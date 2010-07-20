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Mercedes-Benz 9 ileri otomatik vites geliştiriyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Otomobil üreticileri arasındaki "verimlilik" yarışı, Mercedes- Benz'in üzerinde çalıştığı yeni bir vites kutusu ile boyut değiştirebilir. Alman otomobil üreticisine yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre Mercedes-Benz, 9 ileri otomatik vites geliştiriyor. Yüksek hacimli motorlarda daha iyi yakıt verimliliği için geliştirilen çift kavramalı 9 ileri vites kutusunun, mevcut teknoloji için sınır teşkil ettiği ve geliştirilmesinin ciddi yatırım gerektirdiği belirtilirken, Mercedes, hagi modellerde kullanacağının planlarını yapmaya başladı bile.

Şu ana kadar firmadan yapılan resmi herhangi bir açıklamada olmasa da, gelen bilgilere göre 9 ileri otomatik vites, firmanın süper-spor yol otomobili SLS'in çift tubolu V6 hibrit motoruyla birlikte kullanılabilir. Öte yandan bir başka kaynak ise, yeni vites kutusundan faydalanacak ilk modelin 2012'de yollara çıkacak hibrit motorlu yeni nesil S-Class olacağını iddia ediyor. Bu modellere ek olarak SSK AMG konspeti de çift turbolu V6 veya V8 motor ile çift kavramalı 9 ileri otomatik vites kutusundan faydalanacak yeni nesil Merecedes otomobillerinden birisi olabilir.

Mercedes-Benz mühendislerinden alınan bilgilere göre 9 ileri otomatik vites, hem yakıt tasarrufu sağlayacak hem de CO2 emisyonunun düşürülmesine katkı sağlayacak.


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LiveForSpeed 7 yıl
Hortcu misafir seni
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SAİM. 7 yıl
100 kmh ile ilerlerken rölantide gider artık araçlar o kadar vitesle
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DH Misafiri 7 yıl
Mercedesin coğu arabasında biliyoruzki direksiyonda vıtes dimi o yüzden insanın kolu ağırmaz pek dimi hem 9 vites cıktı ama mercedes gerektiği perfomnsı bulamadığı için tekrar geliştiriyor diye biliyorum arkim söyledi hep 9 vitesi mercedes audi bmw rakiplerini yenmek ve dünyayı korumak hemde bütcemizi korumak adına yapmıstır yani 8 vites ve 9 vites sacma deildir
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Nightmare70 8 yıl
vw bile 7 ileri çift kavramalı yani dsg şanzıman koyuyor arabalara.Skoda fabia rs vs örneği.Bıraknda koca mercedes koysun 9 ileri.Hatta formula 1 içinde çok uygun olur ama orda pilotlar manuel atacağı için çok sıkıntı olur o yüzden hala 7 ileri kullanıyorlar.9 ileri hem yakıt ekonomisi hemde hızlanma için mükemmel olur
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korsanzeki168 9 yıl
ortalık mavradan yıkılıyor mobilletten şahine gecemeyen bünyeler s serisine konacak şanzımanı tartışıyor pes...
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mert107 9 yıl
Adamlar gerekli görmese başına bela alma riskine girmezler sanzıman gelistirme konusunda bence...

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milyondabir 9 yıl
yılan gibi araba ne süzülür bu
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massacre*** 9 yıl
5 vites zor kullanıyoz 9 vites aman ALLAH IM
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CanM 9 yıl
Otomatik olur zaten
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OverClocK1ng 9 yıl
Valla ne diyeyim. Ellerin dert görmesin. Hakikaten etkileyici bir araba.
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OverClocK1ng 9 yıl
İki saattir arkaplan resmi yapmak amacıyla resimdeki arabanın daha büyük resmini arıyorum ama modelini tam olarak bulamadım...
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HoLY.oNE 9 yıl

OverClocKing

İki saattir arkaplan resmi yapmak amacıyla resimdeki arabanın daha büyük resmini arıyorum ama modelini tam olarak bulamadım...

buyur dostum


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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AhmedKaymakcı 9 yıl
Biz 5 vites kullanınca seviniyoruz,adamlar 9 vites yapmış yahu
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SenefrU 9 yıl
motor üretimini mercedes, şanzıman teknoljisini de mc laren sağlıyor.mercedes-mc laren işbirliği dünyanın en büyük motor ve şanzıman üreticilerinden sadece 2si.9 değil 10 sene sonra 15 ileri şanzımanı oluşturur bu adamlar...
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darkaura 9 yıl
Yanlis bilmiyorsam volkwagenin dsg sanzumani cift kavramali dual clutch.
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