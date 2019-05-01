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ÖTV zammından sonra telefon fiyatları nasıl olacak?

Bugün itibariyle yürürlüğe giren zam ile telefonlardan alınan ÖTV miktarı yüzde 50’ye kadar artırıldı. Yeni ÖTV zammı sonrası telefon fiyatlarının nasıl olacağı haberimizde.
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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ÖTV zammından sonra telefon fiyatları nasıl olacak?
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Şubat ayında ilk adımları atılan cep telefonuna ÖTV zammı hazırlığı bugün itibariyle Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu zamla birlikte cep telefonlarından alınan ÖTV, yüzde 50’ye kadar ulaştı. Peki zam sonrası akıllı telefon fiyatları nasıl olacak?

Üç farklı aralık

Resmi Gazete’de paylaşılan yeni zam üç farklı aralığa ayrılıyor. 640 TL altı için yüzde 25, 640-1500 TL aralığı için yüzde 40 ve son olarak 1500 TL üstü için yüzde 50 ÖTV oranı geçerli olacak. Daha öncesinde ÖTV her fiyattaki telefon için yüzde 25 sabitti.

Vergisiz fiyatı 2000 TL olan bir telefonu ele alalım. Bu telefona daha öncesinde yüzde 25 ÖTV uygulanacaktı. Yani 500 TL ÖTV eklenince bu telefonu satın almak için toplam (TRT bandrolü ve KDV dahil değil)  2500 TL ödemeniz gerekecekti. Yeni yürürlüğe giren zamlardan sonra 1500 TL üstü olduğundan dolayı 2000 TL’lik cep telefonuna yüzde 50 ÖTV uygulanacak. Bu da 1000 TL ÖTV ile birlikte toplam 3000 TL ödeyeceğiniz manasına geliyor. 500 TL'lik bir ek fiyat size yansımış oldu. Tabii ki ÖTV haricinde farklı vergiler de cep telefonu satın alırken karşımıza çıkıyor. Yüzde 10 TRT bandrolü ve yüzde 18 KDV'nin de hesaplamalara dahil edilmesi gerek.

Örneğin şu an piyasada olan 13.999 TL fiyat etiketli iPhone XS Max (512 GB) vergisiz fiyatı 10.017 TL. ÖTV oranının yüzde 50’ye çıkması iPhone XS Max'in ~2074 TL fiyat artışı yaşamasına sebep olacak. Kısacası 13999 TL’lik iPhone XS Max (512 GB) modelinin yeni fiyatı ~16073 TL olacak.

Ayrıca Bkz. "Cep telefonlarına ÖTV iki katına çıkarıldı"

Unutulmaması gereken temel nokta ÖTV miktarının telefonun vergisiz fiyatıyla hesaplanması. Mesela şu an ki satış fiyatı 2400 TL'ye varan telefonların vergisiz fiyatları 1500 TL'den düşük. Dolayısıyla yüzde 50 değil, yüzde 40 ÖTV'ye tabi tutuluyorlar. Ancak zaten pahalı olan cep telefonlarına ciddi fiyat artışlarının geleceğini söylemeliyiz. Aşağıda hazırladığımız tüm vergileri içeren tablo ile işleyişi daha net anlayabilirsiniz.

 Matrah  2000 TL
 TRT Bandrolü (%10)  200 TL
 ÖTV (%50)  1100 TL
 KDV (%18)  594 TL
 Toplam Fiyat  3894 TL
 Eski Fiyat (%25 ÖTV'li)   3245 TL

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exclbr 2 hf. en beğenilen
Vergilere bak hele. Ham fiyat üzerinden de hesaplanmıyorlar. Önce bandrol,sonra bandrollü fiyat üzerinden ötv,sonra ötvli fiyat üstünden kdv. Cidden verginin vergisini alıyorlar. Yazıklar olsun.
Vergilere bak hele. Ham fiyat üzerinden de hesaplanmıyorlar. Önce bandrol,sonra bandrollü fiyat üzerinden ötv,sonra ötvli fiyat üstünden kdv. Cidden verginin ve...
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2 Yanıt Yanıtla +203
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Shoresh 2 hf.
Vergiye telefon koymuşlar.
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mehmet2303 2 hf.
Vestel yerli malı degil sadece türkiye de yurdusından gelen parçalar birlesimi yapılıyor
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DH Misafiri 2 hf.
Kimse ülkemizin içinde bulunduğu zor durumu gözönüne almıyor abd de veya ab de yaşamadığımızın farkına varalım ithalatı yurtdışına döviz ödeyerek yapıyoruz ihracatımız ithalatı karşılama oranı düşük olduğundan döviz sıkıntısı çekiyoruz ve dövizde yukarı fiyatlanıyor bireysel düşünmeyelim içinde bulunduğumuz ekonomik krizi düşünelim cihazlarımızı ve ithal aldığımız tüm ürünleri 1-2 sene daha değiştirmeyelim düze çıkalım amaç tüketiciyi sömürmek değil itjalatı kısmak maksatlı.
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xml-arif 2 hf.
iphone 7'm var 128 gb 5400 olmuş zamanında amerikadan açtırma dahil 2000'e getirtmiştim
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Dehşetengiz 2 hf.
ayaginizdaki donu almadiklarina dua edin
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suhaksk 2 hf.
Kaçak getirip imei caktiracam yinede almayacam kapak olsun, illegale vatandaşı yonlendirin...
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DH Misafiri 2 hf.
Valla iphone a 13 veren bu kadar düşünmüyordur 3 daha verir geçer orta sınıf tel alanı da çok etkilemez orta sınıf satan firmalar baz fiyatı biraz düşürür dengeyi bulur.
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BaatılRhymer 2 hf.
Tek tek yapıp psikolojimizi de etkiliyorlar. Fakat işin aslı %78 vergi alıyorlar 1 adet telefondan. İnanilmaz bir değer. Şaka gibi diyecegimde ondan da ötesi %78 lik bir oran..
Ayrıca verginin vergisini aldıkları için bu oran %90 lari geçiyor.
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C.CEMİL 2 hf.
hayret bu defa "almazsanız ucuzlar" diye saçmalayan çıkmamış :)
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logi666leboss 2 hf.
Deli Dumrul gibi yapcaklar sonunda gidip telefon alıcan sana 3200 fiyat sundular. Neyse diyip vazgececen hayır diyecekler satıcı bize almadığımiz için 6400 lira borçlusun diyecekler. Ne güzel dimi gecenden 2 akçe gecmeyenden 4 akce. Devlet böyle yaparsa daha kazançlı çıkar😁
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marshall_fb 2 hf.
Az bile.
640 TL altı için %100, 640-1500 TL aralığı için yüzde %150, 1500 TL üstü için yüzde %250 ÖTV zammı yapılmalıydı.
Ben az buluyorum.
Durum böyleyken, hala da ağzından salyalar akarak bu tarz alışveriş yapanlar da katıksız salaktır.
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DH Misafiri 2 hf.
Söylenecek pek bir şey kalmadı, değiştirecegiz bu iktidarı...
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