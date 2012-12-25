Metal Gear Solid: Social Ops, Android platformu için de yayınlandı

Metal Gear Solid serisinin 25. yılı şerefine düzenlediği etkinlikte Android ve iOS platformları için duyurulan Metal Gear Solid: Social Ops, Appstore'dan sonra Google Play'deki yerini de aldı.

Metal Gear Solid serisini Android ve iOS platformuna taşıyan Metal Gear Solid: Social Ops'un diğer ülkelerin uygulama mağazalarında ne zaman yerini alacağı konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor.

http://www.droidgamers.com/index.php/game-news/android-game-news/5225-konamis-metal-gear-solid-social-ops-hits-google-play-japan-only-for-now

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Oyunculara sosyal ağ hizmetleri sunan GREE platformuyla işbirliği içinde geliştirilen yapım, sosyal yönleriyle ön plana çıkan bir kart oyunu karşımıza çıkıyor. Metal Gear Solid yapımlarının tanınan yüzlerinin yer aldığı oyunda, sıradan kart oyunlarının aksine ara sahneler Unity grafik motoruyla geliştirilen üç boyutlu sahneler ile süsleniyor. Şu an için sadece Japonya'nın Appstore'u ve Google Play'indeki mobil oyuncuların ücretsiz olarak beğenisine sunulan yapımı oynamak için bir GREE hesabınız olması da gerekiyor.