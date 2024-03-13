Mercedes, Çinli firmalara uygulanan verginin düşürülmesini istiyor

- Avrupa, Çinli elektrikli araçlara %10 gümrük vergisi uyguluyor
- Mercedes'in Çin ile güçlü bağı var
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Källenius, Avrupa Komisyonu'nun Çinli elektrikli araçlara yönelik ithalat vergilerini artırmayı düşündüğü bir dönemde Financial Times ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda bu sözleri sarfetti. Çinli firmaların Avrupa'ya ihracat yapmasının rekabetin doğal bir aşaması olduğunu, daha iyi ürünlerle ve daha iyi teknolojiyle cevap verilmesi gerektiğini belirtti. Källenius, "Piyasa ekonomisi budur. Rekabetin ortaya çıkmasına izin verin." dedi.
Avrupa, Çinli elektrikli araçlara %10 gümrük vergisi uyguluyor
Mevcut durumda, Çinli elektrikli araçlar Avrupa'ya ithal edildiğinde %10'luk bir gümrük vergisiyle karşı karşıya kalırken, Avrupalı otomobil üreticileri Çin'e ihracat yaparken %15'lik bir gümrük vergisi ödüyor. Stellantis ve Renault gibi şirketler, Çinli elektrikli araçlarının oluşturduğu tehdit konusunda açık sözlü olsalar da Källenius, Mercedes'in bu vergilendirmeyi istemediğini söyledi:
"Biz şirketler olarak koruma istemiyoruz ve en iyi Çinli şirketlerin de koruma istemediğine inanıyorum. Onlar da herkes gibi dünyada rekabet etmek istiyor. Piyasaların açılması, özellikle ekonomi harikası Çin'de zenginliğin artmasına yol açarak yüz milyonlarca insanı yoksulluktan kurtardı. Eğer korumacılığın uzun vadeli başarı getirdiğine inanıyorsak, tarih bize bunun böyle olmadığını gösteriyor."
Mercedes'in Çin ile güçlü bağı var
Mercedes gibi Alman otomobil üreticilerinin yöneticileri, Avrupa Komisyonu'nun yeni tarifeler uygulaması durumunda Çin'den gelecek misillemelerden muhtemelen korkuyorlar. Böyle bir durum, tüm otomobil satışlarının üçte birinden fazlası Çin'de gerçekleşen Mercedes'e zarar verebilir. Geely ve SAIC de Mercedes hisselerin beşte birine sahip, dolayısıyla ülkeyle güçlü bağları var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.