ÖTV zammından sonra telefon fiyatları nasıl olacak?

Şubat ayında ilk adımları atılan cep telefonuna ÖTV zammı hazırlığı bugün itibariyle Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu zamla birlikte cep telefonlarından alınan ÖTV, yüzde 50’ye kadar ulaştı. Peki zam sonrası akıllı telefon fiyatları nasıl olacak?

Üç farklı aralık

Resmi Gazete’de paylaşılan yeni zam üç farklı aralığa ayrılıyor. 640 TL altı için yüzde 25, 640-1500 TL aralığı için yüzde 40 ve son olarak 1500 TL üstü için yüzde 50 ÖTV oranı geçerli olacak. Daha öncesinde ÖTV her fiyattaki telefon için yüzde 25 sabitti.

Vergisiz fiyatı 2000 TL olan bir telefonu ele alalım. Bu telefona daha öncesinde yüzde 25 ÖTV uygulanacaktı. Yani 500 TL ÖTV eklenince bu telefonu satın almak için toplam (TRT bandrolü ve KDV dahil değil) 2500 TL ödemeniz gerekecekti. Yeni yürürlüğe giren zamlardan sonra 1500 TL üstü olduğundan dolayı 2000 TL’lik cep telefonuna yüzde 50 ÖTV uygulanacak. Bu da 1000 TL ÖTV ile birlikte toplam 3000 TL ödeyeceğiniz manasına geliyor. 500 TL'lik bir ek fiyat size yansımış oldu. Tabii ki ÖTV haricinde farklı vergiler de cep telefonu satın alırken karşımıza çıkıyor. Yüzde 10 TRT bandrolü ve yüzde 18 KDV'nin de hesaplamalara dahil edilmesi gerek.

Örneğin şu an piyasada olan 13.999 TL fiyat etiketli iPhone XS Max (512 GB) vergisiz fiyatı 10.017 TL. ÖTV oranının yüzde 50’ye çıkması iPhone XS Max'in ~2074 TL fiyat artışı yaşamasına sebep olacak. Kısacası 13999 TL’lik iPhone XS Max (512 GB) modelinin yeni fiyatı ~16073 TL olacak.

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Unutulmaması gereken temel nokta ÖTV miktarının telefonun vergisiz fiyatıyla hesaplanması. Mesela şu an ki satış fiyatı 2400 TL'ye varan telefonların vergisiz fiyatları 1500 TL'den düşük. Dolayısıyla yüzde 50 değil, yüzde 40 ÖTV'ye tabi tutuluyorlar. Ancak zaten pahalı olan cep telefonlarına ciddi fiyat artışlarının geleceğini söylemeliyiz. Aşağıda hazırladığımız tüm vergileri içeren tablo ile işleyişi daha net anlayabilirsiniz.

Matrah 2000 TL TRT Bandrolü (%10) 200 TL ÖTV (%50) 1100 TL KDV (%18) 594 TL Toplam Fiyat 3894 TL Eski Fiyat (%25 ÖTV'li) 3245 TL