Meizu gelecek yıl Helio X30/35 yonga seti kullanacak

Bu yıl ilk etapta Samsung Exynos yonga setlerini kullanmaya niyetlenen ancak daha sonra bazı sıkıntılar nedeniyle MediaTek’e yönelen Meizu, gelecek yıl da bu ortaklığı devam ettiriyor. MediaTek’in iddialı yonga seti Helio X30, Meizu amiral gemilerinde kendisine yer bulacak.

İlk olarak geçen yıl tanıtımı yapılan ancak bir türlü üretim bantlarına çıkamayan MediaTek’in Helio X30 yonga seti, nihayet iki yıl sonra yani gelecek yıl ortalarında tüketici ile buluşacak. Bu süreçte yonga seti revize edildi ve önemli özellikler kazandı.

Helio X30 ve X35

Helio X30 yonga seti ile gelen en önemli yenilik DDR4 bellek desteği olmuştu. Daha önce açıklanan bu destek ile, üreticiler 8GB’a kadar LPDDR4 RAM bellek kullanabilecek ve bant genişliği konusunda darboğaz yaşamaktan kurtulmuş olacaklar.

MediaTek’in ilk 10nm sürecinde üretilecek yonga seti olma özelliğine sahip Helio X30’da 2.8GHz saat hızında çalışan 2 adet Cortex-A73 çekirdeğinin yanı sıra, iş yüküne göre sırasıyla devreye giren 2.3GHz hızında 4 adet Cortex-A53 ve 2GHz hızında 4 adet de Cortex-A35 çekirdeği yer alıyor. Böylece en düşük yoğunlukta, yonga setinin çok az enerji tüketeceğini belirtmek gerek.

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Yonga setinin sonuncu ve belki de en dikkat çekici özelliği, özelleştirilmiş bir PowerVR 7 serisi grafik birimi ile gelecek olması. MediaTek’in de çekirdek sayısı konusunda, standart mimarisinin dışına çıktığı ve çok güçlü bir çözüm ortaya koyduğu sıkça ifade ediliyordu. Ne kadar özelleştirilmiş yapıda olduğunu ise önümüzdeki dönemlerde anlayabileceğiz.

Helio X30 yonga setinin yanı sıra 10nm sürecinin daha düşük versiyonunda üretilen ve çekirdek hızları bir miktar azaltılan Helio X35 yonga seti de konuşuluyor. Bu yonga seti biraz daha üst seviyeye yakın bir profil izleyecek.

Helio X30 yonga seti kullanan ilk Meizu amiral gemisinin PRO 7 olması bekleniyor. Bilindiği üzere artık PRO serisi MX serisinin üzerine konumlandı. Bu sene olduğu gibi gelecek yıl da Mart aylarında Helio X30 yonga setli PRO 7 modelinden sonra Ağustos ayında da Helio X35 yonga setli Meizu MX 7 modelini görmek şaşırtıcı olmayacaktır.