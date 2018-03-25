MİT için üretilen ANKA teslim edildi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ tarafından geliştirilen ve Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimatlarına başlanan ANKA insansız hava aracıyla ilgili sürpriz bir bilgiye ulaşıldı. ANKA-S modeliyle Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet veren İHA'nın ANKA-I isimli bir modelinin üretildiği ve Milli İstihbarat Teşkilatına teslim edildiği belirtildi.

TUSAŞ CEO'su Temel Kotil tarafından yapılan açıklama ile öğrenilen ANKA-I "ELINT ve COMINT" olarak isimlendirilen elektronik harp ve haberleşme istihbaratı gerçekleştiren faydalı yüklerle donatıldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kullanımı için üretilen ANKA-I'nın görüntüleri yayınlanırken, hakkında daha fazla bilgi verilmedi.

http://defenceandtechnology.com/2018/03/24/ankaya-istihbarat-gorevi/