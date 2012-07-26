Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Metro arayüzüne uygun Ebay uygulaması Windows Store'da yayında

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,4b
1
2
Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık


Windows 8 ile beraber masaüstü platformlarda da karşımıza çıkacak Metro arayüzü için uygulama geliştiriciler de aralıksız çalışıyor.

Mobil platformlarda yakından tanıdığımız Ebay uygulaması, Metro arayüzüne uyumlu olarak Windows Store önizlemesinde yerini aldı.

Ücretsiz olan uygulama, çevrimiçi alışveriş tecrübesini Windows 8 tablet ve bilgisayarlarda da sunacak. Satın alma ve satış aktiviteleri için bildirimler, başlangıç ekranına günlük teklifler karosunun eklenmesi, açık artırmanın detaylarını  Windows 8 Share Charm ile paylaşabilme şeklinde özellikler sunuyor.

http://apps.microsoft.com/webpdp/en-us/app/ebay/8f1ff8dc-5a36-4b51-9832-85208db8a483

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SystemApps 7 yıl
doğmamış çocuğa don biçilmeye başlanmış bilem...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jovanovic 7 yıl
Açık artırmanın detaylarını windows 8 share charm ile paylaşabilme kulağa hoş geliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Turkcell Maxiplus5 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim