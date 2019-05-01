Mi Band 4 ilk görüntüleriyle karşınızda

Mi Band 4 modelinin 2019 yılı içerisinde tanıtılacağını sizlere Tayvan’da alınan bir sertifikada ortaya çıkan Mi Band 4’ün her açıdan fotoğrafları görüldü. Geçtiğimiz aylardamodelinin 2019 yılı içerisinde tanıtılacağını sizlere aktarmıştık . Son gelen sızıntılar yeni akıllı bilekliği göreceğimiz tarihin oldukça yakın olduğuna işaret ediyor olabilir.’da alınan bir sertifikada ortaya çıkan Mi Band 4’ün her açıdangörüldü.

Ufak yenilikler

Önceki modellerde olduğu gibi yeni Mi Band de ufak değişimlerle raflardaki yerini alacak. Bunlardan ilki, eskiden hafif girintili olan ekran üzerindeki kapasitif butonun Mi Band 4’de ekranın altına yerleştirilmesi. Yine kavisli ekranla gelen cihazın arkasını çevirdiğimizde alışık olduğumuz kalp atış sensörü bizleri karşılıyor. Henüz net bilgi olmasa da daha gelişmiş bir kalp atışı sensörü kullanılma ihtimali oldukça yüksek. Arka taraftaki en büyük değişim ise şarj pinleri oluyor. Eskiden bu pinler cihazın alt kısmında yer alıyordu. Arka tarafa konumlandırılması şarj kablosunun da değişmesine sebep oluyor.

Neyse ki yeni şarj kablosunun da resimleri bulunduğu için bu noktada da merakımızı giderebiliyoruz. Yeni şarj kablosu bir hazne şeklinde geliyor. Bu hazneye Mi Band 4’ü yerleştirerek şarj edebileceksiniz. Şarjdan bahsetmişken cihazın iç parçalarının gösterildiği fotoğraflarda 135 mAh batarya ile geldiğini görebiliyoruz. Hatırlamak gerekirse Mi Band 3’de batarya 110 mAh boyutundaydı.

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Cihazın paylaşılan tüm resimlerini aşağıda sizler için hazırladığımız galeri üzerinden inceleyebilirsiniz. Çıkış tarihi henüz bilinmese de Çin dışındaki ülkelerde sertifika alınmaya başlanması düşünüldüğünde, içinde bulunduğumuz Mayıs ayında bile tanıtılabilir. Yani yakın zamanda göreceğimiz kesin.

https://www.gizmochina.com/2019/04/30/ncc-gives-us-first-look-at-mi-band-4-sports-new-design-and-new-cable/