Meizu PRO 5 Mini için lansman tarihi yaklaşıyor





Meizu'nun premium seviyede akıllı telefonlarını toplamaya başladığı yeni PRO serisinin ilk üyesi PRO 5'ten sonra şimdi de Meizu PRO 5 Mini adında yeni bir cihazın yolda olduğu bilgisi geliyor. Önceki yıllarda çok popüler olan amiral gemi modellerinin mini versiyonlarına bu yıl pek rastlamıyoruz. Meizu anlaşılan PRO 5 ile yakaladığı ilgiyi devam ettirmeyi istiyor.





Adı mini olsa da kardeş versiyonun abisi kadar güçlü bir donanımla gelmesi beklenen Meizu PRO 5 Mini modelinde 4.7 inçlik Full HD ekran, Helio X10 yonga seti, 3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 16MP çözünürlüğünde kamera gibi özellikler yer alacağı belirtiliyor. Uygun bir fiyat etiketi ile Meizu PRO 5 Mini başarılı satış rakamlarına ulaşabilir.





Meizu yetkilileri PRO 5 Mini modelinin gelecek yıl ortalarına doğru piyasaya sürmeyi planladıklarını dile getirmişti ancak iddialar modelin Aralık ayı bitmeden piyasada olacağını ve yeni yılda da satışa başlayacağını dile getiriyor. Meizu'nun diğer bir beğenilen serisi M Note ile aynı döneme denk geleceği için PRO 5 Mini modelinin çıkışı biraz daha erkene çekilmiş olabilir. Meizu M3 Note adını alması beklenen model için tahmini piyasaya çıkış dönemi Aralık-Ocak aylarıydı. Bu bakımdan Meizu PRO 5 Mini için Aralık ayı, Meizu M3 Note için Ocak sonlarının belirlenmesi karmaşıklığı da önleyecektir.

http://www.androidheadlines.com/2015/12/meizu-pro-5-mini-might-launch-sooner-than-expected.html