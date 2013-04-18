Melissa Çağlar'ın Doodle 4 Google yarışmasında birinci olduğu resmi anasayfada sergilenmeye başladı





Google'ın uzun süredir önemli gün ve kişiler için anasayfasında yer verdiği Doodle adlı özel logolar için ülke bazında Doodle 4 Google adlı resim yarışmaları başlatmıştı.





Google Türkiye tarafından Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da desteğini alarak ülkemizde organize edilen Türkiye'nin Harikaları temalı Doodle 4 Google yarışması kısa süre önce noktalandı ve Melissa Çağlar isimli 7. sınıf öğrencisinin çalışması jüri tarafından birinciliğe layık görüldü.





Çalışmasında Kız Kulesi, Peri Bacaları, İzmir Saat Kulesi ve Boğaz Köprüsü temalarına yer veren Melissa Çağlar 10 bin TL ve Nexus 7 ödüllerinin sahibi olurken, çizimi de 24 saat boyunca Google Türkiye anasayfasından yayınlanma hakkını elde etti.





Bugün itibariyle gün boyunca Melissa'nın Doodle'ı anasayfada ziyaretçilere sunulacak.



