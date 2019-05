Mercedes-AMG'den F1 motorlu hiper otomobil geliyor

Süper otomobil kavramı ilk defa 1920'lerde İngiltere'de kullanılmıştı. Yüzlerce beygir gücündeki güçlü otomobiller için düşünülen bu tanım, günümüzde prestijli markaların performans otomobillerine verilen özel bir statü. Ferrari, Porsche, McLaren ve Lamborghini gibi firmaların ürettiği her araç, bir süper otomobil. Bu markalardan herhangi birine ait otomobile bindiğinizde meraklı bakışların üzerinizde olacağından, yüksek süratle gidip, güvenle durabileceğinizden emin olursunuz. Hiper otomobil ise başka bir dünyayı temsil ediyor, teknik olarak her hiper otomobil bir süper otomobildir ancak her süper otomobil bir hiper otomobil değildir. Günümüz otomotiv endüstrisindeki süper otomobillerin sadece %1 hiper otomobil olarak yorumlanabilir. Peki ama neden, hangi otomobilleri ne gibi gerekçelerle hiper otomobil sınıfına alabiliriz?

Samimi olmak gerekirse, herkesin kabul edeceği genel geçer bir tanım kullanmak pek kolay değil. Üstelik hiper otomobillerde gördüğümüz yeniliklerin yavaş yavaş süper otomobillere gelmesi, iki sınıfı biraz daha birbirine yaklaştırıyor. Ancak her halukarda hiper otomobiller lehine alt atla koyabileceğimiz kriterlerin sayısı hala oldukça fazla. Benim tanımıma göre "street legal" dediğimiz trafiğe çıkma izni konusunda sınırlarda gezen, en egzotik tasarıma sahip, en ileri ve karmaşık teknolojileri, en yüksek güç ve aktif aerodinamik parçalarla bir araya getiren, bunu yaparken de az üretilen, hızlanma testlerine çocuk oyuncağı muamelesi yapan ve boş vakitlerini Nürburgring pistinde geçirmeyi seven araçlar, hiper otomobil dünyasının asli üyeleri haline geliyor. Hangileri diye soracak olursanız eğer; Ferrari LaFerrari, Porsche 918, McLaren P1, Pagani Huayra, Koenigsegg One:1 ve Bugatti Chiron gibi modeller hiper otomobildir.

Bu sınıftaki otomobiler ayrıcalıklıdır, müşterisi bellidir ve bazısı 100 adet bile üretilmese de, ayrıcalıklı yerleri hazırdır. İşte bu özel kulübün yakın gelecekte önemli bir temsilcisi daha olacak: Mercedes-AMG. Bazılarınızın bildiği üzere Alman şirket, dolaylı yoldan da olsa zaten kulübün üyesi zira Pagani ve Koenigsegg gibi firmalar motor ve teknoloji olarak Mercedes-AMG işbirliğini esas alıyorlar. Ancak gelen yeni bilgilere göre Mercedes-AMG'nin üzerinde çalıştığı hiper otomobil biraz daha farklı. Onlar örneğin AMG GTS'den birkaç gömlek yukarıda bir araç değil, muadili olmayan tamamiyle yeni ve özel bir araç yapma gayretindeler. Konuyla ilgili olarak Mercedes-AMG'den yeni açıklamalar geldi, hadi gelin yakından bakalım.

Kesin olan şu; Mercedes-AMG'nin hiper otomobili, büyük oranda F1 teknolojilerini baz alacak. Hatta kullanılacak motor da F1'den adapte bir hibrit ünite olacak. Gelecek sene yani AMG'nin 50. yılında lanse edilecek otomobil sınırlı sayıda üretilecek ve ilk teslimatlar bugün itibariyle 2,5 yıl sonra gerçekleştirilecek. Mercedes Ar-Ge'nin patronu Thomas Webber çalışmaları doğrularken, şirketin satış ve pazarlama patronu Ola Källenius, daha önce kimsenin denemediğini yaparak F1 motorunu kullanan bir yol otomobili sunmak üzere çalıştıklarını ifade etti, açıkçası bu gerçekten heyecan verici.

Açıklamadan yola çıkacak olursam eğer, yeni hiper otomobilin bu sene Mercedes-AMG'nin F1 otomobillerine güç veren 1.6 litre hacmindeki V6 turbo motorun bir versiyonunu kullanacak diyebilirim. Ayrıca KERS olarak tanımladığımız kinetik enerji geri dönüşüm sistemi yani aracın frenlemesi esnasında ortaya çıkan enerjiyi takviye amaçlı kullandıran sistem de yol otomobilinde yer verilecek özellikler arasında. Ayrıca tahminlere göre yeni otomobil 1000+ beygir gücünde olacak. Olması gerektiği gibi karbon fiber, hem gövde hem de şase de yaygın şekilde kullanılacak. Kısacası yeni otomobil mümkün olduğu kadar hafif ama aynı zamanda mukavemeti de bir o kadar yüksek bir şase ile gelecek gibi görünüyor.

Bir de tanıtım görseli yayınlayan Mercedes-AMG, genel form faktör olarak Pagani ve Koenigsegg'e daha yakın duruyor. Yeni otomobil, Almanların belki de en seri otomobili olacak gibi görünüyor. Az sayıda üretileceğini de hesaba katarsak eğer, öyle zannediyorum ki petrol zengini araplar aracın ilk müşterisi olacak. Araca ait daha fazla bilginin kademeli olarak önümüzdeki aylarda paylaşılmasını beklerken, fiyatı belki de milyon euro seviyesinde olacak. Peki sizler ne düşünüyorsunuz, hiper otomobil segmenti nasıl olmalı ve Mercedes-AMG rakipleri karşısında neler başarabilir.

Mercedes'in çılgın otomobil projeleri sadece hiper otomobille sınırlı değil. İşte diğer iki proje ve ilk örneklerini yerinde görme şansı yakaladığımız çok özel araçlar;