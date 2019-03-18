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Xiaomi Mi Band 4 bu yıl içinde gelecek

Xiaomi’nin akıllı bilekliğinin yeni versiyonu Mi Band 4’ün bu yıl içerisinde tanıtılacağı öğrenildi. Huami yöneticisi David Cui’nin yeni cihaz hakkındaki açıklamaları haberimizde.
2 ay
3,8b
1
13
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Xiaomi Mi Band 4 bu yıl içinde gelecek
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Xiaomi’yi giyilebilir teknolojiler konusunda da sözü edilen bir firma haline getiren Mi Band serisi, yüksek satış rakamlarıyla ilk tanıtıldığı günden bu yana dikkatleri üzerine topladığını kanıtladı. Firmanın en son modeli Mi Band 3 de bu trendi sürdürerek milyonlarca satmaya devam ediyor. Bunda uygun fiyatın etkisi olduğu tartışılmaz bir gerçek. Huami yöneticisi David Cui tarafından yapılan açıklama ya göre Mi Band 4, 2019 yılı içerisinde gelecek.

Önümüzdeki birkaç ayda beklenmiyor

David Cui, Mi Band 4’ün 2019 yılında tanıtılacağını net bir şekilde söylüyor. Ancak Mi Band 3 satışlarının da oldukça iyi gittiğini ve bu satışları baltalamayacak şekilde bir tarih belirleyeceklerini belirtti. Yani önümüzdeki birkaç ay içerisinde Mi Band 4’ü hemen görme ihtimalimiz yok. Bu yıl içerisinde doğru zamanı belirledikleri anda Mi Band 4’ü resmi olarak göreceğiz.

Huami firması Xiaomi’nin giyilebilir teknolojiler konusunda özel ortağı konumunda. David Cui’nin yaptığı açıklamaların doğruluğu konusunda herhangi bir şüphe yok. Ancak Mi Band 4 modelinin önceki versiyona kıyasla büyük değişimler içermesi beklenmiyor.

Ayrıca Bkz. "Redmi 7 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı"

Huami, Amazfit alt markası ve Mi Band 3 sayesinde 2018 yılında gelirlerini yüzde 78 oranında artırmayı başardı. Uygun fiyatıyla dikkatleri yine üzerine çekmesi beklenen Mi Band 4 akıllı bilekliği, firmayı bu sene de başarılı sonuçlara ulaştıracaktır.


https://www.xda-developers.com/xiaomi-mi-band-4-coming-this-year/ Yorum Yaz
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nightsoldier 1 ay
Band 3 fiyatlarina ne olmus boyle, 150 - 160 aralığında satilan hatta Tr garantilisi bile 180 liraya satilan saat en ucuz 200 lirqya satiliyor.
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nohackmove 2 ay
Pili daha uzun sürelere çıkarabilirlerse band 4 alınabilir. yoksa 3 te gayet yeterli
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Fenomenon 2 ay
mi band 3 yeni çıkmadı mı zaten. bence biraz beklemeleri lazım 4. jenerasyon için.
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ssbrutality 2 ay
Daha geçen hafta GB de 114 TL idi Band 3..Ama sıkıntı şu ki güneş altında berbat. 2 tane Amazfit bip aldım geçtim kordonlar dahil 59$ herşeyi unut 47 gün batarya süresi var full synch.
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astegon 2 ay ssbrutality
Amazfit bip de güneş altında iyi değil diye biliyorum.
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Kerim5100 2 ay
Ekranı azıcık daha büyük olsa bile geçerim 3'ten 4'e :D
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devrimdoga 2 ay
180 liraya 3'ü almıştım. Fiyatı fazla farklı olmazsa seve seve alabilirim 4. modeli.
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Spider_hip 2 ay
Yine rekor kıracaktır muhtemelen. 2 kullanıcısı olarak 4'ü alabilirim. Saatleri çok iyi. Çok uzun süre dayanıyor, en büyük artısı bu. Öyle 2-3 günde şarj edilecek saat ile uğraşılmaz.
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WB 2 ay
Apple watch’dan baskasi yalan
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erdem552 2 ay
Mi Band 2 almıştım iki sene olacak kullanıyorum. 80 küsürdü HB'den aldım. Ben Mi Band 3 fiyatları düşsün diye beklerken fiyat 250? kadar çıktı. Mi Band 2 130? civarı. Buda 350? den gelir ancak...
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Hayaletcasper 2 ay
Ben de fiyatları sıkı takipte kalarak 180₺-30₺ cepteteb indirimi sayesinde 150 liraya getirerek almıştım 2018'de. İyiki de almışım :)
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mert1907 2 ay
Uzun zamandır kullanıyorum ve gerçekten güzel bir ürün. Ekrana dikkat etmezseniz çizilmeye müsait yalnız. Bildirimler, adım sayar, hava durumu vs işlevsel işinizi görüyor bu fiyata.
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