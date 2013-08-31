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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mercedes'in otomobillerinde kullandığı gece görüş ve otomatik tanıma sistemi artık hayvanları da algılayabilecek

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
3,8b
1
19
Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mercedes'in otomobillerinde kullandığı gece görüş ve otomatik tanıma sistemi artık hayvanları da algılayabilecek
Gelişen teknolojiler doğrultusunda özellikle güvenlik noktasında büyük gelişme gösteren otomobil modelleri, olumsuz durumlara karşı insanlardan önce tepki verebilir duruma geldiler. Teknolojiyi sonuna kadar kullanan firmalardan Mercedes'in araçları içerisinde yaklaşık dört yılı aşkın süredir kullandığı gece görüş ve otomatik tanıma sistemi, artık farklı hayvanları da algılayarak sürücüleri uyarabilecek.
Daha çok doğal alanların içerisinden geçen yollarda meydana gelen ve söylediğine göre sadece Amerika'da her yıl 27,000 insanın yaralanmasına ve 3,5 milyar dolarlık zarara yol açan hayvanlara dayalı trafik kazaları, genellikle kısıtlı görüşe sahip olunan gece yolculuklarında meydana geliyor. Bunun önüne geçebilmek adına İsviçre merkezli Autoliv güvenlik firması ile Almanya merkezli Mercedes tarafından geliştirilen "Night View Assist Plus" isimli sistem, artık insanlar ve trafik tabelaları yanında inek, geyik, at, deve ve hatta yaban domuzu gibi hayvanları da algılayacak ve aracın içerisinde yer alan bir ekran üzerinden sürücüleri uyararak kötü durumların önüne geçilmesine yardımcı olacak.
Araçların önüne yerleştirilen iki adet kızıl ötesi kamera ile çalıştığı belirtilen sistemin, ilk olarak 2014 model Mercedes Benz S-Class (Şimdilik Avrupa versiyonu. Amerika'da onay bekleniyor) ile kullanılmaya başlandığı, daha sonra ise diğer modeller üzerinde de konumlandırılabileceği belirtiliyor.

http://gizmodo.com/mercedes-vehicles-have-night-vision-that-can-recognize-1226656905 Yorum Yaz
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ST4LK3R 6 yıl en beğenilen
Böyle görecekse, kalsın.


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ST4LK3R 6 yıl TeufeL-07
TeufeL-07
Hahaha videoyu çok ön yargılı açmıştım bayıldım :D Nediyo acaba ? Siste görmüyormuymuş ?


Çevireyim hocam.
J: Jeremy asıl sunucu
R: Richard ufak eleman
J: Mercedes S class'ı biliyorsunuz. Üzerinde bir Cruise controll var, aktif cruise control.
(ekranı gösterince) Şimdi burada nasıl çalıştığını gösteren kısa bir videomuz var . (animasyon başlıyor)
Sürüş boyunca bir radar var, radar önünüdeki aracın durduğunu algılıyor ve acil fren ile aracı durduruyor.
R: yani çarpmıyor çok akıllıca değil mi?
J Frene basmanız da gerek yok.
J: (animasyon bittikten sonra) Bir Alman Tv şirketi Mercedes'e gidiyor , "bunu filme almak istiyoruz, gerçekse çok iyi" diyor. Mercedes şirkete "Tamam gelin bizim fabrikaya gösterelim
" Bir deneme yapıp filme alıyorlar. Şimdi ne olduğuna bakalım:
-(araç hareke ederken) Şimdi araç binadan çıkıp sise doğru gidiyor, araç bir şey göremiyor, (hahaha
nasıl çevirebilirim bilmiyorum
)
Almanlar için bişeyler yolunda gitmemiş gibi, çok sıcak oldu burası

R: Sis kaybolduktan sonra bir tane ince sesli Alman "Efendim, gördüğünüz gibi DURDU
"
Kabaca konuşmalar bu şekilde.
TeufeL-07Hahaha videoyu çok ön yargılı açmıştım bayıldım :D Nediyo acaba ? Siste görmüyormuymuş ?Çevireyim hocam....
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1 Yanıt Yanıtla +8
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ssbrutality 6 yıl
Bu Hırsız ve işgalci ingilizler,Almanlarla alay etmeden önce onlardan otomobil yapabilmeyi ve Bilim adamı yetiştiirebilmeyi bi zahmet öğrensinler,sonra cümle kursunlar..Gereksizler Topluluğu.
Bu Hırsız ve işgalci ingilizler,Almanlarla alay etmeden önce onlardan otomobil yapabilmeyi ve Bilim adamı yetiştiirebilmeyi bi zahmet öğrensinler,sonra cümle k...
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korsanzeki168 6 yıl
bilgisayarda olan donma hareketi olmuş bu sistemdede büyük ihtimal ram ve işlemci gücü yetmiyor stand alon calışmasına ragmen belli bir sürede yeniden başlatmak gerekiyor yada bu işlem yapılırken test olmuş ve sonuç kaza aslında güzel olması gereken sistemler bu tür güvenlik sistemleri sadece üst sınıfa degil b sınıfı araclara kadar inmeli güvenlik her şeyden önemlidir türkiyede insan para etmez amam avrupada insan çok degerlidir
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ST4LK3R 6 yıl
ssbrutality

Bu Hırsız ve işgalci ingilizler,Almanlarla alay etmeden önce onlardan otomobil yapabilmeyi ve Bilim adamı yetiştiirebilmeyi bi zahmet öğrensinler,sonra cümle kursunlar..Gereksizler Topluluğu.

Sayın ssbrutalty İnglizlere göre ise; Almanlar ameleden başka birşsey değil. Polikanın "p" sini bile bilmeyen 2 kez dünyanın en büyük gücü olmayı başarıp ardından üç beş yılda kazandıklarından daha fazlasını kaybeden, Ruh hastası (Hitler) bir adamın koyunları diyorlar. Milletlerin birbirine bakış açısı bence konumuzla pek alakadar değil.

umutarslan.com
sen bunu izledin mi. youtube.com/... İngilizler bu konuda çok yavşak.range rover la porsche karşılaştırırlar arabayı bok ederler.alman düşmanıdırlar.araçtaki sistem aktif olmayabilir bunu bilemeyiz.S serisi bir arabada o özellik var deniyorsa vardır.en iyi şekilde çalışıyordur.Adaptive Cruise Control subarudaki özellikte pek yeni değil.çoğu alman aracında yıllardır var.umarız her araçta standart olur.bazen 1 saniyelik dikkatsizlikten kazalar oluyor..


Evet izlemiştim, ingilizler Japonlara karşı daha da önyargılı. Ayrıca bizim zaten vermek istediğimiz mesaj Mercedes kötüdür şu iyidir falan değil, sadece temkinli olmak gerek. her teknolojnin %100 güvenilirliği olmadığıdır. Kim olursa olsun, Marka model farketmez. Hata payı ver ve sonuçları ölümcül olabilir. Sistem aktif olnayabilir demişsiniz; Fabrika Mercedes'in Gazete almanların ingilizler sadece videoyu yayınlıyor.Mercedes'in elemanları sistemi açmayı unutacak kadar ..... olduğunu zannetmiyorum. Ayrıca videoda dikkat ederseniz araç fren yapıyor ve yavaşlıyor sistem aktif.
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ST4LK3R 6 yıl
ssbrutality

Bu Hırsız ve işgalci ingilizler,Almanlarla alay etmeden önce onlardan otomobil yapabilmeyi ve Bilim adamı yetiştiirebilmeyi bi zahmet öğrensinler,sonra cümle kursunlar..Gereksizler Topluluğu.

Sayın ssbrutalty İnglizlere göre ise; Almanlar ameleden başka birşsey değil. Polikanın "p" sini bile bilmeyen 2 kez dünyanın en büyük gücü olmayı başarıp ardından üç beş yılda kazandıklarından daha fazlasını kaybeden, Ruh hastası (Hitler) bir adamın koyunları diyorlar. Milletlerin birbirine bakış açısı bence konumuzla pek alakadar değil.

umutarslan.com
sen bunu izledin mi. youtube.com/... İngilizler bu konuda çok yavşak.range rover la porsche karşılaştırırlar arabayı bok ederler.alman düşmanıdırlar.araçtaki sistem aktif olmayabilir bunu bilemeyiz.S serisi bir arabada o özellik var deniyorsa vardır.en iyi şekilde çalışıyordur.Adaptive Cruise Control subarudaki özellikte pek yeni değil.çoğu alman aracında yıllardır var.umarız her araçta standart olur.bazen 1 saniyelik dikkatsizlikten kazalar oluyor..


Evet izlemiştim, ingilizler Japonlara karşı daha da önyargılı. Ayrıca bizim zaten vermek istediğimiz mesaj Mercedes kötüdür şu iyidir falan değil, sadece temkinli olmak gerek. her teknolojnin %100 güvenilirliği olmadığıdır. Kim olursa olsun, Marka model farketmez. Hata payı ver ve sonuçları ölümcül olabilir. Sistem aktif olnayabilir demişsiniz; Fabrika Mercedes'in Gazete almanların ingilizler sadece videoyu yayınlıyor.Mercedes'in elemanları sistemi açmayı unutacak kadar ..... olduğunu zannetmiyorum. Ayrıca videoda dikkat ederseniz araç fren yapıyor ve yavaşlıyor sistem aktif.
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CertificatedStaff 6 yıl
Video iyiymis
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ssbrutality 6 yıl
Bu Hırsız ve işgalci ingilizler,Almanlarla alay etmeden önce onlardan otomobil yapabilmeyi ve Bilim adamı yetiştiirebilmeyi bi zahmet öğrensinler,sonra cümle kursunlar..Gereksizler Topluluğu.
Yanıtla +5
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blackzeros 6 yıl
ST4LK3R
Böyle görecekse, kalsın.

videoda gülünecek çok birşey yok eğer orda frenlemeyi araba yaptıysa yine başarılı sayılır , çünkü arabanın hızı i momentumu ve darbe şiddeti azaliyor şiddetli bir çarpışma olmuyor ,diğer arabaya çarpsa bile hayat kurtarabilir.ayrıca freni yaptığı esnada içerden göremiyoruz yani öndeki araba görülüyormu ne kadar görülüyor belli değil.
2 Yanıt Yanıtla +2
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ST4LK3R 6 yıl blackzeros
blackzeros

videoda gülünecek çok birşey yok eğer orda frenlemeyi araba yaptıysa yine başarılı sayılır , çünkü arabanın hızı i momentumu ve darbe şiddeti azaliyor şiddetli bir çarpışma olmuyor ,diğer arabaya çarpsa bile hayat kurtarabilir.ayrıca freni yaptığı esnada içerden göremiyoruz yani öndeki araba görülüyormu ne kadar görülüyor belli değil.

Şöyle izah edeyim. Adam bu araca ne kadar para veriyor bir fikriniz var mı?
60.000 tl verdiğimiz bir aracın ufak bir sıkıntısı olsa satıcıya hemen koşmuyor muyuz? Bu nedir ya o kadar para verdik demiyor muyuz? S serisi için ortalama 700.000 Tl fiyat çekiyorlar, EEE satarken ne desin Mercedes'in elemanları "Ağğğğbi biz otomotik fren sistemini koyduk, ammmaa durur durmaz orasını bilemeyik" mi desinler
Komik olmayın lütfen Volvo'da aynı özellik olan araçlar var fiyatlarına bakın gelin. Hatta youtube.com/... şu videoyu bi izleyin bakın elin gavuru ne yapmış
1 Yanıt Yanıtla
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swat882 6 yıl blackzeros
blackzeros

ST4LK3R

Böyle görecekse, kalsın.


videoda gülünecek çok birşey yok eğer orda frenlemeyi araba yaptıysa yine başarılı sayılır , çünkü arabanın hızı i momentumu ve darbe şiddeti azaliyor şiddetli bir çarpışma olmuyor ,diğer arabaya çarpsa bile hayat kurtarabilir.ayrıca freni yaptığı esnada içerden göremiyoruz yani öndeki araba görülüyormu ne kadar görülüyor belli değil.

yine salak ingilizlerin alaycı tavrı, komik olan birşey yok almanlar çalışıyor, aynı şey volvonun başınada gelmişti.. ne oldu volvo yine volvo mercedes yine mercedes
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TeufeL-07 6 yıl
ST4LK3R
TeufeL-07 Hahaha videoyu çok ön yargılı açmıştım bayıldım :D Nediyo acaba ? Siste görmüyormuymuş ?
Çevireyim hocam. J: Jeremy asıl sunucu R: Richard ufak eleman J: Mercedes S classı biliyorsunuz. Üzerinde bir Cruise controll var, aktif cruise control. (ekranı gösterince) Şimdi burada nasıl çalıştığını gösteren kısa bir videomuz var . (animasyon başlıyor) Sürüş boyunca bir radar var, radar önünüdeki aracın durduğunu algılıyor ve acil fren ile aracı durduruyor. R: yani çarpmıyor çok akıllıca değil mi? J Frene basmanız da gerek yok. J: (animasyon bittikten sonra) Bir Alman Tv şirketi Mercedese gidiyor , bunu filme almak istiyoruz, gerçekse çok iyi diyor. Mercedes şirkete Tamam gelin bizim fabrikaya gösterelim
Bir deneme yapıp filme alıyorlar. Şimdi ne olduğuna bakalım: -(araç hareke ederken) Şimdi araç binadan çıkıp sise doğru gidiyor, araç bir şey göremiyor, (hahaha
nasıl çevirebilirim bilmiyorum
) Almanlar için bişeyler yolunda gitmemiş gibi, çok sıcak oldu burası
R: Sis kaybolduktan sonra bir tane ince sesli Alman Efendim, gördüğünüz gibi DURDU
Kabaca konuşmalar bu şekilde.

Hahaha koptum . Demek gerçekmiş :D Şimdi daha bir komik geldi. Bende mercedes s500L var demekki çok güvenmemek gerekir :D
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ST4LK3R 6 yıl TeufeL-07
TeufeL-07

ST4LK3R

TeufeL-07 Hahaha videoyu çok ön yargılı açmıştım bayıldım :D Nediyo acaba ? Siste görmüyormuymuş ?
Çevireyim hocam. J: Jeremy asıl sunucu R: Richard ufak eleman J: Mercedes S classı biliyorsunuz. Üzerinde bir Cruise controll var, aktif cruise control. (ekranı gösterince) Şimdi burada nasıl çalıştığını gösteren kısa bir videomuz var . (animasyon başlıyor) Sürüş boyunca bir radar var, radar önünüdeki aracın durduğunu algılıyor ve acil fren ile aracı durduruyor. R: yani çarpmıyor çok akıllıca değil mi? J Frene basmanız da gerek yok. J: (animasyon bittikten sonra) Bir Alman Tv şirketi Mercedese gidiyor , bunu filme almak istiyoruz, gerçekse çok iyi diyor. Mercedes şirkete Tamam gelin bizim fabrikaya gösterelim
Bir deneme yapıp filme alıyorlar. Şimdi ne olduğuna bakalım: -(araç hareke ederken) Şimdi araç binadan çıkıp sise doğru gidiyor, araç bir şey göremiyor, (hahaha
nasıl çevirebilirim bilmiyorum
) Almanlar için bişeyler yolunda gitmemiş gibi, çok sıcak oldu burası
R: Sis kaybolduktan sonra bir tane ince sesli Alman Efendim, gördüğünüz gibi DURDU
Kabaca konuşmalar bu şekilde.


Hahaha koptum . Demek gerçekmiş :D Şimdi daha bir komik geldi. Bende mercedes s500L var demekki çok güvenmemek gerekir :D


Hocam hiçbir araca güvenilmez. Aracınız güzelmiş. fakat bu kategorsindeki araçlar ağırlığı fazla olduğu için yüksek hızda çarpışma esnasında daha fazla hasara neden olur. Plastik bir bilye ile demir bilyeyi duvara vurmak gibi düşünün. Bu yüzden Ferrari, Lambo, Pagani gibi spor araçlarda ağırlığı düşürüp hemde çarpma anındaki etkiyi azatlmak için karbonfiber kullanırlar. Onun için hangi araç olursa olsun dikkatli olmak lazım. Hatta bu yüzden mercedes'in iihs skorları çok kötü örneğin
youtube.com/...
(Gereksiz yer kaplamasın diyer link verdim)
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TeufeL-07 6 yıl
ST4LK3R
Böyle görecekse, kalsın.

Hahaha videoyu çok ön yargılı açmıştım bayıldım :D Nediyo acaba ? Siste görmüyormuymuş ?
1 Yanıt Yanıtla
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ST4LK3R 6 yıl TeufeL-07
TeufeL-07
Hahaha videoyu çok ön yargılı açmıştım bayıldım :D Nediyo acaba ? Siste görmüyormuymuş ?


Çevireyim hocam.
J: Jeremy asıl sunucu
R: Richard ufak eleman
J: Mercedes S class'ı biliyorsunuz. Üzerinde bir Cruise controll var, aktif cruise control.
(ekranı gösterince) Şimdi burada nasıl çalıştığını gösteren kısa bir videomuz var . (animasyon başlıyor)
Sürüş boyunca bir radar var, radar önünüdeki aracın durduğunu algılıyor ve acil fren ile aracı durduruyor.
R: yani çarpmıyor çok akıllıca değil mi?
J Frene basmanız da gerek yok.
J: (animasyon bittikten sonra) Bir Alman Tv şirketi Mercedes'e gidiyor , "bunu filme almak istiyoruz, gerçekse çok iyi" diyor. Mercedes şirkete "Tamam gelin bizim fabrikaya gösterelim
" Bir deneme yapıp filme alıyorlar. Şimdi ne olduğuna bakalım:
-(araç hareke ederken) Şimdi araç binadan çıkıp sise doğru gidiyor, araç bir şey göremiyor, (hahaha
nasıl çevirebilirim bilmiyorum
)
Almanlar için bişeyler yolunda gitmemiş gibi, çok sıcak oldu burası

R: Sis kaybolduktan sonra bir tane ince sesli Alman "Efendim, gördüğünüz gibi DURDU
"
Kabaca konuşmalar bu şekilde.
1 Yanıt Yanıtla +8
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JoeyBane 6 yıl
Eğer düzgün çalışacaksa çok iyi olur. Kedi köpek çok sıkıntı yaratıyor.
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ST4LK3R 6 yıl en beğenilen
Böyle görecekse, kalsın.


2 Yanıt Yanıtla +16
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Steve Paul Jobs 6 yıl ST4LK3R
ST4LK3R

Böyle görecekse, kalsın.





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Be All My Sins Remembered 6 yıl ST4LK3R
ST4LK3R
Böyle görecekse, kalsın.




Sonu harikaydı
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