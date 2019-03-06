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Meizu Zero’nun kitle fonlama kampanyası başarısızlıkla sonuçlandı

Ocak ayının sonunda tanıtılan ve üzerinde hiçbir delik barındırmayan Meizu Zero için bir kitle fonlama kampanyası başlatılmıştı. Kampanyanın 100 bin dolarlık hedefine ulaşılamadı.
2 ay
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9
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Meizu Zero’nun kitle fonlama kampanyası başarısızlıkla sonuçlandı
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Meizu Zero, üzerinde hiçbir giriş bulundurmayan ilginç bir tasarıma sahipti. USB portu yerine kablosuz şarj, SIM girişi yerine eSIM ve ses açma/kapama + güç tuşu yerine basınca duyarlı çerçeveleri bulunuyor. Haliyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ardından bir kitle fonlaması kampanyasıyla modelini finanse etmek isteyen firma, Indiegogo üzerinde 100 bin dolar hedef belirledi. Geçtiğimiz gün sonlanan fonlama süreci başarısızlıkla sonuçlandı.

Hedefin yüzde 45’i sağlandı

Indiegogo üzerinden 1299 dolar yatırım yapan kullanıcılara Meizu Zero modelinin mühendislik örneği gönderilecekti. Ayrıca 2999 dolar ödemeli farklı bir versiyonda mevcut. Tüm bu kampanya sonucunda firma 45,998 dolarlık yatırım aldı. Ancak 100.000 dolarlık hedefin sadece yüzde 45’i sağlandığı için kitle fonlama başarısız oldu.

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Firmanın modeli gerçekten farklı görünüyordu. Ancak görünen o ki en son Apple iPhone modelleri ve Galaxy serisiyle aynı fiyatta olması cihazın albenisini oldukça düşürdü. Başarısızlığın ardından Meizu CEO’su Huang Zhang şu açıklamada bulundu:

“Bu kitle fonlaması pazarlama departmanı tarafından yapıldı. Deliksiz telefon, geliştirme departmanımız için sadece ön araştırma projesiydi. Bu projeyi asla seri üretme niyetinde değildik.”

Açıklamadan anlaşıldığı kadarıyla Meizu CEO’su durumun suçlusu olarak pazarlama departmanını gösteriyor. Birçok kullanıcı Huang Zhang tarafından Meizu forumlarında yapılan açıklamanın samimiyetten yoksun olduğunu ve projeyi desteklemeye karar vermiş olanları kötü durumu düşürdüğünü yazdı. Kısacası heyecanlı başlayan Meizu Zero macerası bu noktadan sonra firmanın hanesinde başarısızlık şeklinde gözükecek.


https://www.gizmochina.com/2019/03/06/meizu-ceo-responds-meizu-zero-failure/ Yorum Yaz
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yorumculuklar 2 ay en beğenilen
Ceo'dan açıklamanın çevirisi: "Kandırmaya çalıştık, para toplayacaktık, yemediniz aferim..."
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SeKSandDoRT 2 ay

bu telefon kesinlikle çıkmalıydı, ne demek seri üretimi olmayacaktı..
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Kerim5100 2 ay
Apple yapınca 2500$ verirler XD
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esmerbuyucu 2 ay
Zaten telefonlar bu yöne evriliyor.
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interwap 2 ay
Bence seslerini pek duyuramadılar
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scorpion20 2 ay
ön siparişle satış yapamayacak demekki, ilginç olmuş sonuç
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canmania 2 ay
Flash tv ye reklam versen daha çok toplardın reyiz
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crazywinner3 2 ay
B*ktan projelere milyonlarca dolar bağış gelir şu güzelim telefona 45 bin dolar mı gelebilmiş?
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yorumculuklar 2 ay en beğenilen
Ceo'dan açıklamanın çevirisi: "Kandırmaya çalıştık, para toplayacaktık, yemediniz aferim..."
1 Yanıt Yanıtla +21
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Rachsuchtig 2 ay yorumculuklar
yorumculuklar
Ceo'dan açıklamanın çevirisi: "Kandırmaya çalıştık, para toplayacaktık, yemediniz aferim..."

kandırmak:
1. inanmasını, kanmasını sağlamak, inandırmak.
2. aldatmak.

Bu projenin neresi kandırmaca oluyor?
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