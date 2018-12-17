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Paris İklim Anlaşması’nın hayata geçmesi için uzlaşıya varıldı

Paris İklim Anlaşması imzalanmıştı ancak uygulamaları noktasında bir türlü uzlaşmaya varılamamıştı. Sonunda 2020 yılında hükümetlerin uygulayacağı ilk düzenlemeler konusunda anlaşmaya varıldı.
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Alternatif Enerji
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Paris İklim Anlaşması’nın hayata geçmesi için uzlaşıya varıldı
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Son yıllarda önemli bir tehlike haline gelen iklim değişikliği konusunda Paris İklim Anlaşması ile önemli adımlar atılacaktı. Ancak her ne kadar anlaşma imzalansa da hükümetler uygulanacak düzenlemeler noktasında bir türlü karara varamamıştı. Sonunda 2020 yılı itibariyle uygulamaya alınacak operasyonlar üzerine anlaşmaya varıldı.

Katoviçe şehrinde önemli kararlar alındı

Polonya’nın Katoviçe şehrinde toplanan ülke temsilcileri “Katoviçe Anlaşması” adı altında 2020 yılında emisyon değerlerinin azaltılması için önemli kararlar alındı. Bunlardan en önemli olanı ise küresel ortalama sıcaklı artışını 2 santigrat derecenin altında tutma kararı. Görüşmeler sırasında Brezilya’nın, ülkelerin karbon değerlerinin izlenmesine bazı çekinceleri vardı. Ancak görünene o ki bu konu da halledilmiş. Yapılan toplantılarda ülkelere karbon emisyonlarını nasıl raporlayabilecekleri ile ilgili bilgiler verilmiş. Anlaşmanın mimarlarından Laurance Tubiana şunları belirtti;

“İşin anahtar parçası şeffaf bir sisteme sahip olmak, çünkü ülkeler arasında güven yaratmak ve nelerin yapıldığını görebilmemiz için buna ihtiyacımız var. Anlaşmadan dolayı da mutluyum. Artık kimse, ne yapılacağı açık değil, ülke olarak ne yapacağımızı bilmiyoruz gibi bahaneler üretemeyecek.”

Ayrıca Bkz. "Steteskoplar mikrop kaynıyor"

Ekonomisi fosil kaynaklara yakından bağlı olan ülkeler haliyle anlaşmaya uzak kalmışlardı. Hatırlanması gereken bir diğer önemli nokta ise Donald Trump’ın kararıyla ABD’nin Paris Anlaşmasına katılmadığı olacak. Bu durumun anlaşmayı kötü yönde etkilemesinden korkuluyor.


https://www.bbc.com/news/science-environment-46582025 Yorum Yaz
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jimhendrix 5 ay
Abd niye katılsın ki, sonra nasıl kullanırlar çevre dostu 10bin cc pikapları.
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