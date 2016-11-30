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Meizu gelecek yıl Helio X30/35 yonga seti kullanacak

Çin’in büyük akıllı telefon üreticilerinden birisi olan Meizu, gelecek yıl yoluna MediaTek işlemcilerle devam ediyor. İddialı Helio X30 yonga seti, Meizu amiral gemilerinde kendisine yer bulacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yıl ilk etapta Samsung Exynos yonga setlerini kullanmaya niyetlenen ancak daha sonra bazı sıkıntılar nedeniyle MediaTek’e yönelen Meizu, gelecek yıl da bu ortaklığı devam ettiriyor. MediaTek’in iddialı yonga seti Helio X30, Meizu amiral gemilerinde kendisine yer bulacak.

İlk olarak geçen yıl tanıtımı yapılan ancak bir türlü üretim bantlarına çıkamayan MediaTek’in Helio X30 yonga seti, nihayet iki yıl sonra yani gelecek yıl ortalarında tüketici ile buluşacak. Bu süreçte yonga seti revize edildi ve önemli özellikler kazandı.

Helio X30 ve X35

Helio X30 yonga seti ile gelen en önemli yenilik DDR4 bellek desteği olmuştu. Daha önce açıklanan bu destek ile, üreticiler 8GB’a kadar LPDDR4 RAM bellek kullanabilecek ve bant genişliği konusunda darboğaz yaşamaktan kurtulmuş olacaklar.

MediaTek’in ilk 10nm sürecinde üretilecek yonga seti olma özelliğine sahip Helio X30’da 2.8GHz saat hızında çalışan 2 adet Cortex-A73 çekirdeğinin yanı sıra, iş yüküne göre sırasıyla devreye giren 2.3GHz hızında 4 adet Cortex-A53 ve 2GHz hızında 4 adet de Cortex-A35 çekirdeği yer alıyor. Böylece en düşük yoğunlukta, yonga setinin çok az enerji tüketeceğini belirtmek gerek.

Ayrıca Bkz. "Samsung bölünüyor mu?"

Yonga setinin sonuncu ve belki de en dikkat çekici özelliği, özelleştirilmiş bir PowerVR 7 serisi grafik birimi ile gelecek olması. MediaTek’in de çekirdek sayısı konusunda, standart mimarisinin dışına çıktığı ve çok güçlü bir çözüm ortaya koyduğu sıkça ifade ediliyordu. Ne kadar özelleştirilmiş yapıda olduğunu ise önümüzdeki dönemlerde anlayabileceğiz.

Helio X30 yonga setinin yanı sıra 10nm sürecinin daha düşük versiyonunda üretilen ve çekirdek hızları bir miktar azaltılan Helio X35 yonga seti de konuşuluyor. Bu yonga seti biraz daha üst seviyeye yakın bir profil izleyecek.

Helio X30 yonga seti kullanan ilk Meizu amiral gemisinin PRO 7 olması bekleniyor. Bilindiği üzere artık PRO serisi MX serisinin üzerine konumlandı. Bu sene olduğu gibi gelecek yıl da Mart aylarında Helio X30 yonga setli PRO 7 modelinden sonra Ağustos ayında da Helio X35 yonga setli Meizu MX 7 modelini görmek şaşırtıcı olmayacaktır. 

 

http://www.androidheadlines.com/2016/11/rumor-meizus-2017-flagship-to-utilize-the-helio-x30-soc.html Yorum Yaz
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Kefelon 3 yıl en beğenilen
2-3 saat önce Exynos 8890'lı Meizu Pro 6 Plus tanıtılmışken "MediaTek'e yönelen Meizu" haberi görmek garip oldu :)
2 Yanıt Yanıtla +4
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Batuist 3 yıl
helio işlemciler çok sağlam yalnız tek eksiği x20 ve x25te DDR3 olması. o da çok yoğun işlem yapıcaksınız ki aradaki farkı darboğaz olarak yaşayın. ancak sentetik testlerde farkı görürsünüz. performans olarak üst seviye işlemciler.. rekabet ortamında fiyatı daha düşük olduğu için üst orta sınıf telefonlarda kullanılması işlemcide orta sınıf algısı yaratıyor.
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kadirirdem 3 yıl
bu firma quallcomm ile anlaşamıyor galiba hep mtk....
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-Uzumaki Naruto- 3 yıl
Hello işlemci biraz kötü gibi...
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Guest-41635B9FE 3 yıl
Meizu Pro 6 Plus ne kadar ve gelecek mi ?
Şu telefonu almak istiyorum.
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kucuker34 3 yıl
Xiaomi note 4 kullanıyorum helio x20 işlemci var gayet verimli bir şekilde çalışıyor
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Batuist 3 yıl kucuker34
Orijinalden alıntı: kucuker34

Xiaomi note 4 kullanıyorum helio x20 işlemci var gayet verimli bir şekilde çalışıyor

aynen cihaz S6dan hızlı.. ama sorsanız s6 daha hızlı derler.. helio'yu orta direkt işlemci sınıfından zannediyorlar sanırım. single core cpu puanı 1600-1700 civarı.. bir siz skor alın bakalım kaç çıkıcak? istersenz sd 810 ilede alabilirsiniz skoru :)) işlemcinin adı çıkmış alt sınıf işlemcilerde gördüklerini her işlemci için yazıyorlar..
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stalker(1979) 3 yıl
PowerVR 7 doğru ise media Tek işlemcilerde üst düzey yakalanmış demektir. Önümüz yıl daha çok alternatifimiz olacak demek ki.
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Kefelon 3 yıl en beğenilen
2-3 saat önce Exynos 8890'lı Meizu Pro 6 Plus tanıtılmışken "MediaTek'e yönelen Meizu" haberi görmek garip oldu :)
2 Yanıt Yanıtla +4
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stalker(1979) 3 yıl Kefelon
Kefelon

2-3 saat önce Exynos 8890'lı Meizu Pro 6 Plus tanıtılmışken "MediaTek'e yönelen Meizu" haberi görmek garip oldu :)

Samsung'tan exynos'u tam olarak temin edemediği için geçen sene pro 5 yeteri kadar başarılı olamadı. Adamlar mecbur media Tek'e yöneliyorlar. Önümüz sene Samsung'tan yüksek adetlerde Exynos temin edebilseler emin ol onu tercih ederlerdi.
Yalnız Helio X35 PowerVR 7 gpu'lu media Tek işlemciler bence hiç de fena bir kombinasyon olmamış. Media Tek'ten Exynos ve snapdragon işlemcileri aratmayacak bir işlemci göreceğiz önümüz sene. Media Tek işlemcilerin tek eksi tarafı güncelleme tarafında bildiğim kadarıyla.
Meizu pro 6 plus'ların yüksek üretim adetlerine ulaşabileceğini zannetmiyorum. Samsung belli bir satıştan sonra Exynos işlemcileri vermez Meizu'ya. Meizu da Samsung'a muhtaç kalmamak için yöneliyor Media Tek'a aslında.
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damn2u 3 yıl Kefelon
Kefelon
2-3 saat önce Exynos 8890'lı Meizu Pro 6 Plus tanıtılmışken "MediaTek'e yönelen Meizu" haberi görmek garip oldu :)

GSMArena da görmüştüm fakat rakiplerine oranla telefonu çekici yapan bir şey kalmamış ortada. Misal en yakın rakibi Galaxy S7 serisi varken neden bu tercih edilsin ki? Ben Meizu'dan 1080P ekran ve daha yüksek kapasiteli pil ile S7 serinin önüne geçmesini beklerdim mesela.
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BekirARSLAN 3 yıl
MTK olduğu sürece ölü doğacak her zaman
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Neyinkafasi 3 yıl BekirARSLAN
BekirARSLAN
MTK olduğu sürece ölü doğacak her zaman

Aslında bakarsanız helio x30 serisi ile mediatekten oldukça umutluyum ben hocam ama bu seneki işlemcileri kesinlikle çöp, haklısınız. PowerVR gpu kullanılacak olmasıyla,mediatek gpularındaki performans açığını kapatacak, zaten işlemci ve modem üretiminde oldukça başarılıydılar, gpuda geride kalıyorlardı. Mediatekin PowerVR kullandığı chipsetler başarılı olmuştu bundan önce.Herkes tarafındanda beğenilmişti. Helio x30 ile şarj konusundada qualcommu yakalayacaklarını düşünüyorum. Diğer yandan tek eksiği yine kaynak kod yayınlamamaları olacak.
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