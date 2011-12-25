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MIT araştırmacıları şifreli veriyi çözümlemeden kısmi olarak kullanabilecek bir yol buldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Sanal ortamda verilerin şifrelenmesi güvenlik açısından olmazsa olmazlardan birisi olduğu için askeri alanlardan alışveriş sitelerine, çevrimiçi oyun platformlarından topluluk forumlarına kadar sayısız alanda kullanılıyor. Şifrelenen veriler veritabanında saklanırken kullanılmak istendiğinde yeniden şifresinin çözülmesi gerekiyor.

Ancak Massachusetts Teknoloji Enstitüsü - MIT araştırmacıları şifrelendikten sonra çözülmeden veriyi kullanabilecek bir proje üzerinde çalışıyor. CryptDB adı verilen sistem bilinen tüm şifreleme yöntemlerinin birleşiminden oluşuyor. Sistem veriyi sayı dizilerinden oluşan homomorfik - eşyapılı bir bilgiye dönüştürüyor. Daha sonra belirli hesaplama yöntemleriyle sadece ihtiyaç duyulan veri bu dizi içerisinden elde edilebiliyor.

Yöntem, şifreleme katmanları içiçe geçtiği için bir soğana benzetiliyor. Ancak sistem bu katmanlar arasında anlık olarak geçiş yapabiliyor ve bilginin istenen kısmını elde edip sunabiliyor. Bu açıdan diğer hiç bir şifreleme yöntemine benzemiyor. Standart sistemlerde olduğu gibi veriyi kullanmak için tüm diziyi çözümleme ihtiyacı da ortadan kalkıyor.

Projenin finansörleri arasında Google ve Citigroup firmaları da var. Amerikan savunma ajansı DARPA da projeyi 20 milyon dolar ile finanse etmek için karar aşamasında. Proje şablonlarında oldukça karmaşık görünen sistem başarıya ulaşırsa, standart şifreleme yöntemlerinin yerini alacağı kesin.  

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Rubisco 7 yıl
Çözme işlemi şifrelemeden daha yavaş yapıldığı için doğal olarak herkezin işine geliyordur ve anladığım kadarıyla çok daha az bir donanım gücüne ihtiyaç duyuyor. Bu da herkezin ilgilisini çekiyordur.
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turbocat1 7 yıl
Ben Mit ajanı yeşil ; ne oldu yahu birileri burda Mitten bahsetmiş ; adam öldürmemiz mi gerekiyor ; devlet sırlarını çalan birileri mi var ? ; casusluk hareketlerinden şüphe mi duyorsunuz ?
komşunun kedisi ağaçta mı kaldı ? mart ayında kedilerin gece çıkardığı seslerden rahatsızlık mı duyuyorsunuz ; evinizde tanımlayamadığınız yaşam formu mu var ?



vb vb vb vb ; hemen bizi arayın ;
şaka bir yana ;

cidden yardım etmek istediğiniz konu varsa ; yada bir olaya şahit olduysanız ;
mit.gov.tr/...

ama sakın komşunun kedisi ağaçta kaldı ; gelmişken bir el atın tarzında bir başvuru yapmayın ; yoksa kedi niyetine size atlarlar.





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berkkarabacak 7 yıl
Merak ediyorum Bütün türk üniversitelerindeki Teknoloji alanında bir senede yapılan R&D'lerin toplamı Mit'nin bir senede yaptıklarına yetişir mi?
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saygi 7 yıl
Ben de bizim Mit sanmıştım. Ama onların takip ettikleri kişilerin zaten şifrelemeden anladıkları yok. Arkadaşları tutuklanan ETÖ üyeleri belegeleri evde ve hard disklerinde şifrelemeden saklamaya devam ediyorlar.
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Stanislas Xavier 7 yıl
MIT deyince bir an noluyo dedim meğer bu mit o mit değilmiş
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aspirin_00 7 yıl
bir algoritma yazarsın o algoritmaya göre şifreler yada çözersin oldu bitti bu sistemde olamayacağı için biraz zor çözer...
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yesil1026 7 yıl
Adamlar sadece şifrelenmiş veri üzerinde SQL query çalıştırıyorlar ve admin bile aslında şifreli veriye ulaşıyor. İnternetteki sitesinde de bu konuyla ilgili, "Dolayısıyla bütün veri tabanı hack edilmiş olsa bile hack edenler şifreli veriyi elde edecekler" tarzından bir cümle yazmışlar. pdf dosyaları da var ama biraz karışık. Gerçek veriyi elde etmeyi sanırım sadece gerçek admindeki decrypt key ile yapıyorlar ki bilgi iletiminde hırsızlık olduğunda gerçek veriler başkalarının eline geçmesin.
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eerokyar 7 yıl
Başlık düzeltilmeli, şifrelenmiş verinin kısmi bölümünü elde etmek için normalde bütünün şifresinin çözülmesi gerekir buda işlem gücünü boşa harcar.
Yapılan şifreli verinin ihtiyaç olan kısmına tamamının çözülmeden ulaşılabilmesi.
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Batuist 7 yıl
o zaman şifrelemenin ne anlamı kalcak merak ettim? madem şifrelesemde bir şekilde şifrelemiş olduğum veriye şifreyi çözmeden ulaşılabilecek, şifrelemenin ne mantığı kalacak?
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