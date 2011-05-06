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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mercedes "martı kanat" SLS AMG'nin Roadster versiyonunu tanıttı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
85,7b
1
28
Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mercedes
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Mercedes martı kanat olarak bilinen süper spor yol otomobili SLS AMG'nin Roadster versiyonuna ait resmi görüntüleri yayınladı. Yıl sonuna doğru pazara girmesi beklenen otomobil henüz test aşamasında olduğu için görüntüleri yayınlanan aracın prototipi olduğunu ve yollara çıkacak nihai tasarımda anlamında bazı ufak değişiklikler olabileceğini de belirtmek gerekiyor.

Üstü açılır tasarıma sahip olduğu için orjinal modelden farklı olarak martı kanat yani yukarı doğru açılır kapılara sahip olmayan SLS AMG Roadster aynı zamanda orjinal modele kıyasla üstü açılır tasarımın gerektirdiği yapısal takviyeler nedeniyle 2 Kg daha ağır. 50 Km hızla seyir halindeyken 11 saniyede üzerini açıp kapayabilen araç mevcut model ile aynı motoru kullanıyor.

SLS AMG'yi yakından takip edenlerin bildiği üzere 6.3 litre hacmindeki V8 motor, 563 beygir güç ve 650nm tork üretiyor. 0-100 Km hızlanmasını 4.0 saniyede tamamladığı belirtilen yeni SLS AMG Roadster'ın azami sürati ise 309 km/saat (192 mph) olarak açıklanıyor. Eylül ayında düzenlenecek Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıtılması beklenen SLS AMG Roadster, Sonbahar aylarında satışa sunulacak.

Mercedes
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Kaan™ 8 yıl
Z4 den farksiz olmus kanatlaringidince

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phantom_coal 8 yıl
martı kanat yoksa sls le ne alakası var.
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Harley-Davidson 8 yıl
Marti kanat yerine bunu alanin alnini karislarlar
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konix 8 yıl
Bu tür haberleri Fx57 değilde Duratorq yayınlamaz mıydı ?
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V.K. 8 yıl
o değilde bir de bu konudan sonra ben sls amg radster konusu açsam kesin mevcut konu diye kilitlenir fakat;

konu mevcutken sevgili yöneticilerin aynı konuyu tekrar açabiliyor olması hoş değil

forum.donanimhaber.com/...

buyrun burdan yakın sevgili arkadaşlar
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Tanarri 8 yıl
Rock_Rage
Martının kanatlarını sokmusler sanırsam.SAYGILARLA

hakikaten nerde kaldı bu işin espirisi üstü açılan martı kanatmı olurmuş.
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olağan_şüpheli 8 yıl
üstü acık olmamış... ama normalde nostaljik esintiler taşıyan tasarımına hastayım..
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Rock_Rage 8 yıl
Martının kanatlarını sokmusler sanırsam.
SAYGILARLA
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chakra 8 yıl
6.3 litre hacmindeki V8 motor, 563 beygir güç ve 650nm tork üretiyor. 0-100 Km hızlanmasını 4.0 saniyede tamamladığı belirtilen yeni SLS AMG Roadster'ın azami sürati ise 309 km/saat (192 mph) olarak açıklanıyor.


İlgimi çeken bu kısım oldu.
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Ivoorzwart 8 yıl
ön tasarım çok kötü bence.mercedes'e büyük ızgara gitmiyor

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Tiglat Pileser 8 yıl

Ivoorzwart
ön tasarım çok kötü bence.mercedes'e büyük ızgara gitmiyor

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çok tarz bir araba bu arkadaş ya
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