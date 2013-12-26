Meizu MX4 ile ilgili yeni bilgiler internette paylaşıldı





Akıllı telefon pazarında bu yıl Full HD ekranların amiral gemi modellerinde ana akım haline geldiğine şahit olduk. Pek çok otoriteye göre Full HD çözünürlük bile abartı haline gelmişken, artık 2K çözünürlükleri konuşur olduk.





Vivo Xplay 3S ile ilk kez akıllı telefon pazarına sunulan 2K yani 2560x1440 piksel çözünürlük, iddialara göre Oppo Find 7, Samsung Galaxy S5, LG G3 ve Sony Xperia Z2 modellerinde de yerini alacak. Bir süredir de diğer bir Çinli üretici Meizu'nun bu akıma katılacağı konuşuluyordu.





Bizzat Meizu patronu J. Wang tarafından Aralık ayı başlarında Meizu MX4'ün 2560x1536 piksel ekran çözünürlüğüne sahip olacağı dile getirilmişti. Çin'den gelen yeni bilgilere göre Meizu MX4 iki farklı versiyonla tüketicinin karşısına çıkacak.





Standart MX4 versiyonunda 5 inçlik 1920x1080 piksel çözünürlükte bir ekran ve 8 çekirdekli MT6592 yongaseti biiz beklerken, Pro MX4 versiyonunda ise 5.5 inçlik 2560x1536 piksel çözünürlük yer alıyor olacak. Her iki model de 4G LTE ağlarına uyumlu olacak.





Meizu'nun MX4 modelini yılın ilk aylarında tanıtması bekleniyor. Firma bugüne kadar sadece Çin içerisine satış yapmaktaydı. Ancak 2014 ile birlikte firma ABD'ye ve ayak basacak. Firmanın ilk adımı MX4 ile atması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Meizu-MX4-could-have-two-versions-one-with-a-1536-x-2560-pixel-display-and-a-cheaper-1080p-one_id50705