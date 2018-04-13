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Meltdown ve Spectre açıkları PC satışlarını daha da düşürdü

Gartner'ın son raporuna göre PC sevkiyatlarındaki düşüş devam ediyor. Özellikle işlemcilerde ortaya çıkan Meltdown ve Spectre açıkları bilgisayar satışlarını dibe vurdurmuş durumda.
1 yıl
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13
Diğer Ev Elektroniği
Onur Seven
Haber Editörü
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Araştırma şirketi Gartner, dünya genelindeki PC sevkiyatlarıyla ilgili son üç aylık raporunu yayınladı. Piyasanın Meltdown ve Spectre işlemci açıklarının gölgesinde kaldığı son çeyrekte satışlar daha da kötüye gitmiş durumda.
Gartner'ın küresel PC sevkiyatları hakkındaki en son raporu 2018'in ilk çeyreği için dizüstü ve masaüstü bilgisayar satışlarında yüzde 1.4'lük bir düşüş olduğunu gösteriyor. Şirkete göre PC pazarı son 14 çeyrektir üst üste düşüş yaşıyor.
Ayrıca Bkz. "Xiaomi, 1 milyar dolar karşılığında GoPro'yu satın alabilir"
PC satışlarındaki devam eden düşüş, hem işletmelerin hem de kişisel kullanıcıların PC'lerini daha önce olduğu gibi sıklıkla yükseltme ihtiyacı hissetmemelerinden ileri geliyor. Bir diğer önemli etken ise bilgisayar dışındaki cihazların daha fazla kullanılması.

Ekran kartı ve bellek fiyatları uçtu

Gartner, sevkiyatlaradaki bu durgunluğu Çin'deki düşük PC talebi, yeni PC modellerinin gecikmeli olarak piyasaya sürülmesi ve sektörü felce uğratan yüksek malzeme fiyatlarının eşlik ettiği bileşen kıtlığı gibi bir dizi faktöre bağlıyor.
Özellikle son çeyrekte bellek fiyatlarının artmaya devam ettiği, buna karşın ekran kartı fiyatlarının da kripto para madencilerinin talebi nedeniyle neredeyse ikiye katlandığı görülüyor. Fiyatlar sadece Mart ayında biraz normale dönmeye başladı.

HP ilk sıradaki yerini koruyor

Öte yandan HP, dünyanın bir numaralı PC tedarikçisi olarak en üst sıradaki yerini koruyor. Hatta şirket 2018'in ilk çeyreğinde bir önceki yılının aynı çeyreğine kıyasla yüzde 2.8'lik bir büyüme kaydetmiş durumda. Lenovo ikinci, Dell ise üçüncü sırada yer alıyor. Her iki şirketin de sevkiyatlarını arttırmayı başardığını görüyoruz. Acer ve Asus ise sırasıyla yüzde 8.6 ve yüzde 12.5'lik düşüşle kötü grafik çizen markalar olmuş durumdalar.
PC sevkiyatlarındaki küçük ama sürekli düşüş her ne kadar bilgisayarların sonunun geldiği şeklinde yorumlansa da bazı büyük markaların masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarına hala talep var gibi görünüyor.

https://www.gartner.com/newsroom/id/3871149 Yorum Yaz
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Kefelon 1 yıl en beğenilen
Profosyoneller ve oyun meraklıları hariç son tüketicinin bilgisayar alması için herhangi bir sebep göremiyorum. Güzel bir telefon her türlü ihtiyaçlarını görüyor onların.
Profosyoneller ve oyun meraklıları hariç son tüketicinin bilgisayar alması için herhangi bir sebep göremiyorum. Güzel bir telefon her türlü ihtiyaçlarını görüyo...
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KalemKolik 1 yıl
Allah bu firmaların hepsinin belasını verecek inşallah

Yok deprem oldu, yok tsunami oldu. Ulan hiçbir doğal afet olmadı. Adamlar baktı afet olmuyor. Bilmem kaç saat elektrikler gitti şu kadar üretim yapamadık. Fiyatlar artabilir dedi.

Şuan gpu ve bellek üreticilerin hepsi tüm zamanların en büyük şerefsizlerini yapıyorlar.

Bakınız intel en pis döneminde bile böyle değil. Amdyi ezerken bile ürünleri öyşe veya böyle kabul edilebilir fiyattan bulunabiliyorlardı.

Şuan ne oldu hem üretmiyorlar, kıtlığa sebep oluyorlar hemde fiyatlar 2-3 katına çıkarıyorlar.

Pc toplarken ram konusunu kimse pek takmazdı şimdi en pahalı bileşen olma yolunda ilerliyor.

Gpu ve ram piyasası pc dünyasına en büyük kazığı atıyorlar.

Gün gelir devran döner

Burada sanada sesleniyorum amd. Sende bunun sebebisin. Rakibinin 2 yıl önce çıkardığı mimariye kafa tutmayı bırak, yetişemiyorsun bile. Üstüne çıkmış bu yılıda pas geçiyorsun. Seneye navi mimariyi bekleyin diyorsun.

Hepiniz aynı malsınız
Son olarak bu gpu ve ram konsol işinin neredeyse en önemli bileşenleri
Bu firmalar yüzünden kuş kadar donanımla yeni nesiller çıkıyor. Ps4 ve xbox artan donanım fiyatları yüzünden orta ve üst seviye arası donanımlar ile çıktı. Gpu ve ram fiyatları böyle yükselirse ps5 ve xbox one 2 çıktığı dönemin giriş ve orta seviye arasındaki donanımları ile anca çıkış yaparlar.
Pc donanımı diye geçip gitmeyin. Bir sonraki konsol neslinide ilgilendiren önemli gelişmeler.
Allah bu firmaların hepsinin belasını verecek inşallahYok deprem oldu, yok tsunami oldu. Ulan hiçbir doğal afet olmadı. Adamlar baktı afet olmuyor. Bi...
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SakuraiTomoki 1 yıl
Bitcoin ve bu açıklar sayesinde pc oyunculuğu dibe vurmuş duruma geldi. Birde buna ülkemizde döviz kurunun aşırı yüksekliği ve dünyadaki oem fiyatlarının artışı eklenince iş iyice içinden çıkılmaz bir hal aldı maalesef. Şu anda oyun oynamak için en iyi alternatif konsol oyunculuğu olmuş durumda.Benim gibi bu olumsuzluklara hala direnen bir sürü pc oyuncusu var fakat bu direniş nereye kadar sürecek birlikte yaşayıp göreceğiz.
Bitcoin ve bu açıklar sayesinde pc oyunculuğu dibe vurmuş duruma geldi. Birde buna ülkemizde döviz kurunun aşırı yüksekliği ve dünyadaki oem fiyatlarının artışı...
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1 Avatar
Mr. Jingles 11 ay
Bilgisayarımın ana kartı yandı ve şu an bilgisayarım yok. İstesem çok iyi ikinci el alırım ama sırf şu açıklar yüzünden alamıyorum. İhtiyaç mı ihtiyaç ama ihtiyaç diye bile bile performans kayıplarına sebep olan ve güvenlik riski teşkil eden bir ürüne para vermek salaklıktan başka bir şey değil.
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dreamblue35 11 ay Mr. Jingles
kardeşim yaşını bilmiyorum ama o yüzden hitabımdan istinaden kusuruma bakma, biraz araştırın sağınızı solunuzu etrafta neler oluyor kim neyi ne fiyata satıyor azıcık araştırın neyse uzun lafın kısasını sana yazayım bu çinli site Türkiye' de "MI" marka telefonların distribütörü gibi bir şey olacak sana 3 tane link vereceğim biri bu çinli siteye ait diğeri de Türkiye fiyatı! kıyaslamayı kendin yap artık
al bakalım bu notebook u beğenecekmisin
tr.gearbest.com/...
sonra bide sana vatanbilgisayar fiyatını vereyim sonra daha çok beğen; ama unutma öncelikle modelleri bir kıyasla sonra bana buraya yorum yaz
vatanbilgisayar.com/...
bu pahalı olanda aynı özellikleri taşıyanı
vatanbilgisayar.com/...
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Tensi 11 ay
Cin, Micron Samsung ve Hyundai'ye RAM fiyatlarinda danisikli dogus yapip fiyatlari sisirdikleri icin sorusturma baslatmis. Ve bu firmalarin ucu de Kore firmasi. Sonucta telefon isinde en cok onlari vuruyor. PC konusunda 7-8 yillik Sandy Bridge bile insanlarin %90'inin ihtiyaclarini fazlasiyla karsiliyacak seviyede. PC almak icin kayda deger gelisme yok zaten. Hatta basit ofis isleri icin Core2Duo makineye RAM ve SSD takmak bile fazlasiyla yetiyor.
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Rogue Agent 1 yıl
satışlarının düşmesi bileşenleri toplayıp bir araya getiren son segment üreticide zarara yol açıyor olabilir fakat bileşen üreticilerinde en ufak zarara sebebiyet vermiyor. dikkat edin bileşen üreticilerinin çeyrek dilim raporlari bundan sonra artik talep zaman geçtikçe azalıp satışta düşüş olsa bile karla kapattı olarak seyredecek. çünkü 1 ürün satışı üretim maliyetinin en az 5 6 belki 10 katina bedel hepsinin şuan. yatacak yerleri yok teknolojiye darbe yapti adeta dökümcüler ve nand/dram çip üreticileri parmağında oynatiyorlar dünyayı farkina vardilar tabi artik tüm cihazların yapıtaşının kendileri olduğunu
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idombayci 1 yıl
1990 lı yıllarda çoğu kimse anca kredi çekip pc alabiliyordu.2018 de yine aynı oldu.Eski kuş serisi araba gibi fiyata normal bir pc ancak alınabiliyor. Halkın alım gücü düştükçe düşüyor.
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lterlemez 1 yıl
Düşül gpu idare edilebilir, hatta düşük cpu bile idare edilebilir ama bu devirde düşük bellek ile idare edilmesi mümkün değil. Ne W7'e ne W10'a ne de MacOS'a düşük bellekle tahammül edilebiliyor. Yazılım ve oyunlardan bahsetmiyorum bile, özellikle MS'in yazılımlarından.
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hacı.basat 1 yıl
100 liralık işlemcisi, belleği 1000 liraya satılırken, 200 liralık anakart 700 liraya satılırken, 200 liralık SSD 800 liraya satılırken falanca bilmene hatası satışları düşürmez.
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Artunç 1 yıl
Bilgisayara olan talep giderek daha da düşecek bence. Cebimizdeki aletler fazlasıyla yetiyor da artıyor zaten. Birde bizim ülkemizde döviz kuru sebebiyle herşey yeterince pahalı. İnsanlar artık birşey alırken iyice düşünüp öyle alıyor. Öyle har vurup harman savurma dönemlerinde değiliz. Birçok belirsizlik hüküm sürüyor coğrafyamızda. Herkesin de malumu zaten bu durumlar..
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KalemKolik 1 yıl
Allah bu firmaların hepsinin belasını verecek inşallah

Yok deprem oldu, yok tsunami oldu. Ulan hiçbir doğal afet olmadı. Adamlar baktı afet olmuyor. Bilmem kaç saat elektrikler gitti şu kadar üretim yapamadık. Fiyatlar artabilir dedi.

Şuan gpu ve bellek üreticilerin hepsi tüm zamanların en büyük şerefsizlerini yapıyorlar.

Bakınız intel en pis döneminde bile böyle değil. Amdyi ezerken bile ürünleri öyşe veya böyle kabul edilebilir fiyattan bulunabiliyorlardı.

Şuan ne oldu hem üretmiyorlar, kıtlığa sebep oluyorlar hemde fiyatlar 2-3 katına çıkarıyorlar.

Pc toplarken ram konusunu kimse pek takmazdı şimdi en pahalı bileşen olma yolunda ilerliyor.

Gpu ve ram piyasası pc dünyasına en büyük kazığı atıyorlar.

Gün gelir devran döner

Burada sanada sesleniyorum amd. Sende bunun sebebisin. Rakibinin 2 yıl önce çıkardığı mimariye kafa tutmayı bırak, yetişemiyorsun bile. Üstüne çıkmış bu yılıda pas geçiyorsun. Seneye navi mimariyi bekleyin diyorsun.

Hepiniz aynı malsınız
Son olarak bu gpu ve ram konsol işinin neredeyse en önemli bileşenleri
Bu firmalar yüzünden kuş kadar donanımla yeni nesiller çıkıyor. Ps4 ve xbox artan donanım fiyatları yüzünden orta ve üst seviye arası donanımlar ile çıktı. Gpu ve ram fiyatları böyle yükselirse ps5 ve xbox one 2 çıktığı dönemin giriş ve orta seviye arasındaki donanımları ile anca çıkış yaparlar.
Pc donanımı diye geçip gitmeyin. Bir sonraki konsol neslinide ilgilendiren önemli gelişmeler.
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sniper23 1 yıl
Ekran kartı üreten firmalar yeni ekran kartı gerektirecek oyun olmadığını bildiklerinden üretimi kıstılar. Böylece fiyat yapay olarak yükseldi, günah keçisi olarakta coinler gösterildi ki piyasada Şubattan beri onların etkisi yok. Bir de DRAM fiyatlarının şişirilmesi de onlara iyi bir bahane oldu .
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AskN0More 1 yıl
profesyonel kullanıcı değilsen bir tane ikinci el hdmi çıkıslı küçük laptop, bir tane full hd monitör, ikinci el bir ps4 pro ve adam akıllı bi telefon al her işini gör... pcye vereceğin paranın 3 te ikisine hepsini halledersın.
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