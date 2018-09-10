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Ford'un elektrikli Transit modelleri bu ay tanıtılacak

Ticari araç pazarındaki temsilcileri Transit ve Transit Custom modellerini elektrikli dönüşümün bir parçası haline getirmek isteyen Ford, yeni model ve teknolojilerini Hannover'deki fuarda tanıtacak.
8 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Ford'un elektrikli Transit modelleri bu ay tanıtılacak
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Otomotiv sektöründeki elektrik dönüşümü yavaş yavaş ticari araç pazarında da kendini hissettirmeye başladı. Alman üretici Mercedes’in elektrikli Sprinter modelinin ardından devreye giren Ford, ticari araç pazarındaki pozisyonunu yeni nesil elektrikli Transit modelleriyle perçinlemek için kolları sıvadı.

Ford’un ticari araç pazarındaki elektrik dönüşümü 48 volt hafif hibrit teknolojisine sahip yeni 2 tonluk Transit ve PHEV (şarj edilebilir hibrit) Transit Custom modelleri üzerinde şekillenecek. 20 Eylül tarihinde Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenecek IAA Ticari Araç Fuarı’nda görücüye çıkması beklenen araçlar 2019 yılında satışa sunulacak.

Yeni 2 tonluk Transit modeli 2019’un ortalarında satışa çıktığında daha verimli motorları, arttırılmış yük kapasitesi, dahili bağlantı ve gelişmiş sürücü teknolojileriyle rekabeti kızıştıracak. Bunun yanı sıra ön yüzündeki yeni tasarımı ve daha fazla saklama alanına sahip yeni kabini ile daha pratik bir kullanım sunmayı amaçlıyor.

Geliştirilmiş 2.0 litre EcoBlue dizel motorların bulunacağı yeni Transit’te müşteriler manuel şanzımanlı versiyonlarda 48 volt hafif hibrit teknolojisini de tercih edebilecek. Dur/kalk trafik başta olmak üzere sürüş esnasında verimliliği arttırmayı amaçlayan bu sistem, yavaşlama anında enerji geri kazanımı sağlayarak motora ve elektronik aksama yardımcı olacak.

Hannover’de tanıtılacak bir diğer model Transit Custom PHEV ise tamamen elektrikli olarak 50 km menzil sunan bir hibrit sisteme sahip olacak. 1.0 litre EcoBoost benzinli üniteyi menzil arttırıcı olarak kullanacak modelin toplamda 482 km menzile sahip olacağı da tanıtım öncesinde gelen bilgiler arasında. Transit Custom’daki hibrit sistemi sıvı soğutmalı lityum iyon batarya paketi besleyecek.

Ford’un Almanya’daki fuarda filo sahiplerine yönelik iki yeni çözümünü de duyurması bekleniyor. Ford Smart Mobility tarafından geliştirilen bu çözümler ve diğer tüm teknolojiler 20 Eylül’deki IAA Ticari Araç Fuarı’nda görücüye çıkarılacak.


https://media.ford.com/content/fordmedia/feu/en/news/2018/09/10/ford-to-reveal-new-generation-of-connected-and-electrified-trans.html Yorum Yaz
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Devilmaybad 8 ay en beğenilen
İzmit'te üretilir biz görmeden başka ülkelere gider. Temiz ve çevreci ürünlere gerek yok karadüzen dizeller satılır ancak bizde.
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Meticulous 8 ay
transit custom'da 1.0 litre motor var. normal transitte motor hacmiyle ilgili bir şey yazmıyor. ona göre yorumlayın.
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ışıklılımühendis20 8 ay
Umarım daha uzun menzilli % 100 elektrikli manuel ve otomatik araçları göreceğimiz günler daha da yaklaşıyordur. Çünkü fosil yakıtlardan kaynaklanan çevre kirliliği yüzünden hastalanan insan sayısı hızla artıyor. Artık bir çözüm şart.
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IceRulez 8 ay
birşey söyliyim mi arkadaşlar. Trafikte o kadar araç 2 belkide 3-4 kat fazla yakıt yakıyor.
Devletin yasa çıkarması lazım hybrid araçlara teşvik. elektrik araçlarına teşvik vb.
Yemin ediyorum hem insanlar perişan haldeler hem ekonomi boşa gidiyor.
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Boss Boost 8 ay
Bunlar iş yapar işte
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NEŞELİMEŞEODUNU 8 ay
1.0 transit

maden kamyonları gibi ortada içten yanmalı motor 4 tekerde elektrikli motor
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pspoor 8 ay
Yillardir elektrikli arac diyoruz, bakin yine geri kalacak ulke. Ayni senaryolar tekrarlaniyor, firsat kaciyor artik.
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Devilmaybad 8 ay en beğenilen
İzmit'te üretilir biz görmeden başka ülkelere gider. Temiz ve çevreci ürünlere gerek yok karadüzen dizeller satılır ancak bizde.
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Cryin 8 ay
En başta da 1.0 araba mı olur çekmez diyorduk vardır bi bildikleri
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FRAPS_TR 8 ay
Jenerator olarak kullanılacak
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start_system 8 ay
1 litre ecoboost mu? herhalde sadece yolcu taşımak için geliştirilmiş. en mantıklı olan 2.0 hibrit dizel.
tesla çekici gibi tam elektrikli olması için dört tekerden motorlu, yüksek batarya kapasiteli olmalı yoksa esnaf 3-4 ton yükü atınca yerinden bile kalkamaz.
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