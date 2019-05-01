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Mi Band 4 ilk görüntüleriyle karşınızda

Xiaomi Mi Band 4’e ait ilk fotoğraflar ortaya çıktı. Tasarımı yenilenen, bataryası büyüyen ve şarj kablosu değişen yeni akıllı bileklik hakkında detaylar haberimizde.
2 hf.
22,2b
1
34
Cep Tel Aksesuarları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Mi Band 4 ilk görüntüleriyle karşınızda
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Geçtiğimiz aylarda Mi Band 4 modelinin 2019 yılı içerisinde tanıtılacağını sizlere aktarmıştık. Son gelen sızıntılar yeni akıllı bilekliği göreceğimiz tarihin oldukça yakın olduğuna işaret ediyor olabilir. Tayvan’da alınan bir sertifikada ortaya çıkan Mi Band 4’ün her açıdan fotoğrafları görüldü.

Ufak yenilikler

Önceki modellerde olduğu gibi yeni Mi Band de ufak değişimlerle raflardaki yerini alacak. Bunlardan ilki, eskiden hafif girintili olan ekran üzerindeki kapasitif butonun Mi Band 4’de ekranın altına yerleştirilmesi. Yine kavisli ekranla gelen cihazın arkasını çevirdiğimizde alışık olduğumuz kalp atış sensörü bizleri karşılıyor. Henüz net bilgi olmasa da daha gelişmiş bir kalp atışı sensörü kullanılma ihtimali oldukça yüksek. Arka taraftaki en büyük değişim ise şarj pinleri oluyor. Eskiden bu pinler cihazın alt kısmında yer alıyordu. Arka tarafa konumlandırılması şarj kablosunun da değişmesine sebep oluyor.

Neyse ki yeni şarj kablosunun da resimleri bulunduğu için bu noktada da merakımızı giderebiliyoruz. Yeni şarj kablosu bir hazne şeklinde geliyor. Bu hazneye Mi Band 4’ü yerleştirerek şarj edebileceksiniz. Şarjdan bahsetmişken cihazın iç parçalarının gösterildiği fotoğraflarda 135 mAh batarya ile geldiğini görebiliyoruz. Hatırlamak gerekirse Mi Band 3’de batarya 110 mAh boyutundaydı.

Ayrıca Bkz. "ÖTV zammından sonra telefon fiyatları nasıl olacak?"

Cihazın paylaşılan tüm resimlerini aşağıda sizler için hazırladığımız galeri üzerinden inceleyebilirsiniz. Çıkış tarihi henüz bilinmese de Çin dışındaki ülkelerde sertifika alınmaya başlanması düşünüldüğünde, içinde bulunduğumuz Mayıs ayında bile tanıtılabilir. Yani yakın zamanda göreceğimiz kesin.


https://www.gizmochina.com/2019/04/30/ncc-gives-us-first-look-at-mi-band-4-sports-new-design-and-new-cable/ Yorum Yaz
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infom@n 2 hf. en beğenilen SONEKTRA
O zaman BAND olmaz.
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Marrusia 2 hf.
Mi Band 2'yi 1.5 ay kullanım gereksiz bir alet.Daha sonra Gear serisine geçtim.Giyilebilir alet isteyen varsa gear falan alsın.Bunlarin yaptigini telefonda yapiyor zaten belki benim beklentimi karsilamadi ama alacak varsa onermiyorum.
Mi Band 2'yi 1.5 ay kullanım gereksiz bir alet.Daha sonra Gear serisine geçtim.Giyilebilir alet isteyen varsa gear falan alsın.Bunlarin yaptigini telefonda yap...
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0MG90 2 hf.
Renkli ekran dışında farkı olmazsa Mi Band 3'le devam ederim
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Godrilla 2 hf.
tamame hayal kirikligi. resmen sadece ekrani renkli yapip yollamislar hala cerceveler inanilmaz buyuk 2020 yilina giricez bu ekranla olmaz. honor band 4 aldim ama bildirim gelme kismi inanilmaz kotu o yuzden giymiyorum onu da. akilli saat alsam onda da cerceve var ekraninda.
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enja 2 hf. Godrilla
ne gibi kötü acaba resim paylaşırmısınız bende almayı düşüniyorumda
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mugurgok 2 hf.
çıktığı günden beri mi band 3 kullanıyorum, şarjı 12,13 gün gidiyor. bence az ama onun dışında memnunum. o plastik kordonu metal ile değiştirip kullanılmalı kesinlikle
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Tommy Shelby 2 hf.
Olmamış
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saMetallica 2 hf.
hey plus?
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fuckulteli 2 hf.
Mi Band 2 kullandım ve sonrasında Mi Band 3'e geçtim.
Mi Band 3 ün dokunmatik kontrolünü daha tutarlı hale getirseler ve fiziksel boyut aynı kalarak ekranın büyüklüğünü birazcık arttırsalar yeterli olacaktır. Kronometre ve geri sayım sayacı gibi işlevler arka planda çalışsa (bunları bence şu anki cihaza yazılımla bile getirebilirler.)
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Askaparta 2 hf.
Ekran küçük hala, makyajlayıp itelemesinler.
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interwap 2 hf. enja
Sağdaki siyah olan. Farklarını bilmiyorum.
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enja 2 hf. interwap
teşekkür ederim
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ozansirinn 2 hf.
Ekran biraz daha büyük olabilirdi kaba duruyor ekran ufacık
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V4LKyR 2 hf.
Eskiden Mi Band kullanırdım. Şu an Honor Band 4 kullanıyorum. Gerçekten efsanevi bir ürün.
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a_y_k_u_t 2 hf.
Mi band 3 çıkalı ne kadar oldu ki :/ Bu devirde her şeyi biraz çabuk eskitiyorlar sanki.
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grupima 2 hf. a_y_k_u_t
31 Mayıs 2018'de sürmüşler piyasaya. Bunun da tanıtımının yapılması ve piyasaya sürülmesi 6 ay sürse, toplamda 1.5 yılda eskitmiş olacaklar bu 100-150 liralık ürünü. Yani bana pek sıkıntılı gelmedi.
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