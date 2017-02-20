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Bu uygulama cinsel saldırıya uğrayabileceğiniz sokakları söylüyor

Kısa süre önce hayata geçirilen bu uygulama, güzergahınız üzerinde daha önce cinsel suçların işlendiği sokak ve caddeleri işaretleyerek benzer tehlikelere karşı kendinizi korumanıza yardımcı oluyor.
2 yıl
5,3b
1
22
Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Bir polis tarafından geliştirilen "Mimamotchi" isimli uygulama, gecenin ilerleyen saatlerinde veya tenha sayılabilecek yerlerde kişilerin kendilerini korumalarına katkı sağlıyor. Daha önce meydana gelen cinsel suçların verilerinden yararlanarak konumlarını harita üzerinde işaretleyen servis, böylelikle yürümekte olduğunuz çevrede tehlikeli olabilecek sokak ve caddeler için uyarıda bulunuyor.
Ayrıca Bkz. "".tr" uzantılı alan adlarını artık dileyen herkes alabilecek"
İlk etapta geçtiğimiz ay Japonya’da kullanıma sunulan ve kısa sürede birçok olumlu yorum alan "Mimamotchi"de uyarı çapını 100 metre ile 5 kilometre aralığında değiştirebiliyorsunuz. Gidilen rota üzerinde tehlikeli olan yerler ise haritada kırmızı renkle işaretleniyor. Üstelik ekrana bir kez dokunulduğunda yardım amaçlı alarm çalan uygulama derhal polisi arayabiliyor. Diğer taraftan konuşamayacak durumda ya da ortamda olanlar için telefon ekranına "Cinsel saldırıya uğradım." mesajı yazabilmek mümkün.

Cinsel suçlara karşı cezaların artırılması gerekiyor 


Elbette bu tür istenmeyen suçlar her an her yerde yaşanabilir ancak uygulama -daha önce yaşanan olaylara göre- riskin yüksek olduğu bölgeleri işaretleyerek bir nebze olsun size yardımcı olmaya çalışıyor. Her ne kadar cinsel saldırıda bulunan kişiler tahrik bahanesini öne sürerek kendilerini "haklı" çıkarmaya çalışsalar da, yasalarla birlikte yaptırımların ve cezaların ciddi anlamda arttırılması, caydırıcı hale getirilmesi gerekiyor.
Cinsel suçlara yönelik gerçekleştirilen bazı araştırmalara göre kötü niyetli davranışların eğitim seviyesini artırarak engellenebileceği ifade ediliyor. Şimdilik Japonya'da hizmet veren uygulamanın ilerleyen dönemlerde farklı ülkelerde de kullanıma sunulacağı belirtiliyor. Dilerseniz uygulamanın Android sürümüne buradan, iOS sürümüne ise buradaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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Bamya Avcisi 2 yıl en beğenilen
Turkiyeyle hic ugrasmasinlar direkt her yeri riskli etiketlesinler
3 Yanıt Yanıtla +42
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DH Misafiri 2 yıl
Ülkemiz için de gerekli ne yazık ki buna benzer uygulamalar. Tecavüz, taciz ve cinsel saldırı haberleri giderek artıyor.
Yanıtla +18
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CoreXXX 2 yıl Bamya Avcisi
Bamya Avcisi

Turkiyeyle hic ugrasmasinlar direkt her yeri riskli etiketlesinler

ne kadar yüzeysel cevap artık nerde yaşıyorsan. benim oturduğum yerde son 10 yıldır kayda geçen cinsel suç yok
Bamya AvcisiTurkiyeyle hic ugrasmasinlar direkt her yeri riskli etiketlesinlerne kadar yüzeysel cevap artık nerde yaşıy...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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das Beste vom Besten 2 yıl
Cinsel saldırı için bekleyen kişilerin işini kolaylaştıracak bir uygulama olmuş daha çok.
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xmen121 2 yıl
Türkiye'de ilginç sonuçlar çıkabilir, hemen her metre kare gibi
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DH Misafiri 2 yıl
Öve öve bitiremediğiniz Avrupa, Batı ve Asya tecavüz oranlarında Türkiye'den kat kat fazla suç oranına sahip. Aslında sizin derdiniz taciz tecavüz değil bu ülkeye zarar vermek.
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Xeblion 2 yıl
Damacanaya bile tecavüz ediyorlar
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sniper23 2 yıl
Japonya'da o kadar olay oluyor mu ? Oraya gittiğimde en çok olay Tokyo'da oluyordu. Diğer yerlerde suç oranı epey düşüktü.
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kucukyenici 2 yıl
Bizde risksiz bölgeleri gösteren uygulama daha mantıklı ve basit olur. :-)
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emre1393 2 yıl
Türkiye'de uçana kaçana tecavüz edildiği için ülkenin haritasını paint ile yaparlar artık.
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gxhero 2 yıl
Düşünün polis asker enva-i çeşit kolluk gücü var yetmiyor mobese, ebese, bebege, her türlü izleniyoruz yemiyor beteka, sansür, her yerden kuşatılmışız hala tecavüzcüler için uygulama çıkmış haberi yapılıyor. Bu programın reklamını da şöyle yapsaydılar bari "tecavüze uğramak mı istiyorsunuz, tecavüz etmek için bir türlü uygun yer bulamıyorsunuz işte aradığınız app şimdi markette" yada "mağduruları tecavüzcüsüyle buluşturan uygulama şimdi markette" ne kadar güzel dünya, "yıl 2000" milat geçtik hala kafalar "m.ö 0.1" neyse yeni nesil de akıllanmazsa bir iphone için ruhunu satacak düzeyde kalırsa başımıza gelen her şey müstahak Hayırlı günler!
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CWaRRioR 2 yıl
Ben de belediyeyle ortak, suratına tekme yiyebileceğin otobüs/dolmuş hatlarını, parkları gösteren uygulama yapacağım.
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eSSelamuAleykum 2 yıl
devlet nefes alan her vatandaşı 7/24 düdüklüyor zaten
cinsel taciz vız gelir bu millete
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