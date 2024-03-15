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    Anlık Bildirim

    İnsansı robot Apollo, Mercedes’te işe başlıyor

    BMW’nin Figure AI ile kurduğu ortaklığa benzer bir şekilde şimdi de Mercedes Benz, insansı robot girişimi Apptronik ile ortaklık kurduğunu duyurdu. Apptronik’in Apollo’su Mercedes’te işe başlayacak.
    insansı robot mercedes apptronik apollo Tam Boyutta Gör
    Yapay zekanın gölgesinde kalmış olsa da son birkaç yılda insansı robotların katettiği mesafe oldukça etkileyici. Bununla birlikte iki yüksek teknoloji alanının birleşmesiyle işler daha da ilginç bir yere doğru gitmeye başladı. İnsansı robotlar aynı zamanda giderek daha fazla alanda test ediliyor. Geçtiğimiz aylarda BMW, son zamanların popüler girişimlerinden Figure AI ile ortaklık yapmıştı. Şimdi de benzer şekilde bir başka otomotiv devi Mercedes Benz, Austin Üniversitesi’nden çıkan insansı robot girişimi Apptronik ile ortaklık kurduğunu duyurdu.

    Robotlar Mercedes’te işe başlıyor

    Geçtiğimiz haberlerimizde aktardığımız gibi Amazon, Agility'nin Digit robotlarını merkezlerinde test etmeye başlamış, bu Ocak ayında ise Figure, BMW ile bir anlaşma yaptığını duyurmuş ve aynı zamanda OpenAI ile kapsamlı bir işbirliğine girişmişti. Şimdi ise insansı robot girişimi Apptronik, Mercedes-Benz ile benzer bir adım atıyor.

    apptronik apollo mercedes Tam Boyutta Gör
    Firmalar tarafından yapılan açıklamada anlaşma kapsamında Mercedes’in üretim hatlarında gelişmiş robotik uygulamalarının belirlenmesi için bir pilot programın başlatılacağı belirtiliyor. Anlaşmanın finansal tarafı diğer benzerlerinde olduğu gibi belirsiz ancak genellikle bu tip pilot programların ölçeğinin küçük olduğu biliniyor. Örneğin BMW, ABD’deki üretim tesisinde 5 adet Figure 01 robotu bulunacağını belirtmişti.

    Öte yandan bu tip anlaşmalar genellikle iki tarafın için de oldukça kazançlı oluyor. Apptronik, ürününü gerçek dünya koşullarında test ederek son derece veriler elde ederken Mercedes ise hissedarlarına geleceğe yatırım yaptığını göstermiş ve aynı zamanda geleceği kendi fabrikasında görmüş olacak. Apptronik tarafından geliştirilen Apollo, Mercedes’in tesisinde düşük beceri isteyen, fiziksel olarak zorlayıcı, otomatikleştirilmeye uygun işlerde kullanılacak.

    Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere robotlar, tesiste daha çok bir ürünü veya koliyi bir yerden başka bir yere taşıma süreçlerinde kullanılacak gibi duruyor. Robotlar, insan çalışanların montaj işlemlerinde kullanacağı bileşenleri taşıyacak ve ayrıca bu bileşenleri denetleyecek. Son olarak, bu tip ortaklıkların sayılarının önümüzdeki dönemlerde daha da artacağı düşünülüyor.

    Kaynakça https://techcrunch.com/2024/03/15/mercedes-begins-piloting-apptronik-humanoid-robots/ https://www.prnewswire.com/news-releases/apptronik-and-mercedes-benz-enter-commercial-agreement-that-will-pilot-apptroniks-apollo-humanoid-robot-in-mercedes-benz-manufacturing-facilities-302089972.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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