Paris İklim Anlaşması’nın hayata geçmesi için uzlaşıya varıldı

Katoviçe şehrinde önemli kararlar alındı
Polonya’nın Katoviçe şehrinde toplanan ülke temsilcileri “Katoviçe Anlaşması” adı altında 2020 yılında emisyon değerlerinin azaltılması için önemli kararlar alındı. Bunlardan en önemli olanı ise küresel ortalama sıcaklı artışını 2 santigrat derecenin altında tutma kararı. Görüşmeler sırasında Brezilya’nın, ülkelerin karbon değerlerinin izlenmesine bazı çekinceleri vardı. Ancak görünene o ki bu konu da halledilmiş. Yapılan toplantılarda ülkelere karbon emisyonlarını nasıl raporlayabilecekleri ile ilgili bilgiler verilmiş. Anlaşmanın mimarlarından Laurance Tubiana şunları belirtti;
“İşin anahtar parçası şeffaf bir sisteme sahip olmak, çünkü ülkeler arasında güven yaratmak ve nelerin yapıldığını görebilmemiz için buna ihtiyacımız var. Anlaşmadan dolayı da mutluyum. Artık kimse, ne yapılacağı açık değil, ülke olarak ne yapacağımızı bilmiyoruz gibi bahaneler üretemeyecek.”Ayrıca Bkz. "Steteskoplar mikrop kaynıyor"
Ekonomisi fosil kaynaklara yakından bağlı olan ülkeler haliyle anlaşmaya uzak kalmışlardı. Hatırlanması gereken bir diğer önemli nokta ise Donald Trump’ın kararıyla ABD’nin Paris Anlaşmasına katılmadığı olacak. Bu durumun anlaşmayı kötü yönde etkilemesinden korkuluyor.
https://www.bbc.com/news/science-environment-46582025 Yorum Yaz Paylaş Tweetle