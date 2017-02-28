Renault-Nissan İttifakı, otonom araç filosu üretecek

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Otonom araç teknolojisinin hız kazanmasıyla birlikte firmalar tam otonom yani sürücüye hiç ihtiyaç duymaksızın hareket edebilen arabaların bulunduğu taşımacılık filoları oluşturmak için harekete geçmeye başladı. İlk olarak Alman otomobil üreticisi Daimler, Uber ile birlikte otonom araç filosu oluşturacağını duyurmuş ardından General Motors, Uber’in önemli rakiplerinden Lyft ile birlikte en fazla arabaya sahip olan tam otonom araba filosunu test edeceğini duyurmuştu.

Şimdi bu girişimlere bir yenisi de Renault-Nissan İttifakı tarafından eklenecek. İttifak, Fransız taşımacılık operatörü olan ve Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika’da faaliyet gösteren Transdev şirketi ile bir anlaşma imzaladığını ve bu anlaşma çerçevesinde sürücüsüz araç filoları oluşturarak test edeceklerini duyurdu. Diğer girişimlerden farklı olarak ekibin oluşturacağı araç filosu hem kişisel taşımacılık hizmeti için hem de toplu taşıma hizmeti için kullanılacak.

Çalışmalar ilk olarak Paris-Saclay'daki saha testleriyle Renault’un elektrikli ZOE araçları ve Transdev’in; sevkiyat, denetim ve yönlendirme platformları üzerinde çalışılarak başlanacak. Renault-Nissan İttifakı, geçtiğimiz sene 2020 yılına kadar Amerika, Avrupa, Japonya ve Çin'de otonom sürüş özelliğine sahip birçok aracı kullanıma sunacağını duyurmuştu. Transdev ile yapılacak çalışmalar sonrasında ortaya koyulan arabaların bu plana dahil olması bekleniyor.

İttifak Genişliyor

Transdev ile yapılan anlaşma aslında İttifak’ın daha önce atmış olduğu adımların ardından gelen bütünleyici bir hamle olarak görülebilir zira İttifak geçtiğimiz yıl Microsoft ile anlaşarak Microsoft’un bulut hizmeti olan Azure tarafından desteklenen, gelişmiş navigasyon ve uzaktan izleme gibi yeni nesil hizmetleri kablosuz internet özellikli araçlara taşıyacak bir platform kurmak için beraber çalışılacağını duyurmuştu.

http://venturebeat.com/2017/02/27/renault-and-nissan-partner-with-transdev-to-build-self-driving-vehicles/