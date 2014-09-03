Meizu'dan InWatch MX4 akıllı saat









Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu'nun yeni amiral gemi modeli MX4 dün itibariyle resmiyete kavuşmuştu. Farklı ekran boyutu ve Cortex-A17 çekirdeğini ilk kullanan cihaz olması ile dikkat çeken modelin beraberinde ise bir akıllı saat de vardı.





MX4'e göre biraz geri planda kalan InWatch MX4 adlı akıllı saat firmanın InWatch ile yaptığı işbirliğinin bir ürünü. Firma cihaz hakkında detaya girmedi ancak görünüm itibariyle Moto 360 ve LG G Watch R modelleri ile rekabet edecek gibi görünüyor. Cihazın ekranında safir cam kullanılmış.





Cihazın basit anlamda bir akıllı saat olduğu tahmin ediliyor. Yani bildirimler cihaz ekranında sunulurken, saat ve alarm özelliği de bulunuyor. Unisex bir yapıda olan cihaz 3 farklı renk seçeneğine sahip.





Cihazın diğer bir özelliği ise düğme pil ile çalışması. Değiştirilebilir tarzdaki bu pil 3 ila 6 ay arasında bir kullanım imkanı sunuyor. Bu bakımdan cihaz rakiplerinin aksine sürekli şarja bağlanmaya gerek bırakmıyor.





Meizu InWatch MX4 akıllı saatinin fiyatı da 65$ gibi oldukça düşük bir seviyede. Akıllı saat pazarına girmeye hazırlanan Asus, 150$ civarında bir fiyat belirleyerek ses getirmeyi amaçlıyordu. Ancak Meizu iddialı bir donanımı düşük bir fiyata sunarak bu imkanı Asus'un elinden almış oldu. Akıllı saatin ay sonunda Meizu MX4 ile birlikte piyasaya çıkacağı belirtiliyor.

http://www.androidheadlines.com/2014/09/meizu-launch-65-inwatch-mx4-edition-smartwatch.html