Ford'un elektrikli Transit modelleri bu ay tanıtılacak

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Otomotiv sektöründeki elektrik dönüşümü yavaş yavaş ticari araç pazarında da kendini hissettirmeye başladı. Alman üretici Mercedes’in elektrikli Sprinter modelinin ardından devreye giren Ford, ticari araç pazarındaki pozisyonunu yeni nesil elektrikli Transit modelleriyle perçinlemek için kolları sıvadı.

Ford’un ticari araç pazarındaki elektrik dönüşümü 48 volt hafif hibrit teknolojisine sahip yeni 2 tonluk Transit ve PHEV (şarj edilebilir hibrit) Transit Custom modelleri üzerinde şekillenecek. 20 Eylül tarihinde Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenecek IAA Ticari Araç Fuarı’nda görücüye çıkması beklenen araçlar 2019 yılında satışa sunulacak.

Yeni 2 tonluk Transit modeli 2019’un ortalarında satışa çıktığında daha verimli motorları, arttırılmış yük kapasitesi, dahili bağlantı ve gelişmiş sürücü teknolojileriyle rekabeti kızıştıracak. Bunun yanı sıra ön yüzündeki yeni tasarımı ve daha fazla saklama alanına sahip yeni kabini ile daha pratik bir kullanım sunmayı amaçlıyor.

Geliştirilmiş 2.0 litre EcoBlue dizel motorların bulunacağı yeni Transit’te müşteriler manuel şanzımanlı versiyonlarda 48 volt hafif hibrit teknolojisini de tercih edebilecek. Dur/kalk trafik başta olmak üzere sürüş esnasında verimliliği arttırmayı amaçlayan bu sistem, yavaşlama anında enerji geri kazanımı sağlayarak motora ve elektronik aksama yardımcı olacak.

Hannover’de tanıtılacak bir diğer model Transit Custom PHEV ise tamamen elektrikli olarak 50 km menzil sunan bir hibrit sisteme sahip olacak. 1.0 litre EcoBoost benzinli üniteyi menzil arttırıcı olarak kullanacak modelin toplamda 482 km menzile sahip olacağı da tanıtım öncesinde gelen bilgiler arasında. Transit Custom’daki hibrit sistemi sıvı soğutmalı lityum iyon batarya paketi besleyecek.

Ford’un Almanya’daki fuarda filo sahiplerine yönelik iki yeni çözümünü de duyurması bekleniyor. Ford Smart Mobility tarafından geliştirilen bu çözümler ve diğer tüm teknolojiler 20 Eylül’deki IAA Ticari Araç Fuarı’nda görücüye çıkarılacak.

https://media.ford.com/content/fordmedia/feu/en/news/2018/09/10/ford-to-reveal-new-generation-of-connected-and-electrified-trans.html