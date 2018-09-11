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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mercedes, geleceğin ulaşım aracı Vision Urbanetic Concept'i tanıttı

Mercedes, geleceğin ulaşım aracı olarak gördüğü Vision Urbanetic Concept'i görücüye çıkardı. Elektrikli ve otonom bir platform olan konsept, pek çok farklı amaca hizmet etmek üzere tasarlandı.
8 ay
4,2b
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Mercedes, geleceğin ulaşım aracı Vision Urbanetic Concept'i tanıttı
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Otomotiv sektörünün geleceği elektrikli ve otonom teknolojiler üzerinde şekilleniyor. Hal böyle olunca, pastadan pay almak isteyen üreticiler de oldukça ilginç tasarımlara sahip konsept araçlarını birbiri ardına tanıtmaya devam ediyor. Elektrikli motordan güç alan ve sürücüyü devreden çıkaran seviye 5 otonom sürüşe sahip bu konseptlerden bir tanesi geçtiğimiz günlerde Volvo 360c ismiyle karşımıza çıkmıştı. İsveçli üreticinin ardından oyuna dahil olan isim Mercedes oldu.

Alman üretici tarafından geliştirilen bu elektrikli ve otonom platformun adı Mercedes Vision Urbanetic Concept. Oldukça değişken bir yapıya sahip olan bu araç, üzerine entegre edilebilen farklı modüller sayesinde pek çok farklı amaca hizmet edebiliyor. Kimi zaman bir kişisel otomobil, kimi zaman da 12 yolcu kapasiteli bir toplu taşıma aracına dönüşebilen Vision Urbanetic Concept, bunun yanı sıra yük taşıyan bir ticari araca da dönüşebiliyor.

5.14 metre uzunluğa sahip platformun üzerine entegre edilen modülün 3.7 metre yüksekliğe sahip olduğu söyleniyor. Platform üzerindeki modüllerin değiştirme işlemi insan yardımıyla veya otomatik olarak yapılabiliyor. Üzerindeki modülü varış noktasına teslim eden Vision Urbanetic Concept, üzerinde herhangi bir gövde olmadan da hareket edebiliyor. Mercedes Vision Urbanetic Concept’in teknik detayları ise henüz açıklanmadı.


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nacker 8 ay en beğenilen Moueson
Şimdi bir Megane olacaktı off. Ne yenerdi bee

Pardon Megane binmek içindi doğru ya.
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Moueson 8 ay
Saçma sapan , şekli şemali kaymış tipsiz araçlar mı geleceği şekillendirecek
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Captain_Ivy 8 ay
Kimi zaman bir kişisel otomobil, kimi zaman da 12 yolcu kapasiteli bir toplu taşıma aracına dönüşebilen Vision Urbanetic Concept, bunun yanı sıra yük taşıyan bir ticari araca da dönüşebiliyor.

Düşündüm de, eğer böyle bişey ülkemizde gerçekleşseydi neye göre vergi ödenecekti acaba?
Ticari araç? Aile arabası?
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DOMIX 8 ay
Modülerin de çirkinini yapmışlar.
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Respectformuslims 8 ay
Çok tipsiz araçlar tasarlanıyor artık.
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deniz_sea 8 ay
Bunlar bizim için değil. Dünyaya yeni gelen insanların ileride doğacak çocukları için. Bu yüzden sakin olun nasılsa görmeyeceğiz...
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Moueson 8 ay
Saçma sapan , şekli şemali kaymış tipsiz araçlar mı geleceği şekillendirecek
1 Yanıt Yanıtla +4
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nacker 8 ay Moueson
Şimdi bir Megane olacaktı off. Ne yenerdi bee

Pardon Megane binmek içindi doğru ya.
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khytr89 8 ay
Mercedes'in daha öncede bu tarz modüler şasi konsepti vardı ama malesef reel dünyaya uygun değil. Ayrıca çok futuristik , araba dediğin direksiyonu olacak ve motorun sesini hissedeceksin. Tabii şahsi görüşüm.
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