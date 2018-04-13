Meltdown ve Spectre açıkları PC satışlarını daha da düşürdü

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Araştırma şirketi Gartner, dünya genelindeki PC sevkiyatlarıyla ilgili son üç aylık raporunu yayınladı. Piyasanın Meltdown ve Spectre işlemci açıklarının gölgesinde kaldığı son çeyrekte satışlar daha da kötüye gitmiş durumda.
Gartner'ın küresel PC sevkiyatları hakkındaki en son raporu 2018'in ilk çeyreği için dizüstü ve masaüstü bilgisayar satışlarında yüzde 1.4'lük bir düşüş olduğunu gösteriyor. Şirkete göre PC pazarı son 14 çeyrektir üst üste düşüş yaşıyor.Ayrıca Bkz. "Xiaomi, 1 milyar dolar karşılığında GoPro'yu satın alabilir"
PC satışlarındaki devam eden düşüş, hem işletmelerin hem de kişisel kullanıcıların PC'lerini daha önce olduğu gibi sıklıkla yükseltme ihtiyacı hissetmemelerinden ileri geliyor. Bir diğer önemli etken ise bilgisayar dışındaki cihazların daha fazla kullanılması.
Ekran kartı ve bellek fiyatları uçtu
Gartner, sevkiyatlaradaki bu durgunluğu Çin'deki düşük PC talebi, yeni PC modellerinin gecikmeli olarak piyasaya sürülmesi ve sektörü felce uğratan yüksek malzeme fiyatlarının eşlik ettiği bileşen kıtlığı gibi bir dizi faktöre bağlıyor.
Özellikle son çeyrekte bellek fiyatlarının artmaya devam ettiği, buna karşın ekran kartı fiyatlarının da kripto para madencilerinin talebi nedeniyle neredeyse ikiye katlandığı görülüyor. Fiyatlar sadece Mart ayında biraz normale dönmeye başladı.
HP ilk sıradaki yerini koruyor
Öte yandan HP, dünyanın bir numaralı PC tedarikçisi olarak en üst sıradaki yerini koruyor. Hatta şirket 2018'in ilk çeyreğinde bir önceki yılının aynı çeyreğine kıyasla yüzde 2.8'lik bir büyüme kaydetmiş durumda. Lenovo ikinci, Dell ise üçüncü sırada yer alıyor. Her iki şirketin de sevkiyatlarını arttırmayı başardığını görüyoruz. Acer ve Asus ise sırasıyla yüzde 8.6 ve yüzde 12.5'lik düşüşle kötü grafik çizen markalar olmuş durumdalar.
PC sevkiyatlarındaki küçük ama sürekli düşüş her ne kadar bilgisayarların sonunun geldiği şeklinde yorumlansa da bazı büyük markaların masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarına hala talep var gibi görünüyor.
https://www.gartner.com/newsroom/id/3871149 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yok deprem oldu, yok tsunami oldu. Ulan hiçbir doğal afet olmadı. Adamlar baktı afet olmuyor. Bilmem kaç saat elektrikler gitti şu kadar üretim yapamadık. Fiyatlar artabilir dedi.
Şuan gpu ve bellek üreticilerin hepsi tüm zamanların en büyük şerefsizlerini yapıyorlar.
Bakınız intel en pis döneminde bile böyle değil. Amdyi ezerken bile ürünleri öyşe veya böyle kabul edilebilir fiyattan bulunabiliyorlardı.
Şuan ne oldu hem üretmiyorlar, kıtlığa sebep oluyorlar hemde fiyatlar 2-3 katına çıkarıyorlar.
Pc toplarken ram konusunu kimse pek takmazdı şimdi en pahalı bileşen olma yolunda ilerliyor.
Gpu ve ram piyasası pc dünyasına en büyük kazığı atıyorlar.
Gün gelir devran döner
Burada sanada sesleniyorum amd. Sende bunun sebebisin. Rakibinin 2 yıl önce çıkardığı mimariye kafa tutmayı bırak, yetişemiyorsun bile. Üstüne çıkmış bu yılıda pas geçiyorsun. Seneye navi mimariyi bekleyin diyorsun.
Hepiniz aynı malsınız
Son olarak bu gpu ve ram konsol işinin neredeyse en önemli bileşenleri
Bu firmalar yüzünden kuş kadar donanımla yeni nesiller çıkıyor. Ps4 ve xbox artan donanım fiyatları yüzünden orta ve üst seviye arası donanımlar ile çıktı. Gpu ve ram fiyatları böyle yükselirse ps5 ve xbox one 2 çıktığı dönemin giriş ve orta seviye arasındaki donanımları ile anca çıkış yaparlar.
Pc donanımı diye geçip gitmeyin. Bir sonraki konsol neslinide ilgilendiren önemli gelişmeler.