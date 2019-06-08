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Mi Band 4’ün posteri ile tasarımı net olarak görüldü

Xiaomi’nin yeni akıllı bilekliği Mi Band 4, üç gün sonra tanıtılacak. Firma yöneticisi tarafından paylaşılan yeni poster cihazın tasarımını net olarak ortaya çıkardı.
1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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Cep Tel Aksesuarları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Mi Band 4’ün posteri ile tasarımı net olarak görüldü
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Mi Band 4 için meraklı bekleyiş devam ediyor. Xiaomi’nin giyilebilir teknoloji pazarında da iddialı firmalardan birisi olmasını sağlayan Mi Band serisi, özellikle uygun fiyatıyla kullanıcıların dikkatini çekiyor. Tanıtılmasına üç gün kalan cihaz için yeni bir poster paylaşıldı.

Renkli ekran ve saat arayüzleri de görülüyor

Haberimizin başında da görebileceğiniz posteri, Xiaomi CEO’su Lei Jun kendi Weibo hesabından yayınladı. Mi Band 4’deki en büyük değişim hiç şüphesiz renkli ekran kullanılması olacak. Bu sayede poster üzerinde de görebileceğiniz gibi farklı saat arayüzlerine imkan tanınıyor. Tabii ki menü içerisinde de renkli ekranın çeşitli artıları olacaktır.

Lei Jun, yaptığı paylaşımda cihaz hakkında birkaç bilgi de verdi. Örneğin Mi Band 4’ün ekranı bir önceki model olan Mi Band 3’e kıyasla yüzde 39.9 daha büyük. Yine ekran tarafında gelen diğer bir bilgi ise 16000 renk destekli olacağı yönünde.

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Mi Band 4 hakkında bildiğimiz diğer özellikler Bluetooth 5.0 desteği, 135 mAh batarya, NFC desteği (üst modelde) şeklinde sıralanabiliyor. 11 Haziran tarihinde fiyatı ve tüm özellikleri resmiyet kazanacaktır. Hatta AliExpress üzerindeki bazı satıcılar şimdiden ön siparişe açmaya başlamış. Cihazın sızıntı görsellerini kullanan bu satıcıların verdiği fiyat doğru olmayacaktır.

Mi Band 4’ün posteri ile tasarımı net olarak görüldü
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https://www.weibo.com/1749127163/HxNd3CFgK?from=page_1003061749127163_profile&wvr=6&mod=weibotime&type=comment#_rnd1559972777809 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fuckulteli 1 sa.
2 kullandım, 3 kullanıyorum..
Dokunmatiği (kontrolü) iyileşmiş olsun, ekrandaki görüntü alanı artsın. Birkaç özellikli eklensin yeter..
Batarya süresinde kısaltma olursa hiçbir albenisi kalmaz. Fiyatı yükselirse albenisi kalmaz. Zaten bileklik yeterli, fazla bir şey bekleyecek kontrol imkanı ve ekranı yok. Akıllı saat değil sonuçta.
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swat882 9 sa.
30 doları geçmeyecektir.
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PRODJ 11 sa.
Mi band 2 alacaktım olmadı 3 alayım derken 4 geliyor. Herhalde bu gidişle 5 alırım
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0x1 1 gün
Mi Band serisinde şans benden yana olmadı hiç. İlk çıkan serisini kullanırken 1-2 gün kullanmadan köşede bekledi,kendi kendine çalışmamaya başladı. Şuan mi band 3 var , 1 hafta kullanmadım ve şuan titreşimi çalışmıyor. :)
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El_domingo 1 gün
Bu cihazlara cok fazla para odenmemesi gerektiğini dununenlerdenim temel ihtiyacları karsılasın fiyatı uygun olsun sarjı uzun gitsin yeter...inşallah renkli ekran şarj omrununu cok kısaltmıyordur..
Huawei Honor Band 4 la da kıyaslamasını merak ediyorum...
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0MG90 1 gün
50 dolar çok bence. Mi Band 3 ile arasındaki fiyat farkı çok.
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Kefelon 1 gün 0MG90
Merhaba,
Haber içerisinde belirtmiştim ama gözden kaçmış sanırsam. O ekran görüntüsü AliExpress'deki rastgele bir satıcıya ait. Fiyat o değil anlayacağınız. Tahminler 28-43 dolar arasında yani 199 Yuan veya 299 Yuan olacak.
Teşekkürler.
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faniseyler 1 gün
Aklıma nokianın 1 ek özellik ekleyip 6 ayda bir ürün çıkarıp 1 yılda çöp olan ürünleri geldi nedense.
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