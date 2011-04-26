Mercedes'in süper sedanı E63 AMG, 5.5L biturbo V8 motor'dan güç alıyor

Mercedes-Benz süper-sedan sınıfında yer alan yüksek performanslı E63 AMG modelinde yeni bir motor kullanacağını açıkladı. Daha önce kullanılan 6.3 litre hacmindeki V8 motor yerini 5.5 litre hacmindeki bi-turbo motoru bırakıyor. M157 kod adını taşıyan bu motor, standart konfigürasyonda 518 beygir güç ve 700nm tork üretirken, AMG Performans Paketi ile konfigüre edildiğinde ise 550 beygir güç ve 800nm tork üreten daha performanslı bir kimliğe bürünüyor.

Yüksek performanslı yeni nesil enjektörler ve dur/kalk (start/stop) sistemi sayesinde yeni güç ünitesi, yüksek performansı daha iyi yakıt verimliliği ile sunabiliyor. Mercedes tarafından açıklanan rakamlara göre yeni motor, yerini aldığı 6.3 litre hacmlindeki eski motora göre %22 daha iyi yakıt ekonomisi sunuyor. Yenilenen motoruyla birlikte E63 AMG Sedan'ın yakıt tüketimi 100 Km'de 9.8 litre, Wagon versiyonu içinse 100 Km'de 10 litre olarak açıklanıyor.

Bu arada yakıt ekonomisine katkı sağlayan bir diğer önemli detay olarak 7 ileri AMG SPEEDSHIFT MCT şanzıman gösteriliyor. Spor, Spor Plus ve Manuel olmak üzere üç farklı kullanım moduna sahip olan şanzıman, performans, yakıt ekonomisi ve keyif için farklı ihtiyaçlara yanıt verebiliyor.