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Meizu'dan InWatch MX4 akıllı saat

4 yıl
1,5b
1
22
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Meizu'dan InWatch MX4 akıllı saat


Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu'nun yeni amiral gemi modeli MX4 dün itibariyle resmiyete kavuşmuştu. Farklı ekran boyutu ve Cortex-A17 çekirdeğini ilk kullanan cihaz olması ile dikkat çeken modelin beraberinde ise bir akıllı saat de vardı.

MX4'e göre biraz geri planda kalan InWatch MX4 adlı akıllı saat firmanın InWatch ile yaptığı işbirliğinin bir ürünü. Firma cihaz hakkında detaya girmedi ancak görünüm itibariyle Moto 360 ve LG G Watch R modelleri ile rekabet edecek gibi görünüyor. Cihazın ekranında safir cam kullanılmış. 

Cihazın basit anlamda bir akıllı saat olduğu tahmin ediliyor. Yani bildirimler cihaz ekranında sunulurken, saat ve alarm özelliği de bulunuyor. Unisex bir yapıda olan cihaz 3 farklı renk seçeneğine sahip. 

Cihazın diğer bir özelliği ise düğme pil ile çalışması. Değiştirilebilir tarzdaki bu pil 3 ila 6 ay arasında bir kullanım imkanı sunuyor. Bu bakımdan cihaz rakiplerinin aksine sürekli şarja bağlanmaya gerek bırakmıyor. 

Meizu InWatch MX4 akıllı saatinin fiyatı da 65$ gibi oldukça düşük bir seviyede. Akıllı saat pazarına girmeye hazırlanan Asus, 150$ civarında bir fiyat belirleyerek ses getirmeyi amaçlıyordu. Ancak Meizu iddialı bir donanımı düşük bir fiyata sunarak bu imkanı Asus'un elinden almış oldu. Akıllı saatin ay sonunda Meizu MX4 ile birlikte piyasaya çıkacağı belirtiliyor. 

http://www.androidheadlines.com/2014/09/meizu-launch-65-inwatch-mx4-edition-smartwatch.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Pit0N 4 yıl
Türkiyeye kaç liradan girer acaba.Yada girermi :D
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Captain_Ivy 4 yıl
inWatch >> iWatch

Made in China
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DH Misafiri 4 yıl
şarj derdinden kurtarmış
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shadowtr 4 yıl
Öyle bir pille çalışacaksa kadranın tamamı ekran olmayabilir. Yoksa 3-6 ay gibi bir süre imkansız.
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cherkesomer 4 yıl
65$_? aptal saat fiyatına akıllı saat :) satış rekoru kırar..
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Tebrik etmek lazım çinliler çalışıyor.
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xmasx 4 yıl
Fiyata bak, u Rock !! :)
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VlknFX 4 yıl
O gövdeye okadar ince ve dandik bir kayış koymak ar-ge'si çok iyi çalışmış ucuz yapıcam diye saçmalamışlar gövdeye bir sözüm yok çok şık duruyor ama hiç bir üretici sony de samsungda lg de bu firmada saatlerin pil ömründen güneş altında görünürlüğünden söz etmiyor
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hohmlec 4 yıl
bişey sorucam bu saat inwatch sitesindeki saatle aynı mı aynıysa alıcam

Haberi yapan arkadasa soyluyorum bu saat meizu nun yaptigi bisey degil . Inwatch ile ortak paket hazirlamislar. Bu saatin modelide inwatch pi almak isteyenler 139 lira gibi bir ücrete sahip olabilirler ve saat ayin 10unda satisa cikiyor 10 unda siparis dagitimlari baslayacak tabi belirtmek isterim, eger cinde tanıdığı niz filan varsa siparis verebilirsiniz.
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hohmlec 4 yıl
detayları çıksın ona gore bu ay sonu alırım
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emre1393 4 yıl
Bu saat bu paraya alinir
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