Bu uygulama cinsel saldırıya uğrayabileceğiniz sokakları söylüyor

Bir polis tarafından geliştirilen "Mimamotchi" isimli uygulama, gecenin ilerleyen saatlerinde veya tenha sayılabilecek yerlerde kişilerin kendilerini korumalarına katkı sağlıyor. Daha önce meydana gelen cinsel suçların verilerinden yararlanarak konumlarını harita üzerinde işaretleyen servis, böylelikle yürümekte olduğunuz çevrede tehlikeli olabilecek sokak ve caddeler için uyarıda bulunuyor.

İlk etapta geçtiğimiz ay Japonya’da kullanıma sunulan ve kısa sürede birçok olumlu yorum alan "Mimamotchi"de uyarı çapını 100 metre ile 5 kilometre aralığında değiştirebiliyorsunuz. Gidilen rota üzerinde tehlikeli olan yerler ise haritada kırmızı renkle işaretleniyor. Üstelik ekrana bir kez dokunulduğunda yardım amaçlı alarm çalan uygulama derhal polisi arayabiliyor. Diğer taraftan konuşamayacak durumda ya da ortamda olanlar için telefon ekranına "Cinsel saldırıya uğradım." mesajı yazabilmek mümkün.

Cinsel suçlara karşı cezaların artırılması gerekiyor

Elbette bu tür istenmeyen suçlar her an her yerde yaşanabilir ancak uygulama -daha önce yaşanan olaylara göre- riskin yüksek olduğu bölgeleri işaretleyerek bir nebze olsun size yardımcı olmaya çalışıyor. Her ne kadar cinsel saldırıda bulunan kişiler tahrik bahanesini öne sürerek kendilerini "haklı" çıkarmaya çalışsalar da, yasalarla birlikte yaptırımların ve cezaların ciddi anlamda arttırılması, caydırıcı hale getirilmesi gerekiyor.

Cinsel suçlara yönelik gerçekleştirilen bazı araştırmalara göre kötü niyetli davranışların eğitim seviyesini artırarak engellenebileceği ifade ediliyor. Şimdilik Japonya'da hizmet veren uygulamanın ilerleyen dönemlerde farklı ülkelerde de kullanıma sunulacağı belirtiliyor. Dilerseniz uygulamanın Android sürümüne buradan, iOS sürümüne ise buradaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.