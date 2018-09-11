Mercedes, geleceğin ulaşım aracı Vision Urbanetic Concept'i tanıttı

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Otomotiv sektörünün geleceği elektrikli ve otonom teknolojiler üzerinde şekilleniyor. Hal böyle olunca, pastadan pay almak isteyen üreticiler de oldukça ilginç tasarımlara sahip konsept araçlarını birbiri ardına tanıtmaya devam ediyor. Elektrikli motordan güç alan ve sürücüyü devreden çıkaran seviye 5 otonom sürüşe sahip bu konseptlerden bir tanesi geçtiğimiz günlerde Volvo 360c ismiyle karşımıza çıkmıştı. İsveçli üreticinin ardından oyuna dahil olan isim Mercedes oldu.

Alman üretici tarafından geliştirilen bu elektrikli ve otonom platformun adı Mercedes Vision Urbanetic Concept. Oldukça değişken bir yapıya sahip olan bu araç, üzerine entegre edilebilen farklı modüller sayesinde pek çok farklı amaca hizmet edebiliyor. Kimi zaman bir kişisel otomobil, kimi zaman da 12 yolcu kapasiteli bir toplu taşıma aracına dönüşebilen Vision Urbanetic Concept, bunun yanı sıra yük taşıyan bir ticari araca da dönüşebiliyor.

5.14 metre uzunluğa sahip platformun üzerine entegre edilen modülün 3.7 metre yüksekliğe sahip olduğu söyleniyor. Platform üzerindeki modüllerin değiştirme işlemi insan yardımıyla veya otomatik olarak yapılabiliyor. Üzerindeki modülü varış noktasına teslim eden Vision Urbanetic Concept, üzerinde herhangi bir gövde olmadan da hareket edebiliyor. Mercedes Vision Urbanetic Concept’in teknik detayları ise henüz açıklanmadı.