Çin'de yeni enerjili araçlar %50 pazar payına yaklaştı

Nisan ayını daha özel kılan asıl detay ise yeni enerjili araçların satışlardaki payının rekor seviyeye ulaşması. Mart ayında yüzde 42,4 olan bu oran nisan ayında yüzde 47,3'e yükseldi. Bu da artık Çin'de satılan neredeyse iki otomobilden birinin yeni enerjili olduğunu gösteriyor. Bundan sadece dört yıl önce bu oran yüzde 20'nin altındaydı.
Yeni enerjili araç satışlarını kendi içerisinde değerlendirdiğimizde ise elektriklilerin 822 bin adet olduğunu görüyoruz. Bu da geçen yılın nisan ayına göre yüzde 58'lik artış anlamına geliyor. Şarj edilebilir hibrit araçlar ise 403 bin adetle yıllık bazda yüzde 22 artış gösterdi.
Verilere göre BYD, 380 bin adetten fazla yeni enerjili araç satışıyla liderliğini sürdürdü. Ayrıca, ilk kez BYD'nin elektrikli otomobil satışları şarj edilebilir hibritleri geride bıraktı. Birçok Çinli üretici nisan ayında en iyi aylık sonuçlarını kaydetti. Bu ivmeden faydalanamayan tek isim Tesla oldu. 58.459 adet otomobil satan şirket, geçen yıla göre yüzde 6 düşüş yaşadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.
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