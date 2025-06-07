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    Xpeng ve Huawei, yeni head-up display sistemini G7 modelinde sunacak

    Xpeng ve Huawei, elektrikli SUV modeli G7 için artırılmış gerçeklik destekli head-up display sistemi geliştirdi. Sistem, sürüş güvenliği ve navigasyonu ileri taşıyor.

    Xpeng G7, Huawei'nin AR HUD teknolojisiyle geliyor Tam Boyutta Gör
    Çinli otomobil üreticisi Xpeng ile teknoloji devi Huawei'nin geliştirdiği artırılmış gerçeklik destekli head-up display (AR-HUD) sistemi, şirketin yeni elektrikli SUV modeli G7 ile kullanıma sunuluyor. “Chasing Light Panorama” adı verilen sistem, Huawei’nin donanım altyapısını Xpeng’in yazılım çözümleriyle birleştiriyor. Sistem, artırılmış gerçeklik üzerinden gelişmiş navigasyon ve sürüş destek özellikleri sunuyor.

    AR-HUD, 87 inçlik geniş bir yansıtma alanına sahip ve ana-yan yollar, kavşaklar, virajlar, dönel kavşaklar, tüneller, rampalar gibi sekiz farklı sürüş senaryosunda bilgi yansıtabiliyor. Sistem, %85 NTSC renk gamını kapsıyor, 12.000 nitin üzerinde parlaklık ve 1800:1 kontrast oranı sunuyor. Gelişmiş algoritmalar sayesinde araç hareketinden kaynaklı görüntü titremesi azaltılıyor.

    Sürücünün karar alma sürecini kolaylaştırmayı ve güvenliği artırmayı hedefleyen sistem; şerit bazlı navigasyon, güvenlik uyarıları, trafik ışığı geri sayımı, kör nokta uyarıları ve engel kaçınma rotalarını doğrudan ön cam üzerine yansıtıyor. Navigasyon, yol yüzeyi ile hizalanarak engeller ve eğimli yollar için dinamik uyarlama yapabiliyor.

    Xpeng G7, Huawei'nin AR HUD teknolojisiyle geliyor Tam Boyutta Gör
    Huawei’nin radar ve kamera entegreli XHUD-AR motoru sayesinde sistem, 0,3 saniyelik tahmin aralığıyla araç hareketlerini öngörebiliyor. Bu motor, özellikle bozuk zeminlerde AR ikonlarının sapmadan yansıtılmasını sağlıyor.

    Xpeng G7 modeli 11 Haziran’da tanıtılacak ve ön siparişe açılacak. Teslimatların yılın üçüncü çeyreğinde başlaması planlanıyor. Aracın başlangıç fiyatı yaklaşık 36.000 dolar olarak belirlenmiş durumda.

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    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

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    turkelvis 22 saat önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    H
    hexedemical 1 gün önce

    Bu ne 2001 de f16 üretiyoduk şimdi f35 modernizasyonu için abd onayını bekliyorlar, nerden nereye

    Y
    YouRæk 1 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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