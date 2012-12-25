Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Metal Gear Solid: Social Ops, Android platformu için de yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
709
1
1
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Metal Gear Solid serisinin 25. yılı şerefine düzenlediği etkinlikte Android ve iOS platformları için duyurulan Metal Gear Solid: Social Ops, Appstore'dan sonra Google Play'deki yerini de aldı.

Oyunculara sosyal ağ hizmetleri sunan GREE platformuyla işbirliği içinde geliştirilen yapım, sosyal yönleriyle ön plana çıkan bir kart oyunu karşımıza çıkıyor. Metal Gear Solid yapımlarının tanınan yüzlerinin yer aldığı oyunda, sıradan kart oyunlarının aksine ara sahneler Unity grafik motoruyla geliştirilen üç boyutlu sahneler ile süsleniyor. Şu an için sadece Japonya'nın Appstore'u ve Google Play'indeki mobil oyuncuların ücretsiz olarak beğenisine sunulan yapımı oynamak için bir GREE hesabınız olması da gerekiyor.

Metal Gear Solid serisini Android ve iOS platformuna taşıyan Metal Gear Solid: Social Ops'un diğer ülkelerin uygulama mağazalarında ne zaman yerini alacağı konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor.

http://www.droidgamers.com/index.php/game-news/android-game-news/5225-konamis-metal-gear-solid-social-ops-hits-google-play-japan-only-for-now Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gamerasi 6 yıl
Umarım bize de gelir..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Uygulama Haber 35. Bölüm ile mobil cihazlarınızı gıdası olmaya devam ediyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Panzer Dragoon: Remake Bu Kış Switch
Bölüm Sonu Canavarı
The Legend of Zelda: Link's Awakening
Bölüm Sonu Canavarı
Müthiş iddia: Huawei'nin HongMeng işletim
DonanımHaber
Yeni BMW 3 Serisi Touring resmi olarak
DonanımHaber
iPhone olabilir
DonanımHaber
Birileri yalanları ve hakaretleri ile
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim