Metro arayüzüne uygun Ebay uygulaması Windows Store'da yayında





Windows 8 ile beraber masaüstü platformlarda da karşımıza çıkacak Metro arayüzü için uygulama geliştiriciler de aralıksız çalışıyor.





Mobil platformlarda yakından tanıdığımız Ebay uygulaması, Metro arayüzüne uyumlu olarak Windows Store önizlemesinde yerini aldı.





Ücretsiz olan uygulama, çevrimiçi alışveriş tecrübesini Windows 8 tablet ve bilgisayarlarda da sunacak. Satın alma ve satış aktiviteleri için bildirimler, başlangıç ekranına günlük teklifler karosunun eklenmesi, açık artırmanın detaylarını Windows 8 Share Charm ile paylaşabilme şeklinde özellikler sunuyor.





http://apps.microsoft.com/webpdp/en-us/app/ebay/8f1ff8dc-5a36-4b51-9832-85208db8a483