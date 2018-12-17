Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MIT'den üç boyutlu nesneleri nanometre ölçeğine indirgeyebilen çalışma

Robotların küçük parçaları, akıllı telefon lensleri vb. konusunda önemli ilerlemeler sağlayabilecek gelişme, MIT tarafından bu hafta içerisinde duyuruldu. Yeni teknik üzere çalışmalar devam ediyor.
5 ay
5,7b
1
3
Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
MIT'den üç boyutlu nesneleri nanometre ölçeğine indirgeyebilen çalışma
Tam Boyutta Gör
Nanoteknoloji geleceğimizi şekillendirme konusunda birçok çalışmaya ilham veriyor. MIT (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) duyurduğu yeni bir gelişme ile 3D nesneleri nanometre boyutunda oluşturabildiğini belirtmiş.

Poliakrilat iskelet yardımcı oluyor

Daha öncesinde iki boyutlu katmanlardan bu üretim yapılmaya çalışıyordu ama oldukça yavaştı. MIT araştırmacıları geliştirdikleri yeni teknik ile üç boyutlu nesneleri nanometre ölçeğinde çok daha hızlı üretebiliyorlar. Ayrıca önceki tekniklere kıyasla yeni versiyon çok daha fazla materyal ve şekle izin veriyor. Bilim adamları, çocuk bezlerinde emici bir malzeme olarak bulunan poliakrilattan iskelet yaparak işleme başlamışlar. Sonrasında özel bir solüsyon içerisinde bu yapı ıslatılıyor ve lazer yardımıyla istenilen malzeme içerisine yerleştirilebiliyor. Bu noktadan sonra yapıyı küçültmek için poliakrilat iskeleti küçülmeye zorlayacak bir asit uyguluyorlar. Böylelikle oldukça küçük bir üç boyutlu yapı oluşmuş oluyor.

MIT'den üç boyutlu nesneleri nanometre ölçeğine indirgeyebilen çalışma
Tam Boyutta Gör
Ayrıca Bkz. "Paris İklim Anlaşması’nın hayata geçmesi için uzlaşıya varıldı"

Teknolojinin takıldığı bazı limitler mevcut. Ancak potansiyelinin oldukça yüksek olduğu söyleniyor. Araştırmacılara göre yeni yöntem ilk etapta mikroskoplar ve akıllı telefonlar için özel optikler üretmek için oldukça yararlı olabilir. Hatta robotlar teknolojilerindeki nanometre boyutundaki parçalar da bu teknik yardımıyla oluşturulacak.


https://www.engadget.com/2018/12/17/mit-nanoscale-object-shrinking/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
fhrstw 5 ay en beğenilen
Mitin boşu yok nasıl bir kurum insan hayret ediyor gerçekten.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Karres 5 ay
Vay be
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 ay
SARRRRRDI
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fhrstw 5 ay en beğenilen
Mitin boşu yok nasıl bir kurum insan hayret ediyor gerçekten.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay Türk savaş gemilerinin yeni gücü ÇAFRAD ilk sınavı geçti 5 ay NVIDIA’dan mobil grafik çözümleri için giriş seviyesi GeForce MX250 sesleri 5 ay Google, New York'ta 1 milyar dolarlık yeni kampüs kuruyor 5 ay Kromozomlar, biyolojik cinsiyeti belirleyen yegâne faktör olmayabilir 5 ay Sağlık Bakanlığı, 2019 yılında akıllı ambulans dönemini başlatıyor 5 ay Intel ve ESL, 100 milyon dolarlık anlaşmayla 2021 yılı sonuna kadar birlikteler 5 ay Lenovo Z5s tanıtıldı: Minik çentik, 3 arka kamera 5 ay Hyundai'nin araçları artık parmak iziyle çalışacak 5 ay Huawei 200 milyon telefon satışını geçmek üzere 5 ay Downton Abbey filminin ilk fragmanı yayınlandı 5 ay iOS 12.1.2 güncellemesi ile ülkemizdeki bazı yeni iPhone modellerinin bağlantı sorunu giderildi 5 ay Tesla’nın önemli tasarımcısı Apple’a transfer oldu 5 ay Huawei Matebook 13 fiyatı belli oldu 5 ay Giriş seviyesi Huawei Enjoy 9 satışa başladı 5 ay Taahütlü sözleşmeden cayma ve ceza | Tüketici Haklı 5 ay İsveç, 2025 yılından itibaren sigarayı tamamen yasaklıyor 5 ay Galaxy S10 kablosuz şarj cihazı olarak kullanılabilecek 5 ay Yerli girişim PostBee fenomen reklamcılığına yeni bir boyut getiriyor 5 ay Playstation Classic satışları beklentilerin altında kaldı 5 ay Facebook Messenger uygulamasına portre modu dahil yeni kamera özellikleri eklendi 5 ay GÖRÜNTÜLENEN MIT'den üç boyutlu nesneleri nanometre ölçeğine indirgeyebilen çalışma Sonraki "Benim PS4 Hayatım" ile kendi oyun tarihinizi keşfedin 5 ay Monster'da Bu Hafta - Forza Motorsport 6 5 ay Steam Kış İndirimleri ne zaman başlayacak? 5 ay Çin'in Tesla'sı olarak anılan Nio'dan 536 beygirlik elektrikli SUV 5 ay Microsoft 365 son kullanıcıya geliyor 5 ay Disney+'ın Star Wars dizisi The Mandalorian'ın oyuncu kadrosu belli oldu 5 ay Bulut tabanlı akış yapabilen ve maliyet odaklı yeni Xbox, yeni nesil AMD APU'lar ile gelebilir 5 ay Windows 10, Alexa ve alternatifleri için daha fazla destek sunacak 5 ay Turkcell'den girişimcilere 100 bin liralık teknoloji desteği 5 ay Giriş seviyesine yönelik HTC Desire 12s tanıtıldı 5 ay Paris İklim Anlaşması’nın hayata geçmesi için uzlaşıya varıldı 5 ay Metro Exodus'un çıkış tarihi öne çekildi 5 ay Bilim kurgu filmlerini aratmayan uçan motosiklet: Lazareth LMV 496 5 ay Vine uygulamasının kurucularından Colin Kroll öldü 5 ay Huawei Nova 4 tanıtıldı: Ekrana gömülü ön kamera, 48 MP arka kamera 5 ay Hırvatistan’ın yerli ve milli gemisine Aselsan’ın silah sistemi 5 ay Pokémon Go'nun yapımcısı Niantic, 4 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı 5 ay Xiaomi Mijia fotoğraf yazıcısı satışa çıkıyor 5 ay VSCO masaüstü araçları kapanıyor 5 ay .NET Yazılım Geliştirici Konferansı dotnet reconnect 22 Aralık'ta Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
eskiden araba fiyatları nasıldı?
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim