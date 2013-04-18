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Melissa Çağlar'ın Doodle 4 Google yarışmasında birinci olduğu resmi anasayfada sergilenmeye başladı

6 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Melissa Çağlar'ın Doodle 4 Google yarışmasında birinci olduğu resmi anasayfada sergilenmeye başladı

Google'ın uzun süredir önemli gün ve kişiler için anasayfasında yer verdiği Doodle adlı özel logolar için ülke bazında Doodle 4 Google adlı resim yarışmaları başlatmıştı.

Google Türkiye tarafından Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da desteğini alarak ülkemizde organize edilen Türkiye'nin Harikaları temalı Doodle 4 Google yarışması kısa süre önce noktalandı ve Melissa Çağlar isimli 7. sınıf öğrencisinin çalışması jüri tarafından birinciliğe layık görüldü.

Çalışmasında Kız Kulesi, Peri Bacaları, İzmir Saat Kulesi ve Boğaz Köprüsü temalarına yer veren Melissa Çağlar 10 bin TL ve Nexus 7 ödüllerinin sahibi olurken, çizimi de 24 saat boyunca Google Türkiye anasayfasından yayınlanma hakkını elde etti.

Bugün itibariyle gün boyunca Melissa'nın Doodle'ı anasayfada ziyaretçilere sunulacak.


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multiTYRT 6 yıl
Gene root nedir bilmez, elindekinin değeriyle övünüp duran bir çocukla karşılaşmayalımda
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ezimuse 6 yıl
Türkiye dışında 11 yaşında uygulama geliştiricisi olunabiliyor da Bizim ülkemizde 11 yaşında neden resim çizemiyor oluyor ?
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HTC Specialist 6 yıl
Kesin o çizmiştir canım, resim öğretmeninede ödül verilmesyedi belki inanabilirdim.
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rorschach_ 6 yıl
Nexus 7 si ile bir saat icinde uygulamalara 10bin tl harcayan melissa nin anne ve babasi uzgun... Cocuga verilmedi tabiki kardesim parayi ailesi almistir cocuga yatirim yaparlar belki.
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jenizaro 6 yıl
Annesine çizdirmiş :D
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K.can.tas 6 yıl
Helal olsun
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helsloot 6 yıl
Güzel düşünmüş , aferin
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