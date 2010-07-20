Otomobil üreticileri arasındaki "verimlilik" yarışı, Mercedes- Benz'in üzerinde çalıştığı yeni bir vites kutusu ile boyut değiştirebilir. Alman otomobil üreticisine yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre Mercedes-Benz, 9 ileri otomatik vites geliştiriyor. Yüksek hacimli motorlarda daha iyi yakıt verimliliği için geliştirilen çift kavramalı 9 ileri vites kutusunun, mevcut teknoloji için sınır teşkil ettiği ve geliştirilmesinin ciddi yatırım gerektirdiği belirtilirken, Mercedes, hagi modellerde kullanacağının planlarını yapmaya başladı bile.

Şu ana kadar firmadan yapılan resmi herhangi bir açıklamada olmasa da, gelen bilgilere göre 9 ileri otomatik vites, firmanın süper-spor yol otomobili SLS'in çift tubolu V6 hibrit motoruyla birlikte kullanılabilir. Öte yandan bir başka kaynak ise, yeni vites kutusundan faydalanacak ilk modelin 2012'de yollara çıkacak hibrit motorlu yeni nesil S-Class olacağını iddia ediyor. Bu modellere ek olarak SSK AMG konspeti de çift turbolu V6 veya V8 motor ile çift kavramalı 9 ileri otomatik vites kutusundan faydalanacak yeni nesil Merecedes otomobillerinden birisi olabilir.

Mercedes-Benz mühendislerinden alınan bilgilere göre 9 ileri otomatik vites, hem yakıt tasarrufu sağlayacak hem de CO2 emisyonunun düşürülmesine katkı sağlayacak.