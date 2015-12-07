Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Meizu PRO 5 Mini için lansman tarihi yaklaşıyor

Samsung'un Exynos 7420 yonga setini kullanan ilk üçüncü taraf cihaz ünvanına sahip Meizu PRO 5 modeline kardeş geliyor. Meizu PRO 5 Mini modelinin kısa bir süre içerisinde lanse edilmesi bekleniyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,7b
1
12
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Meizu PRO 5 Mini için lansman tarihi yaklaşıyor


Meizu'nun premium seviyede akıllı telefonlarını toplamaya başladığı yeni PRO serisinin ilk üyesi PRO 5'ten sonra şimdi de Meizu PRO 5 Mini adında yeni bir cihazın yolda olduğu bilgisi geliyor. Önceki yıllarda çok popüler olan amiral gemi modellerinin mini versiyonlarına bu yıl pek rastlamıyoruz. Meizu anlaşılan PRO 5 ile yakaladığı ilgiyi devam ettirmeyi istiyor. 

Adı mini olsa da kardeş versiyonun abisi kadar güçlü bir donanımla gelmesi beklenen Meizu PRO 5 Mini modelinde 4.7 inçlik Full HD ekran, Helio X10 yonga seti, 3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 16MP çözünürlüğünde kamera gibi özellikler yer alacağı belirtiliyor. Uygun bir fiyat etiketi ile Meizu PRO 5 Mini başarılı satış rakamlarına ulaşabilir. 

Meizu yetkilileri PRO 5 Mini modelinin gelecek yıl ortalarına doğru piyasaya sürmeyi planladıklarını dile getirmişti ancak iddialar modelin Aralık ayı bitmeden piyasada olacağını ve yeni yılda da satışa başlayacağını dile getiriyor. Meizu'nun diğer bir beğenilen serisi M Note ile aynı döneme denk geleceği için PRO 5 Mini modelinin çıkışı biraz daha erkene çekilmiş olabilir. Meizu M3 Note adını alması beklenen model için tahmini piyasaya çıkış dönemi Aralık-Ocak aylarıydı. Bu bakımdan Meizu PRO 5 Mini için Aralık ayı, Meizu M3 Note için Ocak sonlarının belirlenmesi karmaşıklığı da önleyecektir.  

http://www.androidheadlines.com/2015/12/meizu-pro-5-mini-might-launch-sooner-than-expected.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DARBE 3 yıl
Küçük boyutlu güçlü telefon arayanlar için biçilmiş kaftan olacak, helio x20 ile gelecektir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fell on Black Days 3 yıl
tr ye gelmeyecek mi
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fell on Black Days 3 yıl
Bu boyutlarda telefon bulmak da zor, compact serisine daha Ã§ok rakip gelmeli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
x20 ile gelirse süper olur 2016 için artık x10 çöp olur...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tt.us 3 yıl
19 aralıkta bi tanıtım yapılacaktı ne oldu tanıtıldı mı bu telefon ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zafer Kemal 3 yıl
Evet X20 ile gelecek diye ve boyutları çok ideal olduğundan epeydir bunu bekliyordum. Eğer konuda editör hatası yoksa, helio x10 büyük hayal kırıklığı..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
efyavas 3 yıl
Bu özelliklerle Helio x12 olaymış ya da x10la 720p ekran olaymış baya iyi olurmuş.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KalemKolik 3 yıl
Helio X20 ile bekleniyordu.Şuana kadarki bütün haberlerde Helio X20 adı geçiyordu.Helio X10 ise 2016 için çöp kusura bakmasınlarda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KalemKolik 3 yıl
Helio X20 ile bekleniyordu.Şuana kadarki bütün haberlerde Helio X20 adı geçiyordu.Helio X10 ise 2016 için çöp kusura bakmasınlarda.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4664 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
meizu, meizu pro 5 ve
4 etiket daha meizu pro 5 mini Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl HERE Haritalar, araçlardan veri toplayacak 3 yıl Apple'dan iPhone 6 ile 6s sahiplerine "batarya" takviyesi 3 yıl Dünyanın ilk renkli 3D Hologram sistemi üretildi 3 yıl iPad Mini 4 inceleme videosu "Daha hızlı, Daha ince, Daha yetenekli" 3 yıl Samsung, yarı iletken alanında önemli bir satın alıma imza atıyor 3 yıl 500px'in Android uygulaması komple bir değişim geçirdi 3 yıl Game of Thrones'un yeni sezonundan ilk görüntüler 3 yıl HTC, One A9 ve One M9 modellerini yeni yıla kadar güncelleyecek 3 yıl ABD posta servisi mektupları e-posta kutusuna taşıyacak 3 yıl Lumia 550 satışa sunuldu 3 yıl Yeni nesil duşakabinler su ve enerji tasarrufu konusunda iddialı [Video] 3 yıl Turing Phone'un sevkiyatı önümüzdeki yıla sarkacak 3 yıl Fransa halka açık Wi-Fi ağlarını ve Tor tarayıcısını engelleyebilir 3 yıl Samsung Galaxy S7 tasarım şeması sızdırıldı 3 yıl iPhone'lar için OLED ekran üretimi 2018'de başlıyor 3 yıl Size yeni bir şeyler öğretecek 9 harika web sitesi 3 yıl Adobe Lightroom, Android için ücretsiz yapıldı 3 yıl Twitter'ın fotoğraf görüntüleme altyapısı değişti 3 yıl Temple Run 2 beyazlara büründü 3 yıl Samsung Gear S2 güncellemesi yeni özellikler getiriyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Meizu PRO 5 Mini için lansman tarihi yaklaşıyor Sonraki Uygulama Haber : Android Cihazınızda Half Life Oynayın! 3 yıl Asetek'ten AMD'ye ihtar 3 yıl Samsung'un ilk basın etkinliği CES 2016'da 3 yıl Brother Türkiye online satış sitesini hizmete sundu 3 yıl Twitter, 2015 raporunu yayınladı 3 yıl Spotify’da 2015 yılının en çok dinlenen şarkıları listesi 3 yıl YouTube'dan 2015'in en iyi reklamları 3 yıl ISS'a kargo taşıyan Cygnus başarılı şekilde yola çıktı 3 yıl Apple'dan iTunes Match ve Apple Music için limit artışı 3 yıl Google Fotoğraflar'a önemli destek 3 yıl GLIF ile kağıt üzerinden kan grubu belirleme dönemi 3 yıl Snapdragon 820'li Galaxy S7 tek çekirdek rekoru kırıyor 3 yıl Asus'un ZenFone stratejisinde büyük değişiklik 3 yıl Yeni Han Solo olmak için binlerce aktör yarışıyor 3 yıl Sakızdan sensöre giden yol 3 yıl Mobilite: iPhone 6c iddiaları, BlackBerry Priv Türkiye fiyatı, yeni Galaxy A serisi ve dahası... 3 yıl The Walking Dead yapımcılarından Gear VR için özel şov 3 yıl Patent davasında Xiaomi Mi 5 ve Mi 5 Plus izleri 3 yıl Lumia 850'ye ait render videosu ve görüntüleri sızdırıldı 3 yıl Tag Heuer'in akıllı saati büyük ilgi görüyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
PlayStation Plus Haziran 2019 Oyunları
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim