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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mercedes-AMG'den F1 motorlu hiper otomobil geliyor

Hiper otomobil mi, o da nesi ? Süper spor yol otomobillerine aşinayız ancak endüstrinin yeni tanımı olan hiper otomobiller, teknoloji-performans-tasarım konusunda uç noktadakileri temsil ediyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,6b
1
16
Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Süper otomobil kavramı ilk defa 1920'lerde İngiltere'de kullanılmıştı. Yüzlerce beygir gücündeki güçlü otomobiller için düşünülen bu tanım, günümüzde prestijli markaların performans otomobillerine verilen özel bir statü. Ferrari, Porsche, McLaren ve Lamborghini gibi firmaların ürettiği her araç, bir süper otomobil. Bu markalardan herhangi birine ait otomobile bindiğinizde meraklı bakışların üzerinizde olacağından, yüksek süratle gidip, güvenle durabileceğinizden emin olursunuz. Hiper otomobil ise başka bir dünyayı temsil ediyor, teknik olarak her hiper otomobil bir süper otomobildir ancak her süper otomobil bir hiper otomobil değildir. Günümüz otomotiv endüstrisindeki süper otomobillerin sadece %1 hiper otomobil olarak yorumlanabilir. Peki ama neden, hangi otomobilleri ne gibi gerekçelerle hiper otomobil sınıfına alabiliriz?
Samimi olmak gerekirse, herkesin kabul edeceği genel geçer bir tanım kullanmak pek kolay değil. Üstelik hiper otomobillerde gördüğümüz yeniliklerin yavaş yavaş süper otomobillere gelmesi, iki sınıfı biraz daha birbirine yaklaştırıyor. Ancak her halukarda hiper otomobiller lehine alt atla koyabileceğimiz kriterlerin sayısı hala oldukça fazla. Benim tanımıma göre "street legal" dediğimiz trafiğe çıkma izni konusunda sınırlarda gezen, en egzotik tasarıma sahip, en ileri ve karmaşık teknolojileri, en yüksek güç ve aktif aerodinamik parçalarla bir araya getiren, bunu yaparken de az üretilen, hızlanma testlerine çocuk oyuncağı muamelesi yapan ve boş vakitlerini Nürburgring pistinde geçirmeyi seven araçlar, hiper otomobil dünyasının asli üyeleri haline geliyor. Hangileri diye soracak olursanız eğer; Ferrari LaFerrari, Porsche 918, McLaren P1, Pagani Huayra, Koenigsegg One:1 ve Bugatti Chiron gibi modeller hiper otomobildir. 
Mercedes-AMG'den F1 motorlu hiper otomobil geliyor
 
Bu sınıftaki otomobiler ayrıcalıklıdır, müşterisi bellidir ve bazısı 100 adet bile üretilmese de, ayrıcalıklı yerleri hazırdır. İşte bu özel kulübün yakın gelecekte önemli bir temsilcisi daha olacak: Mercedes-AMG. Bazılarınızın bildiği üzere Alman şirket, dolaylı yoldan da olsa zaten kulübün üyesi zira Pagani ve Koenigsegg gibi firmalar motor ve teknoloji olarak Mercedes-AMG işbirliğini esas alıyorlar. Ancak gelen yeni bilgilere göre Mercedes-AMG'nin üzerinde çalıştığı hiper otomobil biraz daha farklı. Onlar örneğin AMG GTS'den birkaç gömlek yukarıda bir araç değil, muadili olmayan tamamiyle yeni ve özel bir araç yapma gayretindeler.  Konuyla ilgili olarak Mercedes-AMG'den yeni açıklamalar geldi, hadi gelin yakından bakalım.
Kesin olan şu; Mercedes-AMG'nin hiper otomobili, büyük oranda F1 teknolojilerini baz alacak. Hatta kullanılacak motor da F1'den adapte bir hibrit ünite olacak. Gelecek sene yani AMG'nin 50. yılında lanse edilecek otomobil sınırlı sayıda üretilecek ve ilk teslimatlar bugün itibariyle 2,5 yıl sonra gerçekleştirilecek.  Mercedes Ar-Ge'nin patronu Thomas Webber çalışmaları doğrularken, şirketin satış ve pazarlama patronu Ola Källenius, daha önce kimsenin denemediğini yaparak F1 motorunu kullanan bir yol otomobili sunmak üzere çalıştıklarını ifade etti, açıkçası bu gerçekten heyecan verici.
Açıklamadan yola çıkacak olursam eğer, yeni hiper otomobilin bu sene Mercedes-AMG'nin F1 otomobillerine güç veren 1.6 litre hacmindeki V6 turbo motorun bir versiyonunu kullanacak diyebilirim.  Ayrıca KERS olarak tanımladığımız kinetik enerji geri dönüşüm sistemi yani aracın frenlemesi esnasında ortaya çıkan enerjiyi takviye amaçlı kullandıran sistem de yol otomobilinde yer verilecek özellikler arasında. Ayrıca tahminlere göre yeni otomobil 1000+ beygir gücünde olacak. Olması gerektiği gibi karbon fiber, hem gövde hem de şase de yaygın şekilde kullanılacak. Kısacası yeni otomobil mümkün olduğu kadar hafif ama aynı zamanda mukavemeti de bir o kadar yüksek bir şase ile gelecek gibi görünüyor.  
Bir de tanıtım görseli yayınlayan Mercedes-AMG, genel form faktör olarak Pagani ve Koenigsegg'e daha yakın duruyor. Yeni otomobil, Almanların belki de en seri otomobili olacak gibi görünüyor. Az sayıda üretileceğini de hesaba katarsak eğer, öyle zannediyorum ki petrol zengini araplar aracın ilk müşterisi olacak. Araca ait daha fazla bilginin kademeli olarak önümüzdeki aylarda paylaşılmasını beklerken, fiyatı belki de milyon euro seviyesinde olacak. Peki sizler ne düşünüyorsunuz, hiper otomobil segmenti nasıl olmalı ve Mercedes-AMG rakipleri karşısında neler başarabilir.  
Mercedes'in çılgın otomobil projeleri sadece hiper otomobille sınırlı değil. İşte diğer iki proje ve ilk örneklerini yerinde görme şansı yakaladığımız çok özel araçlar;

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darkboyy 3 yıl en beğenilen
Az önce küçümsediğiniz bmw
-1992 de mclaren a motor verdi
-Yıllarca dünyanın en hızlı aracı f1 oldu
-Hala en hızlı atmosferik araç


İmla
Az önce küçümsediğiniz bmw-1992 de mclaren a motor verdi-Yıllarca dünyanın en hızlı aracı f1 oldu-Hala en hızlı atmosferik araç...
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2 Yanıt Yanıtla +17
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ozmenakif 3 yıl
1.6 litre olması isabet olmuş. Fazla yakmaz. Yıllık vergisi de 1000 kağıt. Tam aile arabası. Egea gibi arabaların kökünü kurutur bu
Yanıtla +6
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DH Misafiri 3 yıl
1.6 motor nasıl 1K beygir oluyor anlamadım?
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darkboyy 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
1.6 motor nasıl 1K beygir oluyor anlamadım?

Büyük ihtimalle gücün çoğunu elektrik motoru üretecek eğer böyle olmazsa turboları çok büyük olur ki bence yine 1000 hp olmaz
Gaza dokununca sadece hışır hışır turbo sesi duyulur
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Mamut 3 yıl
Ufak bir hata var sanırım. Koenigsegg bildiğim kadarıyla Mercedes motoru kullanmadı hiç. Ford'dan motor bloğu alıp kendisi geliştiriyordu önce. Ama son yaptığı araçların motorları tamamen kendi tasarımı.
Şu sıralar AMG ile birlikte bir 1.6 motor geliştiriyorlar, belki o yanıltmış olabilir.
Mercedes anladığım kadarıyla 90'ların sonunda çıkardığı CLK-GTR gibi bir araç yapacak. Tabi GTR F1 değil Le-Mans temelliydi. İlginç bir çalışma olabilir. Ama tanıtım görseli Le-Mans tipi bir karoseri destekliyor gibi.
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V4LKyR 3 yıl
1.6 motor motorlu taşıtlar vergisi olarak avantajlı olmuş. ÖTV'si de düşüktür. Kilometrede de 30-35 kuruş yakarsa muhteşem bir otomobil olur. :)
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Cowinenge 3 yıl
Motor ömrü olayını nasıl halledecekler çok merak ediyorum çünkü neredeyse 2 yarışta bir motor bakıma giriyor f1 araçlarında eğer bu ömür olayını hallederlerse rakiplerine 4-5 boy fark atar..
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bianconera 3 yıl Cowinenge
Cowinenge

Motor ömrü olayını nasıl halledecekler çok merak ediyorum çünkü neredeyse 2 yarışta bir motor bakıma giriyor f1 araçlarında eğer bu ömür olayını hallederlerse rakiplerine 4-5 boy fark atar..

F1'deki motoru direkt oldugu gibi alıp buna yerleştirmeyecekleri aşikar hocam :)
1 Yanıt Yanıtla +1
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ozmenakif 3 yıl
1.6 litre olması isabet olmuş. Fazla yakmaz. Yıllık vergisi de 1000 kağıt. Tam aile arabası. Egea gibi arabaların kökünü kurutur bu
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sertacaygun 3 yıl
Erdi Bey F1 araçlarının motor ömrü cidden çok çok kısıtlı.
Çap yüksek, strok düşük. Verimsizliğin alası.
"Güç" kelimesinin tanımı gereği çok fazla güç üretiyor eyvallah, ama tork yok, ömür yok. Bir motorun iyi olması bence tork ile ilgilidir.
Beygir gücü ile ilgili makale okumak isterseniz :
sekizsilindir.com/...
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Killer_Elite 3 yıl
Denendi kardesim mumkunati olsa cikardi 1 tane anca uretirler o da piste bi kere cikar 1.6 1000 beygire dayandi o motorlar

Simdi ona bakarsan bmw e60 m5 de f1 teknolojisi kullandi bi cok noktada yazida bmwye laf atilmista ondan soyluyorum e60 m5 in sesi bosuna f1lere benzemiyor şasisindede dokunuslar var
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darkboyy 3 yıl en beğenilen
Az önce küçümsediğiniz bmw
-1992 de mclaren a motor verdi
-Yıllarca dünyanın en hızlı aracı f1 oldu
-Hala en hızlı atmosferik araç


İmla
2 Yanıt Yanıtla +17
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MB-CLS 3 yıl darkboyy
darkboyy
Az önce küçümsediğiniz bmw
-1992 de mclaren a motor verdi
-Yıllarca dünyanın en hızlı aracı f1 oldu
-Hala en hızlı atmosferik araç


İmla

Mercedesde ilk otomobili uretti.


Mercedesin basarilarini yazarsam kimse konusamaz.
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Mr. Jingles 3 yıl darkboyy
Katılıyorum. F1 modeli hâlâ benim gözümde tüm zamanların en iyi nihai yol otomobilidir. 1992'den 2005'e kadar yani 13 yıl boyunca dünyanın en hızlı arabası olarak kaldı. 1998'de yapılan hız denemesinde ortalamada 386 km/s, son hızda ise 391 km/s ile kendi rekorunu kırmış bir model. Ayrıca 1992'de üretilmiş olmasına rağmen F1 hiper sınıfı bir araba.
Bugattiler Koenigseggler gibi son hız arabası değildi.
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