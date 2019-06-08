Mi Band 4’ün posteri ile tasarımı net olarak görüldü

Mi Band 4 için meraklı bekleyiş devam ediyor. Xiaomi’nin giyilebilir teknoloji pazarında da iddialı firmalardan birisi olmasını sağlayan Mi Band serisi, özellikle uygun fiyatıyla kullanıcıların dikkatini çekiyor. Tanıtılmasına üç gün kalan cihaz için yeni bir poster paylaşıldı.

Renkli ekran ve saat arayüzleri de görülüyor

Haberimizin başında da görebileceğiniz posteri, Xiaomi CEO’su Lei Jun kendi Weibo hesabından yayınladı. Mi Band 4’deki en büyük değişim hiç şüphesiz renkli ekran kullanılması olacak. Bu sayede poster üzerinde de görebileceğiniz gibi farklı saat arayüzlerine imkan tanınıyor. Tabii ki menü içerisinde de renkli ekranın çeşitli artıları olacaktır.

Lei Jun, yaptığı paylaşımda cihaz hakkında birkaç bilgi de verdi. Örneğin Mi Band 4’ün ekranı bir önceki model olan Mi Band 3’e kıyasla yüzde 39.9 daha büyük. Yine ekran tarafında gelen diğer bir bilgi ise 16000 renk destekli olacağı yönünde.

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Mi Band 4 hakkında bildiğimiz diğer özellikler Bluetooth 5.0 desteği, 135 mAh batarya, NFC desteği (üst modelde) şeklinde sıralanabiliyor. 11 Haziran tarihinde fiyatı ve tüm özellikleri resmiyet kazanacaktır. Hatta AliExpress üzerindeki bazı satıcılar şimdiden ön siparişe açmaya başlamış. Cihazın sızıntı görsellerini kullanan bu satıcıların verdiği fiyat doğru olmayacaktır.

https://www.weibo.com/1749127163/HxNd3CFgK?from=page_1003061749127163_profile&wvr=6&mod=weibotime&type=comment#_rnd1559972777809