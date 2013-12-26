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Meizu MX4 ile ilgili yeni bilgiler internette paylaşıldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Meizu MX4 ile ilgili yeni bilgiler internette paylaşıldı

Akıllı telefon pazarında bu yıl Full HD ekranların amiral gemi modellerinde ana akım haline geldiğine şahit olduk. Pek çok otoriteye göre Full HD çözünürlük bile abartı haline gelmişken, artık 2K çözünürlükleri konuşur olduk.

Vivo Xplay 3S ile ilk kez akıllı telefon pazarına sunulan 2K yani 2560x1440 piksel çözünürlük, iddialara göre Oppo Find 7, Samsung Galaxy S5, LG G3 ve Sony Xperia Z2 modellerinde de yerini alacak. Bir süredir de diğer bir Çinli üretici Meizu'nun bu akıma katılacağı konuşuluyordu.

Bizzat Meizu patronu J. Wang tarafından Aralık ayı başlarında Meizu MX4'ün 2560x1536 piksel ekran çözünürlüğüne sahip olacağı dile getirilmişti. Çin'den gelen yeni bilgilere göre Meizu MX4 iki farklı versiyonla tüketicinin karşısına çıkacak.

Standart MX4 versiyonunda 5 inçlik 1920x1080 piksel çözünürlükte bir ekran ve 8 çekirdekli MT6592 yongaseti biiz beklerken, Pro MX4 versiyonunda ise 5.5 inçlik 2560x1536 piksel çözünürlük yer alıyor olacak. Her iki model de 4G LTE ağlarına uyumlu olacak.

Meizu'nun MX4 modelini yılın ilk aylarında tanıtması bekleniyor. Firma bugüne kadar sadece Çin içerisine satış yapmaktaydı. Ancak 2014 ile birlikte firma ABD'ye ve ayak basacak. Firmanın ilk adımı MX4 ile atması bekleniyor.  

http://www.phonearena.com/news/Meizu-MX4-could-have-two-versions-one-with-a-1536-x-2560-pixel-display-and-a-cheaper-1080p-one_id50705 Yorum Yaz
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mussi47 5 yıl en beğenilen
aman Türkiye pazarına vermeyin fiyatlar ucuzlar rekabet olursa biz nasıl kazıklanacağız!
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IhtiyarDelikanli 5 yıl
720P snapdragon 800 en iyi performansı verir
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silver0021 5 yıl
huwai honor 3x le kapışacak telefon bence bi süre daha ortaya çıkmayacak. bu arada ekran çözünürlüğü konusunda bende 720pcilerdenim. 1080p olarak kullandığım galaxy s4 ümden nefret eder oldum. o kadar gereksizki 720pyle 1080p arasındaki farkı anlayacak göz yok yahut bende :))
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emre_virüs 5 yıl
Getirin arkadaş şu telefonları artık ya
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CertificatedStaff 5 yıl
8 çekirdek bile normal geliyor artık
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sertacarslan 5 yıl
Meizu 16:9 ekran koymaz. Standart MX4, 1080x1920 yerine 1080x1800 olacaktır, MX3'te de olduğu gibi.
Bence 16:10 ekranlar telefona daha çok yakışıyor. HTC HD2 ekranından aldığım zevki Note 3'den bile alamıyorum...
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OverClocK1ng 5 yıl sertacarslan
sertacarslan
Bence 16:10 ekranlar telefona daha çok yakışıyor. HTC HD2 ekranından aldığım zevki Note 3'den bile alamıyorum...

Buna kesinlikle katılıyorum bak. Çok uzun kumanda gibi olacağına, biraz yana doğru da geniş olsa.
Bir web sayfasına giriyorum. Yazıları biraz büyüteyim diyince soldan sağa dar olduğu için ekrana sığacak
kadar yapınca çok büyümüyorlar. Oysa oran 16:10 olsa biraz daha geniş olacağı için daha okunası olabilir.
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chamicals2 5 yıl
1200 liraya snapdragon 800lu telefon alabiliyoruz ya diğerleri hava civa
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codex-hex 5 yıl
bana bir snapdragon 800 verim dünyayı yerinden kaldırayım. "arşimet"
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codex-hex 5 yıl
bana da ver ondan,
dostum banada ...
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Emre Kocakaya 5 yıl
Huawei,oppo,xiaomi,meizu.. costular cinliler.
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Marquis-de-Sade. 5 yıl
Samsung , Nokia , Apple , Sony , LG , HTC haberinden çok Meizu , Vivo , Oppo , Xiaomi haberi yapılıyor elimize alamayacağımız cihazların haberlerini niye yapıyorsunuz anlam veremedim.
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keskin53 5 yıl
huwai 3x bekliyorum
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Gladiotürk 5 yıl
Türkiyeye getirsin artık bir insan evladı şu markayı
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Şu durumda Huawei beklenir ancak.
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