Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mercedes'in tam elektrikli EQA konsepti Sicilya'da tura çıktı

Geçtiğimiz haftalarda tam elektrikli EQC SUV modeli için "elveda gürültü, merhaba elektrik" adında bir reklam videosu paylaşan Mercedes, bu kez de kompakt elektriklisi EQA'yı gözler önüne serdi.
11 ay
2,3b
1
6
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Mercedes'in tam elektrikli EQA konsepti Sicilya'da tura çıktı
Tam Boyutta Gör
 

Elektrikli araçlara büyük yatırım yapan ve bu doğrultuda EQ alt markasını oluşturan Mercedes, EQC adını verdiği tam elektrikli SUV modelini önümüzdeki yıl satışa sunmak için canla başla çalışıyor. Bu modelden sonra arayı soğutmak istemeyen Alman üreticinin yoğun takviminde farklı segmentlerde boy gösterecek bulunuyor. Bunlardan biri de tam elektrikli hatchback olarak karşımıza çıkan EQA modeli.

Alman üreticinin geçtiğimiz yıl Frankfurt Otomobil Fuarı’nda konsept olarak tanıttığı EQA, A Serisi ile aynı segmentte yarışacak tam elektrikli hatcback olarak karşımıza çıktı. Geçtiğimiz haftalarda “elveda gürültü, merhaba elektrik” sloganıyla EQC konsepti için reklam yayınlayan Mercedes, bu kez de başka bir video ile tüm dikkatleri EQA hatcback üzerine toplamaya çalışıyor.

Mercedes EQA konseptinin özelliklerini hatırlayacak olursak, 60 kWh kapasiteye ulaşan bataryanın 400 kilometreye kadar menzil sağladığı araçta 268 beygir güç üreten iki motor bulunuyor. Dört çeker sürüş sisteminin bulunduğu EQA konseptinin 0-100 km/s hızlanma süresi de 5 saniye olarak gösteriliyor. Mercedes EQA konsepti, DC hızlı şarj özelliği sayesinde 10 dakika şarjla 100 km yol katedebiliyor. Tüm bu özelliklerin üretim modeline nasıl yansıyacağını ilerleyen zamanlarda göreceğiz.

Alman otomobil devi, tam elektrikli kompakt otomobili EQA’nın üretimi için Fransa’daki fabrikasına yaklaşık 600 milyon dolar yatırımda bulundu. Kompakt aracın ardından sırada amiral gemisi olarak niteleyebileceğimiz tam elektrikli EQS sedan modeli bulunuyor.

İşte Mercedes’in çekimlerini Sicilya’da gerçekleştirdiği video:


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
hasan21t 11 ay en beğenilen
Yahu bu elektrikli araçlar neden uzaydan gelmiş gibi.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mavizaman 11 ay
çakma mercedes gibi ön tasarım çok yapmacık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Manchester United 11 ay
Normal tasarıma hasret kaldık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dere.beyi 11 ay
Allah belanızı versin ya tesla varken bu embesil tasarımlara hangi gerizekalı para verir normal araca koysana çokmu zor
bu nasıl vizyonsuzluktur
bu nasıl sonra dan görmeliktir arkadaş
tesla
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jon SNOW 37 11 ay
arkadaş normal tasarımı niye elektriklide kullanmıyorsun ki

normal dizel tasarımı al elektriklide kullan

bu yeni tasarım iğrenç
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
12 Angry Men 11 ay
Harbi kötü gözukuyor.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hasan21t 11 ay en beğenilen
Yahu bu elektrikli araçlar neden uzaydan gelmiş gibi.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 ay Samsung, Apple davasında hükmedilen tazminata itiraz etti 11 ay Xiaomi Mi8 kutu açılışı ve ilk inceleme 11 ay "Plajların su kalitesi" internet üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor 11 ay Shadow of the Tomb Raider "Yeni üçlemenin son halkası" 11 ay Facebook, yeni Anılar özelliği ile tüm hatıralarınızı tek bir yere taşıyor 11 ay 2018 Dünya Kupası başlıyor! Maçlar nasıl izlenir? Nereden takip edilir? 11 ay Gigabyte'ın yeni hamlesi: SSD pazarına girdi 11 ay Yeni Citroen C4 Cactus Türkiye fiyatı belli oldu 11 ay PES 2019’da Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu yer alacak [Video] 11 ay Vivo rüyayı gerçeğe dönüştürdü: Karşınızda çentiksiz ve çerçevesiz Vivo Nex 11 ay Üretilen toplam Ether adeti 100 milyonu geçti 11 ay Forza Horizon 4 "Yine harika ve bu kez Türkçe" 11 ay Silikon bazlı güneş pillerinde yeni verimlilik rekoru: Yüzde 25.2 verimli 11 ay Periscope, erişim yasağına rağmen yayına devam edecek 11 ay MSI'dan çılgın oyun monitörü: 49-inç boyutunda 11 ay OPPO Find X resmen onaylandı: Snapdragon 845, 8 GB RAM ve 256 GB depolama 11 ay Shadow of the Tomb Raider için Nvidia desteği 11 ay CRISPR tekniği kanser riskini artırabilir 11 ay Bir yerli otomobil projesi de Malezya'dan: "Dünya piyasasına açılacağız" 11 ay MediaTek işlemcili Xiaomi Redmi 6 ve Xiaomi Redmi 6A tanıtıldı 11 ay GÖRÜNTÜLENEN Mercedes'in tam elektrikli EQA konsepti Sicilya'da tura çıktı Sonraki İngiltere'den bankalara kripto para uyarısı 11 ay Çinli elektrikli araç girişimi Byton, milyon dolarlık yatırımlarla büyümeye devam ediyor 11 ay Mercedes'in Euro 6 dizel motorlarında hile şüphesi; 1 milyon araç söz konusu 11 ay Portre modu özelliği kazanacak Xiaomi modelleri 11 ay Xbox oyunları artık daha hızlı başlayacak 11 ay Binance, kullanıcı sayısını dörde katladı 11 ay The LAST OF US Part II "Oyundan öte sanat eseri" 11 ay SSD fiyatları ciddi bir düşüş gösterdi 11 ay Eylül ayında çıkacak Spider-Man'den açık dünya oynanış videosu geldi 11 ay Death Stranding'in gizem dolu yeni oyun içi videosu yayınlandı 11 ay Açık dünya samuray macera oyunu Ghost of Tsushima'nın oynanış videosu 11 ay Beklediğimize değecek! The Last of Us Part II oynanış videosu yayınlandı 11 ay Ubisoft'un E3 2018 konferansında tanıttığı oyunlar ve fragmanları 11 ay Infinity War yönetmenlerinden Avengers 4 ile ilgili enteresan açıklama (Spoiler) 11 ay The Division 2 sinematik fragmanı yayınlandı, Beta kayıtları başladı 11 ay Macera Antik Yunan’a taşınıyor: Assassin's Creed: Odyssey tanıtıldı 11 ay Skull & Bones oynanış videosu yayınlandı 11 ay Huawei Mate 20 Pro, 6.9 inçlik dev bir ekranla gelebilir 11 ay Litecoin artık BTCTurk borsasında 11 ay Snapchat'e gönderilen mesajları silebilme özelliği geldi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim