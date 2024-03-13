Mercedes, Çinli firmalara uygulanan verginin düşürülmesini istiyor

Tam Boyutta Gör Mercedes-Benz'in patronu Ola Källenius, Avrupa'nın Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara yönelik gümrük vergilerini düşürmesi gerektiğini, artan rekabetin Avrupalı ​​markaları daha iyi araçlar üretmeye zorlayacağına inanıyor.

Källenius, Avrupa Komisyonu'nun Çinli elektrikli araçlara yönelik ithalat vergilerini artırmayı düşündüğü bir dönemde Financial Times ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda bu sözleri sarfetti. Çinli firmaların Avrupa'ya ihracat yapmasının rekabetin doğal bir aşaması olduğunu, daha iyi ürünlerle ve daha iyi teknolojiyle cevap verilmesi gerektiğini belirtti. Källenius, "Piyasa ekonomisi budur. Rekabetin ortaya çıkmasına izin verin." dedi.

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Avrupa, Çinli elektrikli araçlara %10 gümrük vergisi uyguluyor

Mevcut durumda, Çinli elektrikli araçlar Avrupa'ya ithal edildiğinde %10'luk bir gümrük vergisiyle karşı karşıya kalırken, Avrupalı ​​otomobil üreticileri Çin'e ihracat yaparken %15'lik bir gümrük vergisi ödüyor. Stellantis ve Renault gibi şirketler, Çinli elektrikli araçlarının oluşturduğu tehdit konusunda açık sözlü olsalar da Källenius, Mercedes'in bu vergilendirmeyi istemediğini söyledi:

"Biz şirketler olarak koruma istemiyoruz ve en iyi Çinli şirketlerin de koruma istemediğine inanıyorum. Onlar da herkes gibi dünyada rekabet etmek istiyor. Piyasaların açılması, özellikle ekonomi harikası Çin'de zenginliğin artmasına yol açarak yüz milyonlarca insanı yoksulluktan kurtardı. Eğer korumacılığın uzun vadeli başarı getirdiğine inanıyorsak, tarih bize bunun böyle olmadığını gösteriyor."

Mercedes'in Çin ile güçlü bağı var

Mercedes gibi Alman otomobil üreticilerinin yöneticileri, Avrupa Komisyonu'nun yeni tarifeler uygulaması durumunda Çin'den gelecek misillemelerden muhtemelen korkuyorlar. Böyle bir durum, tüm otomobil satışlarının üçte birinden fazlası Çin'de gerçekleşen Mercedes'e zarar verebilir. Geely ve SAIC de Mercedes hisselerin beşte birine sahip, dolayısıyla ülkeyle güçlü bağları var.

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Mercedes, Çinlilere uygulanan verginin düşürülmesini istiyor