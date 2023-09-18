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    Apple'ın Android telefonlardan kopyaladığı beş "iPhone 15" özelliği

    Apple ve Android arasındaki özellik kopyalama yeni bir şey değil. Sürekli olarak yaşanılan bu duruma iPhone 15 serisi ile yeni örnekler eklendi. İşte Android telefonlardan kopyalanan beş özellik:
    Apple'ın Android telefonlardan kopyaladığı beş iPhone 15 özelliği Tam Boyutta Gör
    Apple ve Android dünyası arasındaki birbirini taşlamalar oldukça eskiye dayanıyor. Kullanıcılar tarafında bu durum bazen hararetli tartışmalara yol açsa da Apple ve Android'in çok uzun zamandır birbirlerini kopyaladıklarını ve bunda yanlış bir şeyin olmadığını söylemek gerek. Benzer bir durum yeni iPhone 15 serisinde de yaşanıyor. İşte Apple tarafında daha önce olmayan ancak Android tarafının bir süredir kullandığı beş temel özellik:

    3D video kaydı: HTC Evo 3D

    Apple'ın Android telefonlardan kopyaladığı beş iPhone 15 özelliği Tam Boyutta Gör
    Bir zamanların popüler akıllı telefon üreticisi HTC, en iyi dönemlerinde endüstri için sarsıcı yenilikler yapan bir firmaydı. Android tarafında 3D video kaydını 2011 yılında tanıtan ilk telefon olan HTC Evo 3D, teknolojik sınırlamalar nedeniyle döneminde sınırlı bir ilgi gördü. 3D video ve 3D resim konsepti o dönem de oldukça ilgi çekiciydi ancak görünüşe göre Apple'ın iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max ile gelen Spatial Recording, bu özelliğin ana akım haline getirebilir.

    USB-C: Le 1 ve Le 1 Max

    Apple'ın Android telefonlardan kopyaladığı beş iPhone 15 özelliği Tam Boyutta Gör
    Bu yılın pek çok kişi için en büyük "sürprizi" iPhone 15'in USB Type-C portu ile gelmesi oldu. Apple, 2012'den bu yana ilk kez Lightning portu dışında bir konektöre sahip bir iPhone tanıttı. Tüm bunlar AB'nin baskısı sayesinde gerçekleşmiş olsa da oldukça uzunca bir süredir Android dünyası USB-C portunu kullanıyor. İlk olarak LeEco’nun 2015 yılında Le 1 ve Le 1 Max adlı Android telefonlarında gördüğümüz USB-C, o tarihten beri Samsung, Xiaomi ve diğerleri için bir standart haline geldi.

    Titanyum çerçeve: Essential PH-1

    Apple'ın Android telefonlardan kopyaladığı beş iPhone 15 özelliği Tam Boyutta Gör
    Bir akıllı telefona titanyum çerçeve getiren ilk Android telefon Essential PH-1 olmuştu. 2017 yılında Essential PH-1, döneminin en şık görünen cihazıydı. Cihazı üreten Essential Products, Android'in kurucu ortağı Andy Rubin tarafından yaratılmıştı. Ancak firmanın ömrü kısa sürdü. 2020 yılında kapatılan firmanın marka hakları 2021 yılında Carl Pei'nin Nothing girişimi tarafından satın alındı. Titanyum çerçeve ise çok fazla gördüğümüz bir şey değil. Titanyum sadece paslanmaz çelikten daha güçlü değil, aynı zamanda daha hafif ve korozyona karşı daha iyi direnç özelliklerine sahip. Bu arada Galaxy S24 Ultra'nın da titanyum çerçeveye sahip olacağına dair sayısız söylenti bulunuyor.

    Periskop kamera: Huawei P30 Pro

    Apple'ın Android telefonlardan kopyaladığı beş iPhone 15 özelliği Tam Boyutta Gör
    iPhone 15 Pro Max, görüntü kalitesi ve ayrıntıların korunması açısından standart bir zoom kameradan daha iyi çalışan periskop zoom kamera ile geliyor. Bu özellik, 2019'da piyasaya sürülen Huawei P30 Pro da dahil olmak üzere çoğu üst düzey Android telefonda yaygın olarak kullanılıyor. Yeni periskop kamera ile iPhone 15 Pro Max'in optik yakınlaştırması daha iyi sonuçlar sağlayacaktır.

    Özelleştirilebilir düğme: Galaxy S8

    Apple'ın Android telefonlardan kopyaladığı beş iPhone 15 özelliği Tam Boyutta Gör
    Galaxy S8 serisi ile Samsung, bir düğmeye basıldığında sanal asistanını devreye sokan Bixby düğmesini tanıttı. Piyasaya sürüldükten bir süre sonra düğme kişiselleştirilebilir hale geldi ve Bixby dışında kamera veya bir uygulamayı açmak için kullanıldı. Note 10 serisinden bu yana Samsung cihazlarında Bixby veya benzeri bir tuş olmasa da artık iPhone 15 Pro’larda benzer işlevlere sahip Eylem düğmesi bulunuyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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