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Merakla beklenen Samsung Galaxy S8 çalışır halde görüntülendi

Samsung’un yakın zamanda tanıtılması beklenen akıllı telefonu Galaxy S8'e dair yeni fotoğraflar sızdırıldı. Çalışır halde görüntülenen cihazın tasarımı daha önceki sızıntılarla büyük oranda örtüşüyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
7b
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73
Cep Telefonları
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Güney Koreli üreticinin Galaxy Note 7'de yaşadığı hayal kırıklığının ardından gözlerin çevrildiği Galaxy S8'in tanıtılmasına oldukça kısa bir süre kaldı. Şu ana kadar hakkında birçok sızıntı niteliğinde haberin paylaşıldığı cihazla ilgili yeni görüntü ve bilgiler gelmeye devam ediyor. Yakın zamanda -LG G6 ile birlikte- en net görselleri ortaya çıkan akıllı telefon bu kez çalışır halde görüntülendi.
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Çinli bir ekran filmi üreticisi tarafından yayınlandığı belirtilen fotoğraflar incelendiğinden telefonun ön yüzeyinde herhangi bir fiziksel tuşun yer almaması dikkatlerden kaçmıyor. Göze daha hoş gelen yuvarlatılmış kenarlara sahip olacak Galaxy S8'in üst bölümündeki boşluklar iris tarayıcının habercisi olarak yorumlanıyor. Arka yüzeyde ise kameranın hemen yanında parmak izi okuyucusu yer alıyor. Daha önceki sızıntılarla büyük oranda benzerlik gösteren yeni fotoğrafların satışa hazır nihai ürün olduğu düşünülüyor.
Merakla beklenen Samsung Galaxy S8 çalışır halde görüntülendi
 
Edinilen bilgilere göre Snapdragon 835 veya Exynos 8895 yonga seti, 4 GB LPDDR4 RAM, 64 GB UFS 2.1 depolama alanı, 12 MP çözünürlüğünde OIS destekli arka kamera, 3250/3750 mAh kapasiteli batarya, Bixby akıllı asistan ve DeX dock ile birlikte geleceği iddia edilen Galaxy S8'in 27 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında Barselona’da gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi’ne tanıtılması bekleniyor.

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smart1978 2 yıl
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Tasarim hatasi parmak izi kameranin dibinde olmasi kendi basina bir fiyasko.
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0MG90 2 yıl
Merak edilecek bir şey yok. Tasarım aynı, alt üst çerçeve azaltılmış o kadar. Parmak izi yeri de çok yanlış yerde. Kamera parmak izi olur sürekli.
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GkhnAkyolTr 2 yıl sevban41
sevban41

hiçbirşeye benzemiyor maalesef apple ile bu konuda yarışması tahayyül edilemez.

dostum yapma Allah askına mühendislik var en azından bu telefonda üretim süreci cok zor böyle telefonların apple ın ekran cerceve oranıda bu telefonla yarısamaz adamlar kıvrımlık ekranı ve camı birlestirmisler hic sorunsuz bi de su ekran kasa oranına bak ne kadar sınıra dayandı artık benim 5.7 lik note im 5.5 iphone 7 plustan daha kücük elde tek elle rahat kullanılıyor dogru söylüyosun bi bakıma aslında evet samsung zaten apple tasarım yarısına girmiyo cünkü samsung tasarımları her zaman iphone tasarımlarından daha iyi oldugu icin adamlar buna gerek duymuyolar

sevban41hiçbirşeye benzemiyor maalesef apple ile bu konuda yarışması tahayyül edilemez.dostum yapma Allah askına mühend...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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TurboBoosted 2 yıl
Eski telefon merağım yok artık. 7 plus 256 gb ile 2-3 sene devam. İphone 10 çıkınca anca geçerim.
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AF CoRSe 2 yıl
Telefon 5.7 inc dokanmatik tuslar 0.4 inc kalan 5.3 inc=Parmak izi arkada=Yil 2017 hala 2016 da cikan telefonlar gibi 4 GB Ram=Bu sene cikan tum telefonlar bana gore COP net yani S8 in sadece islemcisi eyvallah.
S7 edge yi guncellesinler exynos 8895 ile onu alalim
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xmrtx 2 yıl
Bu resimdeki bence plus versiyonu 6.2inc olan.
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carman1tr 2 yıl
Bir arkadaş demiş ki 2 ay içinde burn-in olur o sanal tuş yeri. Ekran Amoled olduğu için çok doğru bir tespit. Sadece bu bile yeter sanal tuş kullanılmaması için!!
İkinci olarak da madem ekranı büyütmek uğruna home tuşu kaldırılıyor, e sanal tuşlar da o kısımda ölü bir alan değil mi? Sanal tuşlar sadece video izlerken ve fotolarda gizleniyor. (Samsung sanal tuşlar için nasıl bir yazılım yapacak bakalım ama varsayımsal olarak öyle diyelim.)
Diyelim ki video izlerken ana menüye dönmek istediniz, o zaman ilk hamle ile sanal tuşları çıkarmanız gerekecek. Sonra da home tuşuna basmak gerekli. Yani home tuşunun olduğu zamanki pratiklik gitii!!! 2 adıma çıktı yapılacak iş. (Güncel sanal tuşlu telefonlarda hep böyle.) zaten normal kullanımda sanal tuşların çaldığı alan ve oluşan görsel kirliliğe de merhaba demiş oluyoruz!
Hani parmak hareketleriyle geri, veya home tuşu işlevi olacaksa tamam derdim ama görünen o ki zaten sanal tuş koymuşlar, yani öyle bir şey yok gibi görünüyor.
Üstelik doğru yerde olan parmak izi tanıma özelliği de gitti. Bazı arkadaşlar telefonu tutun bakalım parmağınız nereye geliyor demiş, iyi de diyelim ki parmak izi sol elimizle tuttuğumuzda doğru yere denk geliyor, peki sağ elimizle tutarsak? Ayrıca masa üstüne duran telefonun parmak izi sensörünü kullanmak için her seferinde telefonu kaldırıp arkadan sensörü mü bulacağız? Burada da pratiklik gitti!!
Sonuç olarak tasarım (ekran kapalıyken çok güzel görünüyor tabi ki.) güzel görünsün diye hem parmak izi yanlış yere alınmış hem de fiziksel tuşun olduğu "ölü" alan hala ölü kalmış.
Bence bu büyük bir hata ve kullanıcılar Samsung dan bunu değil, daha iyi kamera, daha işlevsel arayüz, daha büyük pil, stereo hoparlör vs. gibi şeyler bekliyordu bence.
1 Yanıt Yanıtla +3
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Akustik34 2 yıl carman1tr
carman1tr
Bir arkadaş demiş ki 2 ay içinde burn-in olur o sanal tuş yeri. Ekran Amoled olduğu için çok doğru bir tespit. Sadece bu bile yeter sanal tuş kullanılmaması için!!
İkinci olarak da madem ekranı büyütmek uğruna home tuşu kaldırılıyor, e sanal tuşlar da o kısımda ölü bir alan değil mi? Sanal tuşlar sadece video izlerken ve fotolarda gizleniyor. (Samsung sanal tuşlar için nasıl bir yazılım yapacak bakalım ama varsayımsal olarak öyle diyelim.)
Diyelim ki video izlerken ana menüye dönmek istediniz, o zaman ilk hamle ile sanal tuşları çıkarmanız gerekecek. Sonra da home tuşuna basmak gerekli. Yani home tuşunun olduğu zamanki pratiklik gitii!!! 2 adıma çıktı yapılacak iş. (Güncel sanal tuşlu telefonlarda hep böyle.) zaten normal kullanımda sanal tuşların çaldığı alan ve oluşan görsel kirliliğe de merhaba demiş oluyoruz!
Hani parmak hareketleriyle geri, veya home tuşu işlevi olacaksa tamam derdim ama görünen o ki zaten sanal tuş koymuşlar, yani öyle bir şey yok gibi görünüyor.
Üstelik doğru yerde olan parmak izi tanıma özelliği de gitti. Bazı arkadaşlar telefonu tutun bakalım parmağınız nereye geliyor demiş, iyi de diyelim ki parmak izi sol elimizle tuttuğumuzda doğru yere denk geliyor, peki sağ elimizle tutarsak? Ayrıca masa üstüne duran telefonun parmak izi sensörünü kullanmak için her seferinde telefonu kaldırıp arkadan sensörü mü bulacağız? Burada da pratiklik gitti!!
Sonuç olarak tasarım (ekran kapalıyken çok güzel görünüyor tabi ki.) güzel görünsün diye hem parmak izi yanlış yere alınmış hem de fiziksel tuşun olduğu "ölü" alan hala ölü kalmış.
Bence bu büyük bir hata ve kullanıcılar Samsung dan bunu değil, daha iyi kamera, daha işlevsel arayüz, daha büyük pil, stereo hoparlör vs. gibi şeyler bekliyordu bence.

Dediklerinizde o kadar haklısınız ki...
Misal; home tuşunun 2 kere basılmasındaki pratikliğin kaybolması ve en çok da masa üzerine konulduğunda ön yüzden alınan parmak izi sensörünün arkaya konumlandırılmış olması.. Bunlar çok can sıkıcı...
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Experimentation 2 yıl
dünün aynısı
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GaGgle 2 yıl
Ulen yine mi tek, dandik hoparlör ya..? O kadar para verilen bi cihazdan 2 şarkıyı zevkle dinleyemeyeceksek ya da videoların pes yerlerinde tel.i kulağımıza yaklaştıracaksak ne anladık ?
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Mephalay 2 yıl
Tasarimi zerre umrumda degil su cep telefonlarinin. Benim hayatimi ne kadar kolaylastirdigi onemli.
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Chuckly 2 yıl
Asıl bu alet tv kumandasına benziyor
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GestapoSubayı 2 yıl
Bu telefon sirketleride iyi alıştı gıdım gıdım yeni seyler ekleyip 2 3 ayda bir telefon çıkarmayı ...az cakal degiller ha
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meta80 2 yıl
3000 liraya ulaşan telefon fiyatları ne yapacağız telefonu alıp endüsriyel tasarım mı yapacağız. Yazık bu verilen paralara.
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Haggard1963 2 yıl meta80
meta80
3000 liraya ulaşan telefon fiyatları ne yapacağız telefonu alıp endüsriyel tasarım mı yapacağız. Yazık bu verilen paralara.

S8 4000 liraya çıkacak maalesef. Belki bir ihtimal algı yaratmak için 3899 gibi bir fiyatla girebilir... Note 7 3600'a satılmıştı. 3000 barajı aşılalı çok oldu...
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