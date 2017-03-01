Mercedes E-Serisi, 1.6 motor seçeneği ile Türkiye’de!

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Mercedes, 2017 yılı ile birlikte E serisi için Türkiye’de ilk olabilecek önemli yenilikleri tüketicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Sınıfının en akıllı sedan otomobili iddiasıyla lanse edilen araç artık 1.6 litre benzinli motor seçeneğine de sahip.

Ayrıca yeni motor seçeneklerine ek olarak DRIVE PILOT’ın Akıllı Şerit Değiştirme Yardımcısı da donanım seçeneği olarak ilk defa sunulmaya başlanacak. Bu özellik ile şerit değiştirmeyi daha güvenli bir hale getiren araç, buna ek olarak dışından akıllı telefon uygulamasıyla park etme imkânı tanıyan park asistanı özelliğini de sunacak. Akıllı Şerit Değiştirme Yardımcısı, sinyal verdikten sonra iki saniye içinde devreye giriyor ve direksiyon kontrolünü alarak güvenli bir şekilde şerit değiştirmeye olanak tanıyor. Bu özellik saatte 80km ile 180km arasında bir hızda seyrederken devreye giriyor. Park yardımcısı ise Android veya iOS uygulamaları üzerinden çalışıyor ve Bluetooth üzerinden aracın kontrollerini gerçekleştiriyor.

Motor Seçenekleri

Yeni E-Serisi’nde ilk etapta sunulan dört silindirli benzinli E 200 ve tamamen yeni bir motor olan dört silindirli dizel E 220 d motor seçeneklerinin yerini 2017 yılı ile birlikte E 180, E 220 d 4MATIC, E 300 ve E 350 d versiyonları alıyor. 1,6 litre hacminde, 156 PS gücündeki benzinli motor ve dokuz ileri oranlı 9G-TRONIC otomatik şanzımana sahip E 180 versiyonuna kavuşan yeni E-Serisi ailesine eklenen diğer iki motor seçeneği her ikisi de 2.0 litre motor hacmine ve 9G-TRONIC şanzımana sahip olan,194 PS gücündeki dizel motorlu ve dört tekerlekten çekişli E 220 d 4MATIC ve 245 PS gücündeki benzinli motorlu E 300 motor seçenekleri 20 Şubat 2017 itibariyle Türkiye’de satışa sunuluyor.

Türkiye’deki versiyonlar ve değerleri şöyle:

Model Hacim

cc Güç

kW/BG Tork

Nm 0-100 km/sa Tüketin

lt/100 km CO 2 gr/km E 180 1.595 115/156 250 8,9 5,9 – 6,5 134 - 146 E 220 d 4MATIC 1.950 143 /194 400 7,5 4,5 – 4,9 117 - 129 E 300 1.991 180/245 370 6,2 6,3-6,9 144 - 156 E 350 d 2.987 190/258 620 5,9 5,1 133

Yeni motor seçenekleri sahip olduğu mimariyle birçok avantaj sunuyor. Daha hafif yapı ve daha fazla güç, daha atak sürüş özellikleri ve ileri seviyede sürüş keyfi anlamına geliyor. Kompakt boyutlar ise motoru farklı çekiş sistemlerinin yanı sıra dört tekerlekten çekiş veya hibrit gibi çözümlerde de kullanma imkanı tanıyor.

Mercedes-Benz E-Serisi’nde sunulan tüm motorlar ECO Start-Stop özelliği ile yollara çıkıyor. Benzinli motorlar Euro 6 emisyon normunu yerine getirirken, OM 654 kodlu yeni dört silindirli dizel motor RDE-Real Driving Emissions kuralları ile gelecekte devreye alınacak normları da yerine getiriyor.

Dört Tekerlekten Çekiş Sistemi 4MATIC

2017 yeni motor seçenekleri ile birlikte E 220 d 4MATIC versiyonunda sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi 4MATIC sunulmaya başlanıyor. 4MATIC özellikle kötü yol şartlarında yol tutuş ve sürüş dengesini daha da iyileştiriyor.