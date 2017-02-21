Merakla beklenen Samsung Galaxy S8 çalışır halde görüntülendi

Galaxy S8'in tanıtılmasına oldukça kısa bir süre kaldı. Şu ana kadar hakkında birçok sızıntı niteliğinde haberin paylaşıldığı cihazla ilgili yeni görüntü ve bilgiler gelmeye devam ediyor. Yakın zamanda -LG G6 ile birlikte- çalışır halde görüntülendi. Güney Koreli üreticinin Galaxy Note 7'de yaşadığı hayal kırıklığının ardından gözlerin çevrildiği'in tanıtılmasına oldukça kısa bir süre kaldı. Şu ana kadar hakkında birçok sızıntı niteliğinde haberin paylaşıldığı cihazla ilgili yeni görüntü ve bilgiler gelmeye devam ediyor. Yakın zamanda -LG G6 ile birlikte- en net görselleri ortaya çıkan akıllı telefon bu kezgörüntülendi.

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Çinli bir ekran filmi üreticisi tarafından yayınlandığı belirtilen fotoğraflar incelendiğinden telefonun ön yüzeyinde herhangi bir fiziksel tuşun yer almaması dikkatlerden kaçmıyor. Göze daha hoş gelen yuvarlatılmış kenarlara sahip olacak Galaxy S8'in üst bölümündeki boşluklar iris tarayıcının habercisi olarak yorumlanıyor. Arka yüzeyde ise kameranın hemen yanında parmak izi okuyucusu yer alıyor. Daha önceki sızıntılarla büyük oranda benzerlik gösteren yeni fotoğrafların satışa hazır nihai ürün olduğu düşünülüyor.

Edinilen bilgilere göre Snapdragon 835 veya Exynos 8895 yonga seti, 4 GB LPDDR4 RAM, 64 GB UFS 2.1 depolama alanı, 12 MP çözünürlüğünde OIS destekli arka kamera, 3250/3750 mAh kapasiteli batarya, Bixby akıllı asistan ve DeX dock ile birlikte geleceği iddia edilen Galaxy S8'in 27 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında Barselona’da gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi’ne tanıtılması bekleniyor.