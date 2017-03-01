Mercedes E-Serisi, 1.6 motor seçeneği ile Türkiye’de!

Ayrıca yeni motor seçeneklerine ek olarak DRIVE PILOT’ın Akıllı Şerit Değiştirme Yardımcısı da donanım seçeneği olarak ilk defa sunulmaya başlanacak. Bu özellik ile şerit değiştirmeyi daha güvenli bir hale getiren araç, buna ek olarak dışından akıllı telefon uygulamasıyla park etme imkânı tanıyan park asistanı özelliğini de sunacak. Akıllı Şerit Değiştirme Yardımcısı, sinyal verdikten sonra iki saniye içinde devreye giriyor ve direksiyon kontrolünü alarak güvenli bir şekilde şerit değiştirmeye olanak tanıyor. Bu özellik saatte 80km ile 180km arasında bir hızda seyrederken devreye giriyor. Park yardımcısı ise Android veya iOS uygulamaları üzerinden çalışıyor ve Bluetooth üzerinden aracın kontrollerini gerçekleştiriyor.
Motor Seçenekleri
Yeni E-Serisi’nde ilk etapta sunulan dört silindirli benzinli E 200 ve tamamen yeni bir motor olan dört silindirli dizel E 220 d motor seçeneklerinin yerini 2017 yılı ile birlikte E 180, E 220 d 4MATIC, E 300 ve E 350 d versiyonları alıyor. 1,6 litre hacminde, 156 PS gücündeki benzinli motor ve dokuz ileri oranlı 9G-TRONIC otomatik şanzımana sahip E 180 versiyonuna kavuşan yeni E-Serisi ailesine eklenen diğer iki motor seçeneği her ikisi de 2.0 litre motor hacmine ve 9G-TRONIC şanzımana sahip olan,194 PS gücündeki dizel motorlu ve dört tekerlekten çekişli E 220 d 4MATIC ve 245 PS gücündeki benzinli motorlu E 300 motor seçenekleri 20 Şubat 2017 itibariyle Türkiye’de satışa sunuluyor.
Türkiye’deki versiyonlar ve değerleri şöyle:
Model
Hacim
Güç
Tork
0-100 km/sa
Tüketin
CO2 gr/km
E 180
1.595
115/156
250
8,9
5,9 – 6,5
134 - 146
E 220 d 4MATIC
1.950
143 /194
400
7,5
4,5 – 4,9
117 - 129
E 300
1.991
180/245
370
6,2
6,3-6,9
144 - 156
E 350 d
2.987
190/258
620
5,9
5,1
133
Mercedes-Benz E-Serisi’nde sunulan tüm motorlar ECO Start-Stop özelliği ile yollara çıkıyor. Benzinli motorlar Euro 6 emisyon normunu yerine getirirken, OM 654 kodlu yeni dört silindirli dizel motor RDE-Real Driving Emissions kuralları ile gelecekte devreye alınacak normları da yerine getiriyor.
Dört Tekerlekten Çekiş Sistemi 4MATIC
2017 yeni motor seçenekleri ile birlikte E 220 d 4MATIC versiyonunda sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi 4MATIC sunulmaya başlanıyor. 4MATIC özellikle kötü yol şartlarında yol tutuş ve sürüş dengesini daha da iyileştiriyor.
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Ve fakat 1.6 motora 300.000 falan vermek nasil olacak anlamakta güçlük çekiyorum
sen bu arabya 2 tane yolcu al, yazın sıcağında bi de klimayı aç, 0-100 olur yarım saat.
At başına vergi alınmayacağının garantisi yok!
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