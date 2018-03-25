MİT için üretilen ANKA teslim edildi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ tarafından geliştirilen ve Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimatlarına başlanan ANKA insansız hava aracıyla ilgili sürpriz bir bilgiye ulaşıldı. ANKA-S modeliyle Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet veren İHA'nın ANKA-I isimli bir modelinin üretildiği ve Milli İstihbarat Teşkilatına teslim edildiği belirtildi.
TUSAŞ CEO'su Temel Kotil tarafından yapılan açıklama ile öğrenilen ANKA-I "ELINT ve COMINT" olarak isimlendirilen elektronik harp ve haberleşme istihbaratı gerçekleştiren faydalı yüklerle donatıldı.
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kullanımı için üretilen ANKA-I'nın görüntüleri yayınlanırken, hakkında daha fazla bilgi verilmedi.
http://defenceandtechnology.com/2018/03/24/ankaya-istihbarat-gorevi/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bundan da anladığım telsiz Sistemi için uçan röle hizmeti verecek gibi gözüküyor. Buda içerdeki ajanların bilgi vermesi için her yeri kullanabileceği anlamına geliyor. İlla yüksek yere çık ağır ve güçlü makina kullan derdi olmuyor.
Mini ağ oluşturup belge resim video bile aktarılır bence.
Birde birden fazla firmanın aynı anda çalışması sektörün gelişmesi için çok önemli her firma farklı bir başarıya imza atabilir onların başarılarıda farklı yerlerde işimize yarayabilir.
Anka'yı da vatandaşımız öğrenmeli.
Bir de Vestel Karayel iha var bir kenara atılmış vaziyette durması yanlış.
Ülkemizin kaynakları sınırlı lüksümüz yok. Hepsi desteklenmeli.
3 iha üreticisi bu ülkeye fazla gelirse şayet Vestel'in kabiliyeti ve birikimi kaybedilmeden başka bir alana ikame edilmeli.
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