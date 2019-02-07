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Messenger mesajları artık iki taraf için de silinebilecek

İstenmeyen mesajların karşı tarafından görülmesi sıkıntılı bir durum. Facebook ise sonunda kullanıcılarına, istenmeyen mesajları iki taraf için de silebilme yetkisini sunuyor.
3 ay (Son Güncelleme: 3 ay)
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sosyal medya
Gökhan G.
Editör
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Messenger mesajları artık iki taraf için de silinebilecek
 

Facebook sonunda Messenger uygulaması aracılığıyla gönderilen mesajların, gönderici ve alıcıya ait gelen kutularından silinebilmesi yetkisini herkesin kullanımına sundu. Daha önce, sadece göndericiler kendi mesaj kutularındaki mesajları silebiliyordu.

Gündemi takip eden okuyucularımızın hatırlayacağı üzere; geçtiğimiz bahar aylarında, Mark Zuckerberg’in iki taraf içinde mesaj silme yetkisini sadece kendine ve belli yöneticilere verdiği ortaya çıkmıştı. Bu hak dün itibariyle artık herkese tanınmış durumda.

Önceleri, sıradan bir Facebook kullanıcısı gönderdiği bir mesajı sadece kendisi için silebiliyordu. İstenmeyen mesajın üstene tıklandığında çıkan “Kaldır” seçeneği sadece göndericinin mesajını siliyordu. Karşı taraf ise silinen mesajı almaya devam ediyordu.

Mesajlar sunucularda tutulmaya devam edecek 

Yeni gelen özellik ile istenmeyen bir mesajı alıcının gelen kutusundan veya grup sohbetinden, on dakika içinde kaldırabiliyorsunuz. Ancak burada dikkat edilmesi gereken küçük bir detay var. Yetkililer, on dakikalık sürenin mesaj geçmişinizi kapsamadığını ve silinen mesajların belirli bir süre daha Facebook sunucularında tutulacağını ifade ediyorlar. Söz konusu tedbir, kötü niyetli bir mesajı şikâyet etmek isteyen kullanıcıları korumak maksatlı alınmış.

Yeni tür zorbalıklara kapı aralamak istemediklerini belirten Messenger’ın başı Stan Chudnovsky, “ İnsanların size kötü niyetli mesajlar gönderip, onları silmelerini istemiyoruz. Çünkü bir şikâyet durumunda ortada mesaj yoksa yapabileceğimiz bir şey de maalesef kalmıyor.” sözleriyle de silinen mesajların belirli bir süre daha saklanması kararını desteklemiş.

Bahse konu özelliğin hem Android hem de iOS kullanıcılarına açıldığı ifade ediliyor.


https://www.iflscience.com/technology/facebook-rolls-out-unsend-option-in-messenger-but-you-have-to-be-quick/ Yorum Yaz
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