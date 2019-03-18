Xiaomi Mi Band 4 bu yıl içinde gelecek

Xiaomi’yi giyilebilir teknolojiler konusunda da sözü edilen bir firma haline getiren Mi Band serisi, yüksek satış rakamlarıyla ilk tanıtıldığı günden bu yana dikkatleri üzerine topladığını kanıtladı. Firmanın en son modeli Mi Band 3 de bu trendi sürdürerek milyonlarca satmaya devam ediyor. Bunda uygun fiyatın etkisi olduğu tartışılmaz bir gerçek. Huami yöneticisi David Cui tarafından yapılan açıklama ya göre Mi Band 4, 2019 yılı içerisinde gelecek.

Önümüzdeki birkaç ayda beklenmiyor

David Cui, Mi Band 4’ün 2019 yılında tanıtılacağını net bir şekilde söylüyor. Ancak Mi Band 3 satışlarının da oldukça iyi gittiğini ve bu satışları baltalamayacak şekilde bir tarih belirleyeceklerini belirtti. Yani önümüzdeki birkaç ay içerisinde Mi Band 4’ü hemen görme ihtimalimiz yok. Bu yıl içerisinde doğru zamanı belirledikleri anda Mi Band 4’ü resmi olarak göreceğiz.

Huami firması Xiaomi’nin giyilebilir teknolojiler konusunda özel ortağı konumunda. David Cui’nin yaptığı açıklamaların doğruluğu konusunda herhangi bir şüphe yok. Ancak Mi Band 4 modelinin önceki versiyona kıyasla büyük değişimler içermesi beklenmiyor.

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Huami, Amazfit alt markası ve Mi Band 3 sayesinde 2018 yılında gelirlerini yüzde 78 oranında artırmayı başardı. Uygun fiyatıyla dikkatleri yine üzerine çekmesi beklenen Mi Band 4 akıllı bilekliği, firmayı bu sene de başarılı sonuçlara ulaştıracaktır.

https://www.xda-developers.com/xiaomi-mi-band-4-coming-this-year/