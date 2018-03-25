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MİT için üretilen ANKA teslim edildi

TUSAŞ tarafından geliştirilen ve yakın zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerinin hizmetine sunulan ANKA MALE sınıfı İHA'nın istihbarat toplama amacıyla geliştirilen versiyonu ANKA-I MİT'e teslim edildi.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Savunma Sanayi
Samet Yurtsever
Yazar
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ tarafından geliştirilen ve Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimatlarına başlanan ANKA insansız hava aracıyla ilgili sürpriz bir bilgiye ulaşıldı. ANKA-S modeliyle Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet veren İHA'nın ANKA-I isimli bir modelinin üretildiği ve Milli İstihbarat Teşkilatına teslim edildiği belirtildi.
TUSAŞ CEO'su Temel Kotil tarafından yapılan açıklama ile öğrenilen ANKA-I "ELINT ve COMINT" olarak isimlendirilen elektronik harp ve haberleşme istihbaratı gerçekleştiren faydalı yüklerle donatıldı.
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kullanımı için üretilen ANKA-I'nın görüntüleri yayınlanırken, hakkında daha fazla bilgi verilmedi. 

http://defenceandtechnology.com/2018/03/24/ankaya-istihbarat-gorevi/ Yorum Yaz
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lussio 1 yıl en beğenilen
Sürekli eleştirecek bişey arıyorsunuz arkadaşlar. Şimdiye kadar motoru yerli değil diyordunuz. Yerli motor da takıldı. Eleştirecek bişey bulamayınca yok ona az destek veriliyor yok buna fazla destek veriliyor. Bi kerede tebrik edn ya
Sürekli eleştirecek bişey arıyorsunuz arkadaşlar. Şimdiye kadar motoru yerli değil diyordunuz. Yerli motor da takıldı. Eleştirecek bişey bulamayınca yok ona az...
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koyunsavar 1 yıl
mit in anka ile ne isi var ?? mit in yapmasi gereken tek sey donanimhaber forum u takip etmek .
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Baymakli_Dondurma 1 yıl
Sürekli bayraktarı haberlerde görüyoruz. Ankanın arkasında bayraktar kadar durulsa bayraktardan Çok daha başarılı olur
2 Yanıt Yanıtla +10
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gidi 1 yıl
baykarın sitesinde iş ilanlarındaki istenenlerde c# bilen geçtiğini görünce üzüldüm, keşke yazılım tarafında da özgür/özgün teknolojiler kullanılsa
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tahir40 1 yıl
Mit? Hani şu ülkede darbe oluyor, yollara koca ÇNRA bataryalarını, tanklar askerler dökülüyor, üstüne Fetocu asker Mit'e gidip ihbarda bulunuyor yine de ne hikmetse darbeden haberi olmayan Mit? Mr. president eniştesinden darbeyi öğreniyor ne hikmetse hala başkan koltuğunda hala Hakan Fidan'ın oturduğu Mit?
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xabc 1 yıl
bayraktara attıkları çamurlar kendi suratlarına bulaşınca yeni bir saçmalık üretmişler. anka da varmış, o önplana çıkarsa çok daha iyi olurmuş :)) puhaha muhahaha. kronik muhaliflik hastalığının tedavisi yok.
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gun 1 yıl YoldaşNapolyon
Karayel daha silah taşıyamadığı için veya görüntü çok gelmediğine göre görüş sistemleri çok net olmadığı için daha az ilgi görüyor anladığım kadarı ile.
Bundan da anladığım telsiz Sistemi için uçan röle hizmeti verecek gibi gözüküyor. Buda içerdeki ajanların bilgi vermesi için her yeri kullanabileceği anlamına geliyor. İlla yüksek yere çık ağır ve güçlü makina kullan derdi olmuyor.
Mini ağ oluşturup belge resim video bile aktarılır bence.
Birde birden fazla firmanın aynı anda çalışması sektörün gelişmesi için çok önemli her firma farklı bir başarıya imza atabilir onların başarılarıda farklı yerlerde işimize yarayabilir.
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lussio 1 yıl en beğenilen
Sürekli eleştirecek bişey arıyorsunuz arkadaşlar. Şimdiye kadar motoru yerli değil diyordunuz. Yerli motor da takıldı. Eleştirecek bişey bulamayınca yok ona az destek veriliyor yok buna fazla destek veriliyor. Bi kerede tebrik edn ya
Yanıtla +33
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QuexSeeL 1 yıl
Kafamda 3 sınıfa ayrıldı gibi bizdeki İHA lar, karayel giriş sınıfı, bayraktar orta seviye yakın menzil kontrollü, Anka üst seviye uydu kontrol ile her noktada kullanım.
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beyazkar 1 yıl
Resimde göründüğüm üründe uydu kontrolü yok. Bir sonraki versiyonda eklenir inşallah. Kendi ihtiyaçlarımızı artık kendimiz tasarlayıp üretir olmak büyük bir başarıdır.
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YoldaşNapolyon 1 yıl
Bayraktar'a medyada yapılan kayırma elbette doğru değil.
Anka'yı da vatandaşımız öğrenmeli.
Bir de Vestel Karayel iha var bir kenara atılmış vaziyette durması yanlış.
Ülkemizin kaynakları sınırlı lüksümüz yok. Hepsi desteklenmeli.
3 iha üreticisi bu ülkeye fazla gelirse şayet Vestel'in kabiliyeti ve birikimi kaybedilmeden başka bir alana ikame edilmeli.
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koyunsavar 1 yıl
mit in anka ile ne isi var ?? mit in yapmasi gereken tek sey donanimhaber forum u takip etmek .
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Baymakli_Dondurma 1 yıl
Sürekli bayraktarı haberlerde görüyoruz. Ankanın arkasında bayraktar kadar durulsa bayraktardan Çok daha başarılı olur
1 Yanıt Yanıtla +10
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classf2re 1 yıl Baymakli_Dondurma
İki İHA nın sınıfları farklı. Birbirinin alternatifi değiller. Ayrıca ANKA nın arkasında durulmaması gibi bir durum yok. Biri özel firma diğeri bürokrasiye bağımlı. Takdir edersiniz ki bürokrasi işleri yavaşlatıyor. Mesela Baykar 8 SİHA yı teslim tarihinden önce teslim etti.Lütfen önce bilgi edinelim sonra itham edelim. Çoğu bilgi internette yazıyor.
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