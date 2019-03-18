Xiaomi Mi Band 4 bu yıl içinde gelecek

Önümüzdeki birkaç ayda beklenmiyor
David Cui, Mi Band 4’ün 2019 yılında tanıtılacağını net bir şekilde söylüyor. Ancak Mi Band 3 satışlarının da oldukça iyi gittiğini ve bu satışları baltalamayacak şekilde bir tarih belirleyeceklerini belirtti. Yani önümüzdeki birkaç ay içerisinde Mi Band 4’ü hemen görme ihtimalimiz yok. Bu yıl içerisinde doğru zamanı belirledikleri anda Mi Band 4’ü resmi olarak göreceğiz.
Huami firması Xiaomi’nin giyilebilir teknolojiler konusunda özel ortağı konumunda. David Cui’nin yaptığı açıklamaların doğruluğu konusunda herhangi bir şüphe yok. Ancak Mi Band 4 modelinin önceki versiyona kıyasla büyük değişimler içermesi beklenmiyor.Ayrıca Bkz. "Redmi 7 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı"
Huami, Amazfit alt markası ve Mi Band 3 sayesinde 2018 yılında gelirlerini yüzde 78 oranında artırmayı başardı. Uygun fiyatıyla dikkatleri yine üzerine çekmesi beklenen Mi Band 4 akıllı bilekliği, firmayı bu sene de başarılı sonuçlara ulaştıracaktır.
https://www.xda-developers.com/xiaomi-mi-band-4-coming-this-year/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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