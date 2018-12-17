MIT'den üç boyutlu nesneleri nanometre ölçeğine indirgeyebilen çalışma

Nanoteknoloji geleceğimizi şekillendirme konusunda birçok çalışmaya ilham veriyor. MIT (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) duyurduğu yeni bir gelişme ile 3D nesneleri nanometre boyutunda oluşturabildiğini belirtmiş.

Poliakrilat iskelet yardımcı oluyor

Daha öncesinde iki boyutlu katmanlardan bu üretim yapılmaya çalışıyordu ama oldukça yavaştı. MIT araştırmacıları geliştirdikleri yeni teknik ile üç boyutlu nesneleri nanometre ölçeğinde çok daha hızlı üretebiliyorlar. Ayrıca önceki tekniklere kıyasla yeni versiyon çok daha fazla materyal ve şekle izin veriyor. Bilim adamları, çocuk bezlerinde emici bir malzeme olarak bulunan poliakrilattan iskelet yaparak işleme başlamışlar. Sonrasında özel bir solüsyon içerisinde bu yapı ıslatılıyor ve lazer yardımıyla istenilen malzeme içerisine yerleştirilebiliyor. Bu noktadan sonra yapıyı küçültmek için poliakrilat iskeleti küçülmeye zorlayacak bir asit uyguluyorlar. Böylelikle oldukça küçük bir üç boyutlu yapı oluşmuş oluyor.

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Teknolojinin takıldığı bazı limitler mevcut. Ancak potansiyelinin oldukça yüksek olduğu söyleniyor. Araştırmacılara göre yeni yöntem ilk etapta mikroskoplar ve akıllı telefonlar için özel optikler üretmek için oldukça yararlı olabilir. Hatta robotlar teknolojilerindeki nanometre boyutundaki parçalar da bu teknik yardımıyla oluşturulacak.

https://www.engadget.com/2018/12/17/mit-nanoscale-object-shrinking/