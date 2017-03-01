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Mercedes E-Serisi, 1.6 motor seçeneği ile Türkiye’de!

Mercedes, E serisi için 1.6 litre motor seçeneği sunmaya başladı. 9G-TRONIK şanzımanla satılacak olan motor, 156 beygir güç üretiyor. İşte diğer önemli detaylar:
2 yıl
9,6b
1
26
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Mercedes E-Serisi, 1.6 motor seçeneği ile Türkiye’de!
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Mercedes, 2017 yılı ile birlikte E serisi için Türkiye’de ilk olabilecek önemli yenilikleri tüketicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Sınıfının en akıllı sedan otomobili iddiasıyla lanse edilen araç artık 1.6 litre benzinli motor seçeneğine de sahip.

Ayrıca yeni motor seçeneklerine ek olarak DRIVE PILOT’ın Akıllı Şerit Değiştirme Yardımcısı da donanım seçeneği olarak ilk defa sunulmaya başlanacak. Bu özellik ile şerit değiştirmeyi daha güvenli bir hale getiren araç, buna ek olarak dışından akıllı telefon uygulamasıyla park etme imkânı tanıyan park asistanı özelliğini de sunacak. Akıllı Şerit Değiştirme Yardımcısı, sinyal verdikten sonra iki saniye içinde devreye giriyor ve direksiyon kontrolünü alarak güvenli bir şekilde şerit değiştirmeye olanak tanıyor. Bu özellik saatte 80km ile 180km arasında bir hızda seyrederken devreye giriyor. Park yardımcısı ise Android veya iOS uygulamaları üzerinden çalışıyor ve Bluetooth üzerinden aracın kontrollerini gerçekleştiriyor.

Motor Seçenekleri 

Yeni E-Serisi’nde ilk etapta sunulan dört silindirli benzinli E 200 ve tamamen yeni bir motor olan dört silindirli dizel E 220 d motor seçeneklerinin yerini 2017 yılı ile birlikte E 180, E 220 d 4MATIC, E 300 ve E 350 d versiyonları alıyor. 1,6 litre hacminde, 156 PS gücündeki benzinli motor ve dokuz ileri oranlı 9G-TRONIC otomatik şanzımana sahip E 180 versiyonuna kavuşan yeni E-Serisi ailesine eklenen diğer iki motor seçeneği her ikisi de 2.0 litre motor hacmine ve 9G-TRONIC şanzımana sahip olan,194 PS gücündeki dizel motorlu ve dört tekerlekten çekişli E 220 d 4MATIC ve 245 PS gücündeki benzinli motorlu E 300 motor seçenekleri 20 Şubat 2017 itibariyle Türkiye’de satışa sunuluyor.

Türkiye’deki versiyonlar ve değerleri şöyle:

Model

Hacim 
cc

Güç
kW/BG

Tork
Nm

0-100   km/sa

Tüketin
lt/100 km

CO2    gr/km

E 180

1.595

115/156

250

8,9

5,9 – 6,5

134 - 146

E 220 d 4MATIC

1.950

143 /194

400

7,5

4,5 – 4,9

117 - 129

E 300

1.991

180/245

370

6,2

6,3-6,9

144 - 156

E 350 d

2.987

190/258

620

5,9

5,1

133

Yeni motor seçenekleri sahip olduğu mimariyle birçok avantaj sunuyor. Daha hafif yapı ve daha fazla güç, daha atak sürüş özellikleri ve ileri seviyede sürüş keyfi anlamına geliyor. Kompakt boyutlar ise motoru farklı çekiş sistemlerinin yanı sıra dört tekerlekten çekiş veya hibrit gibi çözümlerde de kullanma imkanı tanıyor.

Mercedes-Benz E-Serisi’nde sunulan tüm motorlar ECO Start-Stop özelliği ile yollara çıkıyor. Benzinli motorlar Euro 6 emisyon normunu yerine getirirken, OM 654 kodlu yeni dört silindirli dizel motor RDE-Real Driving Emissions kuralları ile gelecekte devreye alınacak normları da yerine getiriyor.

Dört Tekerlekten Çekiş Sistemi 4MATIC

2017 yeni motor seçenekleri ile birlikte E 220 d 4MATIC versiyonunda sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi 4MATIC sunulmaya başlanıyor. 4MATIC özellikle kötü yol şartlarında yol tutuş ve sürüş dengesini daha da iyileştiriyor.


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aycibin 2 yıl en beğenilen
1.6lt motorlu 520i varken mercedes zaten illaki 1.6lt motorlu E180 çıkarmıştı.yeni kasada da mecbur kullanacak E180'i.çağdışı TR vergi sistemi tek tip motora zorluyor herkesi
1.6lt motorlu 520i varken mercedes zaten illaki 1.6lt motorlu E180 çıkarmıştı.yeni kasada da mecbur kullanacak E180'i.çağdışı TR vergi sistemi tek tip motora z...
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shadowtr 2 yıl
Allah'tan böyle dertlerimiz yok.
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murdocklawless 2 yıl
1.6 e serisi giriş donanımlı olanının fiyatı 264 bin tl. hey yavrum heeeey, babanın oğlu kemal birazdan bomba gibi düşecek.
1 Yanıt Yanıtla +7
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Elsa 1 yıl
E serisi araba alacak paraya sahip olup vergiden kaçmak için kıçı kırık 1.6ya mahrum olan bir ülkeyiz
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coolcool 1 yıl
E220 d 2017 model 20 gün civarı kullandim aracı. Malumunuz araba konfor ve yol tutuşu açısından çok iyi ve çok az yakıyor 6-7 litre civarı
Ve fakat 1.6 motora 300.000 falan vermek nasil olacak anlamakta güçlük çekiyorum
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Bluflame 2 yıl
0-100 8,9 saniye,
sen bu arabya 2 tane yolcu al, yazın sıcağında bi de klimayı aç, 0-100 olur yarım saat.
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homebird 2 yıl
Şu arabaya baktıkça, c serisi görmüş gibi oluyorum. Eskiden bir ağırlığı, bir heybeti vardı E serisinin. Yazık oldu.
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jimhendrix 2 yıl
156hp ne la hala
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BekirARSLAN 2 yıl
Ben alamam :) 26 bin tl ye adam gibi araba bulamıyorum kendime 2000 model Opel e 30 bin isteyen insanım var devlet sağolsun :)
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kadirirdem 2 yıl
Alacaklara hayırlı olsun Allah kaza bela vermesin...
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tugares 2 yıl
Yaşasın! Artık LPG kuyruğunda Mercedes görebileceğiz :D
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axaxa 2 yıl
Bi bakalım.
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babacan52 2 yıl
abi motor niye koydunuz ki 1x çingene atı 2x çingene atı şeklinde paketler yapın niye uğraşıyoruz ki. :D
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silversmith 2 yıl babacan52
babacan52
abi motor niye koydunuz ki 1x çingene atı 2x çingene atı şeklinde paketler yapın niye uğraşıyoruz ki. :D

At başına vergi alınmayacağının garantisi yok!


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