Xpeng ve Huawei, yeni head-up display sistemini G7 modelinde sunacak

AR-HUD, 87 inçlik geniş bir yansıtma alanına sahip ve ana-yan yollar, kavşaklar, virajlar, dönel kavşaklar, tüneller, rampalar gibi sekiz farklı sürüş senaryosunda bilgi yansıtabiliyor. Sistem, %85 NTSC renk gamını kapsıyor, 12.000 nitin üzerinde parlaklık ve 1800:1 kontrast oranı sunuyor. Gelişmiş algoritmalar sayesinde araç hareketinden kaynaklı görüntü titremesi azaltılıyor.
Sürücünün karar alma sürecini kolaylaştırmayı ve güvenliği artırmayı hedefleyen sistem; şerit bazlı navigasyon, güvenlik uyarıları, trafik ışığı geri sayımı, kör nokta uyarıları ve engel kaçınma rotalarını doğrudan ön cam üzerine yansıtıyor. Navigasyon, yol yüzeyi ile hizalanarak engeller ve eğimli yollar için dinamik uyarlama yapabiliyor.
Xpeng G7 modeli 11 Haziran’da tanıtılacak ve ön siparişe açılacak. Teslimatların yılın üçüncü çeyreğinde başlaması planlanıyor. Aracın başlangıç fiyatı yaklaşık 36.000 dolar olarak belirlenmiş durumda.
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Bize de tebrik etmek düşer.Bravo
Bu ne 2001 de f16 üretiyoduk şimdi f35 modernizasyonu için abd onayını bekliyorlar, nerden nereye
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.