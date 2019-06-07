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Çift arka kameralı Oppo A1s'in görüntüleri ortaya çıktı

Oppo'nun yakında piyasaya süreceği uygun fiyatlı akıllı telefonunun görüntüleri internete düştü. Oppo A1s olarak piyasaya sürülmesi beklenen telefonla ilgili son bilgiler haberimizde.
4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Çinli teknoloji devi Oppo, uygun fiyatlı yeni bir akıllı telefon duyurmaya hazırlanıyor. CPH1925 model numarasına sahip cihaz Tayland Ulusal Yayıncılık ve Telekomünikasyon Komisyonu (NBTC) tarafından onaylandı.
Ayrıca Bkz. "Google, Android işletim sistemini hacker'lara karşı koruması konusunda Huawei'yi uyardı"
Oppo A1s olarak adlandırılması beklenen cihazın ilk görselleri de gün ışığına çıktı. Akıllı telefonun 200 doların altında uygun bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ayrıca mevcut Oppo A1'den farklı olarak yeni bir tasarım ve çift arka kamera ile geleceğini görüyoruz.

Parmak izi tarayıcısı olmayabilir

Oppo A1s damla çentikli bir ekran taşıyor. Parmak izi sensörü ise görünürde yok. Giriş seviyesi bir telefonda ekrana gömülü parmak izi sensörü beklemek de hayalcilik olacağı için muhtemelen cihaz bu özellikten yoksun şekilde çıkacak. Bütçe dostu telefon arayışında olanlar Oppo A1s'in piyasaya sürülmesini bekleyebilir.

https://www.gsmarena.com/first_oppo_a1s_images_leak_online-news-37438.php Yorum Yaz
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