Mi Band 4’ün posteri ile tasarımı net olarak görüldü

Renkli ekran ve saat arayüzleri de görülüyor
Haberimizin başında da görebileceğiniz posteri, Xiaomi CEO’su Lei Jun kendi Weibo hesabından yayınladı. Mi Band 4’deki en büyük değişim hiç şüphesiz renkli ekran kullanılması olacak. Bu sayede poster üzerinde de görebileceğiniz gibi farklı saat arayüzlerine imkan tanınıyor. Tabii ki menü içerisinde de renkli ekranın çeşitli artıları olacaktır.
Lei Jun, yaptığı paylaşımda cihaz hakkında birkaç bilgi de verdi. Örneğin Mi Band 4’ün ekranı bir önceki model olan Mi Band 3’e kıyasla yüzde 39.9 daha büyük. Yine ekran tarafında gelen diğer bir bilgi ise 16000 renk destekli olacağı yönünde.Ayrıca Bkz. "Çift arka kameralı Oppo A1s'in görüntüleri ortaya çıktı"
Mi Band 4 hakkında bildiğimiz diğer özellikler Bluetooth 5.0 desteği, 135 mAh batarya, NFC desteği (üst modelde) şeklinde sıralanabiliyor. 11 Haziran tarihinde fiyatı ve tüm özellikleri resmiyet kazanacaktır. Hatta AliExpress üzerindeki bazı satıcılar şimdiden ön siparişe açmaya başlamış. Cihazın sızıntı görsellerini kullanan bu satıcıların verdiği fiyat doğru olmayacaktır.
https://www.weibo.com/1749127163/HxNd3CFgK?from=page_1003061749127163_profile&wvr=6&mod=weibotime&type=comment#_rnd1559972777809 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Dokunmatiği (kontrolü) iyileşmiş olsun, ekrandaki görüntü alanı artsın. Birkaç özellikli eklensin yeter..
Batarya süresinde kısaltma olursa hiçbir albenisi kalmaz. Fiyatı yükselirse albenisi kalmaz. Zaten bileklik yeterli, fazla bir şey bekleyecek kontrol imkanı ve ekranı yok. Akıllı saat değil sonuçta.
Huawei Honor Band 4 la da kıyaslamasını merak ediyorum...
Haber içerisinde belirtmiştim ama gözden kaçmış sanırsam. O ekran görüntüsü AliExpress'deki rastgele bir satıcıya ait. Fiyat o değil anlayacağınız. Tahminler 28-43 dolar arasında yani 199 Yuan veya 299 Yuan olacak.
Teşekkürler.