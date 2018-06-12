Mercedes'in tam elektrikli EQA konsepti Sicilya'da tura çıktı

Alman üreticinin geçtiğimiz yıl Frankfurt Otomobil Fuarı’nda konsept olarak tanıttığı EQA, A Serisi ile aynı segmentte yarışacak tam elektrikli hatcback olarak karşımıza çıktı. Geçtiğimiz haftalarda “elveda gürültü, merhaba elektrik” sloganıyla EQC konsepti için reklam yayınlayan Mercedes, bu kez de başka bir video ile tüm dikkatleri EQA hatcback üzerine toplamaya çalışıyor.
Mercedes EQA konseptinin özelliklerini hatırlayacak olursak, 60 kWh kapasiteye ulaşan bataryanın 400 kilometreye kadar menzil sağladığı araçta 268 beygir güç üreten iki motor bulunuyor. Dört çeker sürüş sisteminin bulunduğu EQA konseptinin 0-100 km/s hızlanma süresi de 5 saniye olarak gösteriliyor. Mercedes EQA konsepti, DC hızlı şarj özelliği sayesinde 10 dakika şarjla 100 km yol katedebiliyor. Tüm bu özelliklerin üretim modeline nasıl yansıyacağını ilerleyen zamanlarda göreceğiz.
Alman otomobil devi, tam elektrikli kompakt otomobili EQA’nın üretimi için Fransa’daki fabrikasına yaklaşık 600 milyon dolar yatırımda bulundu. Kompakt aracın ardından sırada amiral gemisi olarak niteleyebileceğimiz tam elektrikli EQS sedan modeli bulunuyor.
İşte Mercedes’in çekimlerini Sicilya’da gerçekleştirdiği video:
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bu nasıl vizyonsuzluktur
bu nasıl sonra dan görmeliktir arkadaş
tesla
normal dizel tasarımı al elektriklide kullan
bu yeni tasarım iğrenç