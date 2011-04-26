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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mercedes'in süper sedanı E63 AMG, 5.5L biturbo V8 motor'dan güç alıyor

8 yıl
22,2b
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24
Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mercedes'in süper sedanı E63 AMG, 5.5L biturbo V8 motor'dan güç alıyor
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Mercedes-Benz süper-sedan sınıfında yer alan yüksek performanslı E63 AMG modelinde yeni bir motor kullanacağını açıkladı. Daha önce kullanılan 6.3 litre hacmindeki V8 motor yerini 5.5 litre hacmindeki bi-turbo motoru bırakıyor. M157 kod adını taşıyan bu motor, standart konfigürasyonda 518 beygir güç ve 700nm tork üretirken, AMG Performans Paketi ile konfigüre edildiğinde ise 550 beygir güç ve 800nm tork üreten daha performanslı bir kimliğe bürünüyor.

Yüksek performanslı yeni nesil enjektörler ve dur/kalk (start/stop) sistemi sayesinde yeni güç ünitesi, yüksek performansı daha iyi yakıt verimliliği ile sunabiliyor. Mercedes tarafından açıklanan rakamlara göre yeni motor, yerini aldığı 6.3 litre hacmlindeki eski motora göre %22 daha iyi yakıt ekonomisi sunuyor. Yenilenen motoruyla birlikte E63 AMG Sedan'ın yakıt tüketimi 100 Km'de 9.8 litre, Wagon versiyonu içinse 100 Km'de 10 litre olarak açıklanıyor.

Bu arada yakıt ekonomisine katkı sağlayan bir diğer önemli detay olarak 7 ileri AMG SPEEDSHIFT MCT şanzıman gösteriliyor. Spor, Spor Plus ve Manuel olmak üzere üç farklı kullanım moduna sahip olan şanzıman, performans, yakıt ekonomisi ve keyif için farklı ihtiyaçlara yanıt verebiliyor.

Mercedes'in süper sedanı E63 AMG, 5.5L biturbo V8 motor'dan güç alıyor
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bianconera 8 yıl
Şu Amg pakette kardeşim oluyor hani
Tempra'ya taksan onu da adam eder


Motor ağırlığı : 204 kg

0-100 : 4.2 sn (Etkileyici)
700 Nm 1750-5000 rpm
800 Nm 2000-4500 rpm*
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Xagdas 8 yıl
biturbo = iki tene türboo ;)
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matgab 8 yıl
ayıp ya ayıp yaaa

alan var alamayan var arkadaş....
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umutarslan.com 8 yıl
hunter06
bu gücü 10 litre ile verebiliyorsa hakikaten güzel

aynen. Böcek kasa Wrx 2bin motor ama 13litre çekiyodu :D
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akdogan911 8 yıl
10 litre biraz imkansız gibi ancak , selefine bakarak yüzde 22 yakıt tasarrufu cok harika bir durum. hemde daha guclu ve daha hızlı bir araçla yakıt tasarrufu sağlıyorlar ya hastasıyız doktorun
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Evren 8 yıl
bu aracı alan kişinin yakıt tasarrufunu dusunecegını sanmıyorum :)
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hunter06 8 yıl
bu gücü 10 litre ile verebiliyorsa hakikaten güzel
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maivesiyah 8 yıl

Evren

bu aracı alan kişinin yakıt tasarrufunu dusunecegını sanmıyorum :)


+1
bunu alıyorsan hakkını vereceksin tasarruf yapacaksan elektrikli al


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aviator007 8 yıl

Evren

bu aracı alan kişinin yakıt tasarrufunu dusunecegını sanmıyorum :)


Maalesef Avrupalı artık bu aracı üretip Start & Stop koyarken yakıt tüketimini %20 azaltırken "ilk amacı" zaten 3-5 kuruş para tasarrufu değil. Yoksa parasını verip basmasını daha iyi bilirler bizden çünkü hem yakıt daha ucuz hem gelirleri daha fazla.

Artık öncelikleri daha az emisyon. Bu da yakıtı azaltmak... Böyle düşünün anlamak için.
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