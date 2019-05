Mercedes'in otomobillerinde kullandığı gece görüş ve otomatik tanıma sistemi artık hayvanları da algılayabilecek

Gelişen teknolojiler doğrultusunda özellikle güvenlik noktasında büyük gelişme gösteren otomobil modelleri, olumsuz durumlara karşı insanlardan önce tepki verebilir duruma geldiler. Teknolojiyi sonuna kadar kullanan firmalardan Mercedes'in araçları içerisinde yaklaşık dört yılı aşkın süredir kullandığı gece görüş ve otomatik tanıma sistemi, artık farklı hayvanları da algılayarak sürücüleri uyarabilecek.

Daha çok doğal alanların içerisinden geçen yollarda meydana gelen ve söylediğine göre sadece Amerika'da her yıl 27,000 insanın yaralanmasına ve 3,5 milyar dolarlık zarara yol açan hayvanlara dayalı trafik kazaları, genellikle kısıtlı görüşe sahip olunan gece yolculuklarında meydana geliyor. Bunun önüne geçebilmek adına İsviçre merkezli Autoliv güvenlik firması ile Almanya merkezli Mercedes tarafından geliştirilen "Night View Assist Plus" isimli sistem, artık insanlar ve trafik tabelaları yanında inek, geyik, at, deve ve hatta yaban domuzu gibi hayvanları da algılayacak ve aracın içerisinde yer alan bir ekran üzerinden sürücüleri uyararak kötü durumların önüne geçilmesine yardımcı olacak.

Araçların önüne yerleştirilen iki adet kızıl ötesi kamera ile çalıştığı belirtilen sistemin, ilk olarak 2014 model Mercedes Benz S-Class (Şimdilik Avrupa versiyonu. Amerika'da onay bekleniyor) ile kullanılmaya başlandığı, daha sonra ise diğer modeller üzerinde de konumlandırılabileceği belirtiliyor.

http://gizmodo.com/mercedes-vehicles-have-night-vision-that-can-recognize-1226656905