Meltdown ve Spectre açıkları PC satışlarını daha da düşürdü

Araştırma şirketi Gartner, dünya genelindeki PC sevkiyatlarıyla ilgili son üç aylık raporunu yayınladı. Piyasanın Meltdown ve Spectre işlemci açıklarının gölgesinde kaldığı son çeyrekte satışlar daha da kötüye gitmiş durumda.

Gartner'ın küresel PC sevkiyatları hakkındaki en son raporu 2018'in ilk çeyreği için dizüstü ve masaüstü bilgisayar satışlarında yüzde 1.4'lük bir düşüş olduğunu gösteriyor. Şirkete göre PC pazarı son 14 çeyrektir üst üste düşüş yaşıyor.

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PC satışlarındaki devam eden düşüş, hem işletmelerin hem de kişisel kullanıcıların PC'lerini daha önce olduğu gibi sıklıkla yükseltme ihtiyacı hissetmemelerinden ileri geliyor. Bir diğer önemli etken ise bilgisayar dışındaki cihazların daha fazla kullanılması.

Ekran kartı ve bellek fiyatları uçtu

Gartner, sevkiyatlaradaki bu durgunluğu Çin'deki düşük PC talebi, yeni PC modellerinin gecikmeli olarak piyasaya sürülmesi ve sektörü felce uğratan yüksek malzeme fiyatlarının eşlik ettiği bileşen kıtlığı gibi bir dizi faktöre bağlıyor.

Özellikle son çeyrekte bellek fiyatlarının artmaya devam ettiği, buna karşın ekran kartı fiyatlarının da kripto para madencilerinin talebi nedeniyle neredeyse ikiye katlandığı görülüyor. Fiyatlar sadece Mart ayında biraz normale dönmeye başladı.

HP ilk sıradaki yerini koruyor

Öte yandan HP, dünyanın bir numaralı PC tedarikçisi olarak en üst sıradaki yerini koruyor. Hatta şirket 2018'in ilk çeyreğinde bir önceki yılının aynı çeyreğine kıyasla yüzde 2.8'lik bir büyüme kaydetmiş durumda. Lenovo ikinci, Dell ise üçüncü sırada yer alıyor. Her iki şirketin de sevkiyatlarını arttırmayı başardığını görüyoruz. Acer ve Asus ise sırasıyla yüzde 8.6 ve yüzde 12.5'lik düşüşle kötü grafik çizen markalar olmuş durumdalar.

PC sevkiyatlarındaki küçük ama sürekli düşüş her ne kadar bilgisayarların sonunun geldiği şeklinde yorumlansa da bazı büyük markaların masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarına hala talep var gibi görünüyor.

https://www.gartner.com/newsroom/id/3871149