İnsansı robot Apollo, Mercedes’te işe başlıyor

Robotlar Mercedes’te işe başlıyor
Geçtiğimiz haberlerimizde aktardığımız gibi Amazon, Agility'nin Digit robotlarını merkezlerinde test etmeye başlamış, bu Ocak ayında ise Figure, BMW ile bir anlaşma yaptığını duyurmuş ve aynı zamanda OpenAI ile kapsamlı bir işbirliğine girişmişti. Şimdi ise insansı robot girişimi Apptronik, Mercedes-Benz ile benzer bir adım atıyor.
Öte yandan bu tip anlaşmalar genellikle iki tarafın için de oldukça kazançlı oluyor. Apptronik, ürününü gerçek dünya koşullarında test ederek son derece veriler elde ederken Mercedes ise hissedarlarına geleceğe yatırım yaptığını göstermiş ve aynı zamanda geleceği kendi fabrikasında görmüş olacak. Apptronik tarafından geliştirilen Apollo, Mercedes’in tesisinde düşük beceri isteyen, fiziksel olarak zorlayıcı, otomatikleştirilmeye uygun işlerde kullanılacak.
Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere robotlar, tesiste daha çok bir ürünü veya koliyi bir yerden başka bir yere taşıma süreçlerinde kullanılacak gibi duruyor. Robotlar, insan çalışanların montaj işlemlerinde kullanacağı bileşenleri taşıyacak ve ayrıca bu bileşenleri denetleyecek. Son olarak, bu tip ortaklıkların sayılarının önümüzdeki dönemlerde daha da artacağı düşünülüyor.Kaynakça https://techcrunch.com/2024/03/15/mercedes-begins-piloting-apptronik-humanoid-robots/ https://www.prnewswire.com/news-releases/apptronik-and-mercedes-benz-enter-commercial-agreement-that-will-pilot-apptroniks-apollo-humanoid-robot-in-mercedes-benz-manufacturing-facilities-302089972.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.