Mercedes "martı kanat" SLS AMG'nin Roadster versiyonunu tanıttı

Mercedes martı kanat olarak bilinen süper spor yol otomobili SLS AMG'nin Roadster versiyonuna ait resmi görüntüleri yayınladı. Yıl sonuna doğru pazara girmesi beklenen otomobil henüz test aşamasında olduğu için görüntüleri yayınlanan aracın prototipi olduğunu ve yollara çıkacak nihai tasarımda anlamında bazı ufak değişiklikler olabileceğini de belirtmek gerekiyor.

Üstü açılır tasarıma sahip olduğu için orjinal modelden farklı olarak martı kanat yani yukarı doğru açılır kapılara sahip olmayan SLS AMG Roadster aynı zamanda orjinal modele kıyasla üstü açılır tasarımın gerektirdiği yapısal takviyeler nedeniyle 2 Kg daha ağır. 50 Km hızla seyir halindeyken 11 saniyede üzerini açıp kapayabilen araç mevcut model ile aynı motoru kullanıyor.

SLS AMG'yi yakından takip edenlerin bildiği üzere 6.3 litre hacmindeki V8 motor, 563 beygir güç ve 650nm tork üretiyor. 0-100 Km hızlanmasını 4.0 saniyede tamamladığı belirtilen yeni SLS AMG Roadster'ın azami sürati ise 309 km/saat (192 mph) olarak açıklanıyor. Eylül ayında düzenlenecek Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıtılması beklenen SLS AMG Roadster, Sonbahar aylarında satışa sunulacak.