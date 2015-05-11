MIT araştırmacılarının yeni algoritması fotoğraflardaki yansımaları ortadan kaldırabiliyor

Cam ya da pencere gibi noktalar arkasından çekim yapmak zorunda kalan fotoğrafçılar, bu yansımaları önlemek adına farklı sarmalayıcı aparatlar (Örneğin LensSkirt ) ya da polarize filtreler kullanıyor. Ancak bazı durumlarda oluşan bu yansımaları çözmek büyük bir sorun haline gelebiliyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ya da kısa adıyla MIT tarafından geliştirilen yeni bir algoritma ise bu sorunu çözmeyi hedefliyor.

Cam yüzeylerin optik yapısıdan dolayı çekim sırasında oluşan yansımalar genelde çift yapıda meydana geliyor. MIT'nin algoritması ise üst üste binen bu yansımaları birleştirme noktasında çalışma gösteriyor. Fotoğrafları özel bir analizden geçiren algoritma, bu yansımaları tek bir parça haline getirerek arkaplandan ayırabiliyor ya da direkt olarak fotoğraftan yansıyan objeyi çıkartabiliyor.

Tek yansımaya sahip fotoğraflarda çalışmadığı belirtilen algoritma, çok sayıda çift yansımalı fotoğrafın çekildiği ve bulunduğu göz önüne alındığı zaman ise büyük bir potansiyel vaat ediyor.

http://newsoffice.mit.edu/2015/algorithm-removes-reflections-photos-0511