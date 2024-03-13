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    Anlık Bildirim

    Mercedes, Çinli firmalara uygulanan verginin düşürülmesini istiyor

    Mercedes'in patronu Ola Källenius, Avrupa'nın Çin'den gelen elektrikli araçlara yönelik vergileri düşürmesi gerektiğini, rekabetin Avrupalı ??markaları daha iyi araçlar üretmeye zorlayacağına söyledi.
    Mercedes, Çinlilere uygulanan verginin düşürülmesini istiyor Tam Boyutta Gör
    Mercedes-Benz'in patronu Ola Källenius, Avrupa'nın Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara yönelik gümrük vergilerini düşürmesi gerektiğini, artan rekabetin Avrupalı ​​markaları daha iyi araçlar üretmeye zorlayacağına inanıyor.

    Källenius, Avrupa Komisyonu'nun Çinli elektrikli araçlara yönelik ithalat vergilerini artırmayı düşündüğü bir dönemde Financial Times ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda bu sözleri sarfetti. Çinli firmaların Avrupa'ya ihracat yapmasının rekabetin doğal bir aşaması olduğunu, daha iyi ürünlerle ve daha iyi teknolojiyle cevap verilmesi gerektiğini belirtti. Källenius, "Piyasa ekonomisi budur. Rekabetin ortaya çıkmasına izin verin." dedi.

    Avrupa, Çinli elektrikli araçlara %10 gümrük vergisi uyguluyor

    Mevcut durumda, Çinli elektrikli araçlar Avrupa'ya ithal edildiğinde %10'luk bir gümrük vergisiyle karşı karşıya kalırken, Avrupalı ​​otomobil üreticileri Çin'e ihracat yaparken %15'lik bir gümrük vergisi ödüyor. Stellantis ve Renault gibi şirketler, Çinli elektrikli araçlarının oluşturduğu tehdit konusunda açık sözlü olsalar da Källenius, Mercedes'in bu vergilendirmeyi istemediğini söyledi:

    "Biz şirketler olarak koruma istemiyoruz ve en iyi Çinli şirketlerin de koruma istemediğine inanıyorum. Onlar da herkes gibi dünyada rekabet etmek istiyor. Piyasaların açılması, özellikle ekonomi harikası Çin'de zenginliğin artmasına yol açarak yüz milyonlarca insanı yoksulluktan kurtardı. Eğer korumacılığın uzun vadeli başarı getirdiğine inanıyorsak, tarih bize bunun böyle olmadığını gösteriyor."

    Mercedes'in Çin ile güçlü bağı var

    Mercedes gibi Alman otomobil üreticilerinin yöneticileri, Avrupa Komisyonu'nun yeni tarifeler uygulaması durumunda Çin'den gelecek misillemelerden muhtemelen korkuyorlar. Böyle bir durum, tüm otomobil satışlarının üçte birinden fazlası Çin'de gerçekleşen Mercedes'e zarar verebilir. Geely ve SAIC de Mercedes hisselerin beşte birine sahip, dolayısıyla ülkeyle güçlü bağları var. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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