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    Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Merakla beklenen OnePlus TV sonunda resmen tanıtıldı

    OnePlus bugün düzenlediği etkinlikte yeni amiral gemisi telefonunu duyurdu. Çinli şirket aynı zamanda uzunca bir süredir gündemi meşgul eden ilk akıllı televizyonunu da tanıttı.
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    Televizyonlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    OnePlus bugün Hindistan'da düzenlediği etkinlikte amiral gemisi OnePlus 7T akıllı telefonunun yanı sıra merakla beklenen ilk akıllı televizyonunu da tanıttı.
    OnePlus TV Q1 ve Q1 Pro olarak adlandırılan iki farklı modelde piyasaya sürülen cihaz 55 inç QLED ekran, 8 hoparlör (Pro versiyonunda) ve heyecan verici özelliklerle birlikte geliyor.

    OnePlus TV Q1 ve Q1 Pro Özellikleri

    Her iki model de hemen hemen aynı özelliklere ve tasarıma sahip. Aralarındaki tek büyük fark Pro versiyonunun 50 watt gücünde 8 hoparlör ve TV'nin alt kısmına doğru açılan bir hoparlör çubuğu ile gelmesi. Televizyon kapatıldığında ise kapanarak gizleniyor. Buna karşın standart Q1'de 4 hoparlör bulunuyor.
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    4K çözünürlükte 55 inç QLED panel taşıyan OnePlus TV, Dolby Vision ve Dolby Atmos teknolojilerine sahip. MediaTek MT6750 yonga setinden güç alan televizyon Android TV platformu ile çalışıyor. Hem Google Asistan hem de Alexa'yı desteklediğini belirtelim.

    OnePlus TV Q1 ve Q1 Pro Fiyatı

    OnePlus TV'de Amazon Prime Video, Netflix, Google Chromecast, VOOT, Eros Now gibi uygulamalar önceden yüklü olarak geliyor. Ayrıca Bluetooth özellikli bir uzaktan kumandası var.
    OnePlus TV'nin Q1 versiyonu 986 dolar, Q1 Pro ise 1407 dolar fiyat etiketi taşıyor. Akıllı televizyonlar 28 Eylül'den itibaren satışa sunulacak. Her iki model de en az üç yıl boyunca Android TV güncellemelerini alacak.


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    Rachsuchtig 3 sa.
    Televizyon sektörüne de illa Pro, Plus olayını getirecekler
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