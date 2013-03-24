Mercedes'in lüks otomobili S Serisi, yeni jenerasyonunda yeni teknolojilerle geliyor

Mercedes'in en lüks otomobillerini içeren S Serisi yakında yeni yüzüyle yollara çıkacak. Artan rekabete karşı Mercedes'in ciddi revizyona gittiği yeni nesil S Serisi'nin sürprizleri arasında tamamiyle yenilenmiş araç içi bilgi-eğlence sistemi de bulunuyor.

Bir tanesi temel araç dinamikleri için diğeri ise çoklu ortam özellikleri ve ek fonksiyonların kontrolü için olmak üzere 8:3 görüntü oranına sahip iki adet ultra geniş 12.3-inç ile donatılan araçların donanımsal alt yapısını ise Intel Atom işlemcisi oluşturuyor. Atom işlemci ailesinin hangi modelinin kullanıldığı henüz açıklanmayan yeni S Serisi ile Mercedes - Audi rekabetine ek olarak Intel - Nvidia rekabeti de alevlenmiş olacak.

Bilmeyenler için ufak bir hatırlatma yapmakta fayda var; Audi'nin üst seviye araçlarında bilgi-eğlence sisteminin donanımsal altyapısını Nvidia'nın Tegra platformu oluşturmakta. Intel'in de Mercedes'in S Serisi'ne girmesi ile, otomobil ve teknoloji firmalarının birlikteliğinden doğan yeni bir yarışa tanık olacağız gibi görünüyor. Yeni S Serisi'nin bilgi-eğlence ekranında sürüş fonksiyonlarına ek olarak Google Maps üzerinden konum bilgileri, tüm ses ve görüntü sistemleri, uygulamalar ve ek araç enstrümanları takip edilebilecek.

Hatta ve hatta koltukların masaj özellikleri ve araç içi parfüm özelliği bile aynı sistem ile yönetilebilecek. Evet yanlış okumadınız parfüm özelliği de kontrol edilebilecek. Araç içi eğlence donanımlarını en üst düzeyde tutmak isteyen Merecedes, sektörün öncü isimlerinden Bang & Olufsen'in 1500 Watt'lık ses sistemini tercih etmiş. Yani lüksün simgesi olarak gösterilen yeni S Sınıfı için aynı zamanda tekerlekli eğlence üssü tanımalaması da yapılabilir.

Aracın tüm özelliklerini kontrol etmemizi sağlayan sistemin arka planında ise 30 milyon yeni programlama kodu içeren COMAND Online Center teknolojisi gelmekte.

Yapılan açıklamalara göre yeni nesil Mercedes S Serisi'nde, tam 156 adet araç içi kontrol düğmesi ve anahtarına yer veriliyor. Bu butonların sadece 23 tanesi sürücü kapısına yerleştirilmiş durumda. Sürücü kapılarında 15'şer adet buton yer alırken, direksiyonda ise 12 düğme konumlandırılmış, kalanlar ise araç içerisine dağıtılmış durumda.

Mayıs ayında pazara sürülmesi beklenen yeni nesil Mercedes S Serisi'nin sınıfına liderlik edecek çok sayıda teknolojik özellik ile çıkacağı düşünülüyor. Sahip olduğu aktif ve pasif güvenlik önlemleri, performans figürleri ve yakıt tüketimi gibi değerlerinin merakla beklendiği otomobil, hem sahip olduğu özellikler hem de teknolojik yenilikleri ile lüks segmentte yöneticilerin ve iş adamlarının yeni gözdesi olmaya aday. 1954 yılından bu yana üretilmekte olan lüks sedan, yeni jenerasyonu ile şimdiden heyecan yaratırken, rakiplerine karşı neler yapabildiğini görmek için biraz daha beklememiz gerekecek.