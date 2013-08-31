Mercedes'in otomobillerinde kullandığı gece görüş ve otomatik tanıma sistemi artık hayvanları da algılayabilecek

Haber Editörü
Gelişen teknolojiler doğrultusunda özellikle güvenlik noktasında büyük gelişme gösteren otomobil modelleri, olumsuz durumlara karşı insanlardan önce tepki verebilir duruma geldiler. Teknolojiyi sonuna kadar kullanan firmalardan Mercedes'in araçları içerisinde yaklaşık dört yılı aşkın süredir kullandığı gece görüş ve otomatik tanıma sistemi, artık farklı hayvanları da algılayarak sürücüleri uyarabilecek.
Daha çok doğal alanların içerisinden geçen yollarda meydana gelen ve söylediğine göre sadece Amerika'da her yıl 27,000 insanın yaralanmasına ve 3,5 milyar dolarlık zarara yol açan hayvanlara dayalı trafik kazaları, genellikle kısıtlı görüşe sahip olunan gece yolculuklarında meydana geliyor. Bunun önüne geçebilmek adına İsviçre merkezli Autoliv güvenlik firması ile Almanya merkezli Mercedes tarafından geliştirilen "Night View Assist Plus" isimli sistem, artık insanlar ve trafik tabelaları yanında inek, geyik, at, deve ve hatta yaban domuzu gibi hayvanları da algılayacak ve aracın içerisinde yer alan bir ekran üzerinden sürücüleri uyararak kötü durumların önüne geçilmesine yardımcı olacak.
Araçların önüne yerleştirilen iki adet kızıl ötesi kamera ile çalıştığı belirtilen sistemin, ilk olarak 2014 model Mercedes Benz S-Class (Şimdilik Avrupa versiyonu. Amerika'da onay bekleniyor) ile kullanılmaya başlandığı, daha sonra ise diğer modeller üzerinde de konumlandırılabileceği belirtiliyor.
http://gizmodo.com/mercedes-vehicles-have-night-vision-that-can-recognize-1226656905 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Çevireyim hocam.
J: Jeremy asıl sunucu
R: Richard ufak eleman
J: Mercedes S class'ı biliyorsunuz. Üzerinde bir Cruise controll var, aktif cruise control.
(ekranı gösterince) Şimdi burada nasıl çalıştığını gösteren kısa bir videomuz var . (animasyon başlıyor)
Sürüş boyunca bir radar var, radar önünüdeki aracın durduğunu algılıyor ve acil fren ile aracı durduruyor.
R: yani çarpmıyor çok akıllıca değil mi?
J Frene basmanız da gerek yok.
J: (animasyon bittikten sonra) Bir Alman Tv şirketi Mercedes'e gidiyor , "bunu filme almak istiyoruz, gerçekse çok iyi" diyor. Mercedes şirkete "Tamam gelin bizim fabrikaya gösterelim " Bir deneme yapıp filme alıyorlar. Şimdi ne olduğuna bakalım:
-(araç hareke ederken) Şimdi araç binadan çıkıp sise doğru gidiyor, araç bir şey göremiyor, (hahaha nasıl çevirebilirim bilmiyorum )
Almanlar için bişeyler yolunda gitmemiş gibi, çok sıcak oldu burası
R: Sis kaybolduktan sonra bir tane ince sesli Alman "Efendim, gördüğünüz gibi DURDU "
Kabaca konuşmalar bu şekilde.