium bir hissiyat katıyor. Meizu M3 Max, tamamen metal alaşımdan üretilmiş. Ön panelde parmak izi okuyucu entegreli bir Home butonu yer alırken, alt kısımda ise USB Tip-C girişi ve 3.5mm kulaklık jakı bulunuyor. Modelin kalınlığı 7.7mm civarında.

6 inçlik IPS ekranında Full HD çözünürlük sunan Meizu M3 Max, Helio P10 yonga setinden gücünü alıyor. 3GB LPDDR3 RAM ve 64GB arttırılabilir kapasite ile desteklenen model, 4100mAh kapasiteli batarya sayesinde iki günü rahatlıkla çıkarabiliyor. Hızlı şarj özelliği ile 30 dakikada bataryanın yüzde 45’i doldurulabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Note 7 modellerinin hangi versiyonu riskli?"

Arka kısımdaki Sony imzalı 13MP çözünürlüğündeki kamera faz algılamalı otomatik odaklama ile destekleniyor. Ön kısımda ise 5MP çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor. 12 Eylül itibariyle satışa çıkacak model için 255$ fiyat etiketi belirlenmiş. Fiyat sadece Çin sınırları içerisinde geçerli.

Xiaomi Mi Max ile rekabet edecek gibi görünen Meizu M3 Max, bununla birlikte Snapdragon 650 yonga seti, 16MP çözünürlüğünde kamera, 6.44 inçlik ekran, 4850mAh kapasiteli batarya özellikleri karşısında geride kalıyor. 

 

http://gadgets.ndtv.com/mobiles/news/meizu-m3-max-with-6-inch-display-4100mah-battery-launched-1454670 Yorum Yaz
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Batuist 3 yıl
tebrik edilecek bir tarafı yok. hatta batarya kapasitesini gizli tutsalardı daha iyi olurdu. adam 5,5" telefona 5K batarya koymuş 6" telefona koydukları bu miktarı insan söyleyemez bile..
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kadirirdem 3 yıl
ekrana göre o batarya çok küçük lenovo dan örnek alsınlar vibe p1 ve p2.
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sheff2x 3 yıl
meizu premium bir marka yolunda ama samsung dan sonra, hızlı şarjda 4100 milletin elinde patlamasa bari.
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XPerience 3 yıl
Tasarımı çok hoşmuş ama Xiaomi bir adım önde gibi. Batarya önemli bir faktör olabilirdi rekabeti için ama düşük bir tercih olmuş.
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alemburda34 3 yıl
Keşke Lenovo Vibe P2 Xiaomi Mi Max'in donanımı gibi olsaymış

Ekranı küçük buldum
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Greylights 3 yıl
6 inç telefona göre batarya düşük. 5.5" m3 not da da 4100 mah pil vardı. M3 not ile özellikleri aynı bir tek ekran büyümüş batarya ise yerinde saymış.
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Alpha Centauri 3 yıl
5000mah olsa daha iyi olurdu
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