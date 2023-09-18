Apple'ın Android telefonlardan kopyaladığı beş "iPhone 15" özelliği

3D video kaydı: HTC Evo 3D
USB-C: Le 1 ve Le 1 Max
Titanyum çerçeve: Essential PH-1
Periskop kamera: Huawei P30 Pro
Özelleştirilebilir düğme: Galaxy S8
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.