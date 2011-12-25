MIT araştırmacıları şifreli veriyi çözümlemeden kısmi olarak kullanabilecek bir yol buldu

Sanal ortamda verilerin şifrelenmesi güvenlik açısından olmazsa olmazlardan birisi olduğu için askeri alanlardan alışveriş sitelerine, çevrimiçi oyun platformlarından topluluk forumlarına kadar sayısız alanda kullanılıyor. Şifrelenen veriler veritabanında saklanırken kullanılmak istendiğinde yeniden şifresinin çözülmesi gerekiyor.





Ancak Massachusetts Teknoloji Enstitüsü - MIT araştırmacıları şifrelendikten sonra çözülmeden veriyi kullanabilecek bir proje üzerinde çalışıyor. CryptDB adı verilen sistem bilinen tüm şifreleme yöntemlerinin birleşiminden oluşuyor. Sistem veriyi sayı dizilerinden oluşan homomorfik - eşyapılı bir bilgiye dönüştürüyor. Daha sonra belirli hesaplama yöntemleriyle sadece ihtiyaç duyulan veri bu dizi içerisinden elde edilebiliyor.





Yöntem, şifreleme katmanları içiçe geçtiği için bir soğana benzetiliyor. Ancak sistem bu katmanlar arasında anlık olarak geçiş yapabiliyor ve bilginin istenen kısmını elde edip sunabiliyor. Bu açıdan diğer hiç bir şifreleme yöntemine benzemiyor. Standart sistemlerde olduğu gibi veriyi kullanmak için tüm diziyi çözümleme ihtiyacı da ortadan kalkıyor.





Projenin finansörleri arasında Google ve Citigroup firmaları da var. Amerikan savunma ajansı DARPA da projeyi 20 milyon dolar ile finanse etmek için karar aşamasında. Proje şablonlarında oldukça karmaşık görünen sistem başarıya ulaşırsa, standart şifreleme yöntemlerinin yerini alacağı kesin.