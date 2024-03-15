İnsansı robot Apollo, Mercedes’te işe başlıyor

Tam Boyutta Gör Yapay zekanın gölgesinde kalmış olsa da son birkaç yılda insansı robotların katettiği mesafe oldukça etkileyici. Bununla birlikte iki yüksek teknoloji alanının birleşmesiyle işler daha da ilginç bir yere doğru gitmeye başladı. İnsansı robotlar aynı zamanda giderek daha fazla alanda test ediliyor. Geçtiğimiz aylarda BMW, son zamanların popüler girişimlerinden Figure AI ile ortaklık yapmıştı. Şimdi de benzer şekilde bir başka otomotiv devi Mercedes Benz, Austin Üniversitesi’nden çıkan insansı robot girişimi Apptronik ile ortaklık kurduğunu duyurdu.

Robotlar Mercedes’te işe başlıyor

Geçtiğimiz haberlerimizde aktardığımız gibi Amazon, Agility'nin Digit robotlarını merkezlerinde test etmeye başlamış, bu Ocak ayında ise Figure, BMW ile bir anlaşma yaptığını duyurmuş ve aynı zamanda OpenAI ile kapsamlı bir işbirliğine girişmişti. Şimdi ise insansı robot girişimi Apptronik, Mercedes-Benz ile benzer bir adım atıyor.

Tam Boyutta Gör Firmalar tarafından yapılan açıklamada anlaşma kapsamında Mercedes’in üretim hatlarında gelişmiş robotik uygulamalarının belirlenmesi için bir pilot programın başlatılacağı belirtiliyor. Anlaşmanın finansal tarafı diğer benzerlerinde olduğu gibi belirsiz ancak genellikle bu tip pilot programların ölçeğinin küçük olduğu biliniyor. Örneğin BMW, ABD’deki üretim tesisinde 5 adet Figure 01 robotu bulunacağını belirtmişti.

OpenAI ve Figure ortaklığından inanılmaz bir insansı robot çıktı 1 gün önce eklendi

Öte yandan bu tip anlaşmalar genellikle iki tarafın için de oldukça kazançlı oluyor. Apptronik, ürününü gerçek dünya koşullarında test ederek son derece veriler elde ederken Mercedes ise hissedarlarına geleceğe yatırım yaptığını göstermiş ve aynı zamanda geleceği kendi fabrikasında görmüş olacak. Apptronik tarafından geliştirilen Apollo, Mercedes’in tesisinde düşük beceri isteyen, fiziksel olarak zorlayıcı, otomatikleştirilmeye uygun işlerde kullanılacak.

Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere robotlar, tesiste daha çok bir ürünü veya koliyi bir yerden başka bir yere taşıma süreçlerinde kullanılacak gibi duruyor. Robotlar, insan çalışanların montaj işlemlerinde kullanacağı bileşenleri taşıyacak ve ayrıca bu bileşenleri denetleyecek. Son olarak, bu tip ortaklıkların sayılarının önümüzdeki dönemlerde daha da artacağı düşünülüyor.

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